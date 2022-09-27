韓國旅行｜首爾車程1小時看海！盤點5個仁川好去處 必去乙旺里、月尾島！

香港從9月26日開始進行「0+3」的入境政策，因此不少港人都計劃旅行，而入境前不需進行PCR驗測及入境後不需隔離的韓國便成為不少港人的旅行地。而在韓國除了首爾旅行外，距離首爾車程1個多小時的仁川亦是旅遊的好去處！以下就盤點5個仁川好去處，大家快抓緊韓國夏天的尾巴看海吧！

仁川好去處｜乙旺里海水浴場(을왕리해수욕장) 除了仁川機場外，仁川最值得一去的便是沙灘，亦即是「海水浴場」，其中以乙旺里海水浴場最為受韓國人和旅客歡迎，盛夏時更是會舉家出動遊玩。而乙旺里海水浴場雖然看起來與一般沙灘無異，但卻是首爾近郊規模較大的海水浴場，因此可以玩不同水上洞動如香蕉船、水上電單車等設施，更可租船出海釣魚。一定不能錯過日落時分，夕陽西下配上一望無際的大海絕對不枉此行！ 地址：仁川廣域市中區乙旺路13街15 (乙旺洞)

인천광역시 중구 용유서로302번길 16-15 (을왕동)

仁川好去處｜乙旺里／月尾島燒貝類(조개구이) 若到乙旺里看海的話，那麼便不妨順道一嘗乙旺里的燒貝類吧！基本上在乙旺里海水浴場附近的餐廳都是主賣燒貝類套餐，套餐通上都包含扇貝、帶子、沙白、貴妃蚌等，還會附上芝士一起燒烤，特別惹味。而在燒貝類後，套餐一般都會附上海鮮刀削麵供食用，鮮味十足，二人份價格一般都只是約6萬韓元，相等於350港幣左右，十分抵食！除了乙旺里外，仁川的月尾島亦有不少燒貝類餐廳，味道和價格相近，因此不用一定在乙旺里食用。

仁川好去處｜月尾主題樂園 (월미테마파크) 不少人到韓國旅遊時都會到樂天樂園、愛寶樂園等較有名的主題樂園遊玩，但其實如果有看過《我們結婚了》、《Running Man》等經典綜藝節目的話，不時都會看見月尾主題樂園的蹤影，Disco轉盤及海盗船等設施更是常在節目中出現。而且樂園中更有不少為小朋友而設的遊樂設施，例如室內兒童遊樂區、戲水設施、4D影像館等，特別適合一家大小遊玩。 與其他主題樂園不同，月尾主題樂園主要是按每個遊樂設施進行收費，成人單次收費為4,500~6,000韓元，而兒童則是3,500~5,000韓元，可以隨時玩樂，不用擔心浪費入場費。 地址：仁川廣域市中區月尾文化路81 (北城洞1街)

인천광역시 중구 월미문화로 81 (북성동1가)

仁川好去處｜仁川海鷗船(永宗島<->月尾島渡輪) 遊玩仁川的時候，不少人會從永宗島或月尾島出發，而兩地直線距離只有約3公里，但坐車卻要30多公里，若想去另一個島的話，比起搭車，其實搭船更方便快捷，因此來往兩地之間的坐船活動亦成為仁川的遊樂活動之一。 來往兩地的船票只需3,500韓元，運行時間約12分鐘，既便宜又快捷。而坐船途中除了可欣賞波光粼粼的景色，還可以買蝦條喂食海鷗，航行期間基本上會有過百隻海鷗圍繞或停留在船上，實屬難得的體驗。不過需要注意往返兩地的船隻班次每小時只有一班，而且末班船亦在下午6時(月尾島開出)或6時30分(永宗島開出)，錯過了的話就只可以坐車到另一個地方。