韓國旅行｜首爾車程1小時看海！盤點5個仁川好去處 必去乙旺里、月尾島！

香港從9月26日開始進行「0+3」的入境政策，因此不少港人都計劃旅行，而入境前不需進行PCR驗測及入境後不需隔離的韓國便成為不少港人的旅行地。而在韓國除了首爾旅行外，距離首爾車程1個多小時的仁川亦是旅遊的好去處！以下就盤點5個仁川好去處，大家快抓緊韓國夏天的尾巴看海吧！
仁川好去處｜乙旺里海水浴場(을왕리해수욕장)
除了仁川機場外，仁川最值得一去的便是沙灘，亦即是「海水浴場」，其中以乙旺里海水浴場最為受韓國人和旅客歡迎，盛夏時更是會舉家出動遊玩。而乙旺里海水浴場雖然看起來與一般沙灘無異，但卻是首爾近郊規模較大的海水浴場，因此可以玩不同水上洞動如香蕉船、水上電單車等設施，更可租船出海釣魚。一定不能錯過日落時分，夕陽西下配上一望無際的大海絕對不枉此行！
地址：仁川廣域市中區乙旺路13街15 (乙旺洞)
인천광역시 중구 용유서로302번길 16-15 (을왕동)
仁川好去處｜乙旺里／月尾島燒貝類(조개구이)
若到乙旺里看海的話，那麼便不妨順道一嘗乙旺里的燒貝類吧！基本上在乙旺里海水浴場附近的餐廳都是主賣燒貝類套餐，套餐通上都包含扇貝、帶子、沙白、貴妃蚌等，還會附上芝士一起燒烤，特別惹味。而在燒貝類後，套餐一般都會附上海鮮刀削麵供食用，鮮味十足，二人份價格一般都只是約6萬韓元，相等於350港幣左右，十分抵食！除了乙旺里外，仁川的月尾島亦有不少燒貝類餐廳，味道和價格相近，因此不用一定在乙旺里食用。
仁川好去處｜月尾主題樂園 (월미테마파크)
不少人到韓國旅遊時都會到樂天樂園、愛寶樂園等較有名的主題樂園遊玩，但其實如果有看過《我們結婚了》、《Running Man》等經典綜藝節目的話，不時都會看見月尾主題樂園的蹤影，Disco轉盤及海盗船等設施更是常在節目中出現。而且樂園中更有不少為小朋友而設的遊樂設施，例如室內兒童遊樂區、戲水設施、4D影像館等，特別適合一家大小遊玩。
與其他主題樂園不同，月尾主題樂園主要是按每個遊樂設施進行收費，成人單次收費為4,500~6,000韓元，而兒童則是3,500~5,000韓元，可以隨時玩樂，不用擔心浪費入場費。
地址：仁川廣域市中區月尾文化路81 (北城洞1街)
인천광역시 중구 월미문화로 81 (북성동1가)
仁川好去處｜仁川海鷗船(永宗島<->月尾島渡輪)
遊玩仁川的時候，不少人會從永宗島或月尾島出發，而兩地直線距離只有約3公里，但坐車卻要30多公里，若想去另一個島的話，比起搭車，其實搭船更方便快捷，因此來往兩地之間的坐船活動亦成為仁川的遊樂活動之一。
來往兩地的船票只需3,500韓元，運行時間約12分鐘，既便宜又快捷。而坐船途中除了可欣賞波光粼粼的景色，還可以買蝦條喂食海鷗，航行期間基本上會有過百隻海鷗圍繞或停留在船上，實屬難得的體驗。不過需要注意往返兩地的船隻班次每小時只有一班，而且末班船亦在下午6時(月尾島開出)或6時30分(永宗島開出)，錯過了的話就只可以坐車到另一個地方。
仁川好去處｜永宗島海邊Cafe
在眾多仁川好去處中，永宗島屬於近年才多被提及的地方，這時由於近年永宗島的海邊咖啡店越開越多，可以一邊嘆咖啡，一邊欣賞海邊美景，更有機會觀賞日落的景色。而在永宗島的海邊Cafe中，特別推薦以落地玻璃圍繞的카페얼트Cafe Ult 、主賣水果甜品的바다앞농장 、以橙樹及海邊露台為特色的바다앞테라스 (香港分店為Terrance in Seaside)等，而在바다앞테라스同一幢建築物中更有主賣足料海鮮拉麵的海邊拉麵店바다앞라면집，同樣可邊吃邊欣賞海邊美景。