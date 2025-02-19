仁川出境排隊長龍災難？！首爾站市內預辦登機+寄行李教學 5分鐘直入機場禁區

旅行最重要便是爭分奪秒的利用時間享受旅程，但最近無論是從仁川機場的第一或第二航廈出境，安檢手續都要大排長龍，特別是早上繁忙時間(約早上9時起飛的航班)及人手較為短缺的晚間時間(約晚上8時起飛的航班)，單單是完成安檢手續便要1.5小時以上，再加上辦理登機及退稅等手續，基本上要提早3小時前往機場才可以準時登機，特別浪費旅遊時間！但其實首爾車站內設有市內預辦登機櫃檯，不單使用人數較少，完全手續後更可以獲得一張「Fast Pass」，5分鐘便可以直入機場禁區，大大節省排隊等待時間！

首爾站預辦登機｜首爾站城市航站樓 如果想節省辦理登機及安檢手續的時間，可選擇在首爾站內的城市航站樓內，預辦登機、行李托運及出境檢查的手續，重點是在首爾市內預辦登機及託運行李基本上不用等候，完成手續後便可獲得一張「Fast Pass」，到達仁川機場後不用排一般的安檢隊伍，而是將登機證展示給在「도심공향」或乘務員專門使用的安檢隊伍裡的工作人員，便可直接進入安檢區，基本上5至10分鐘內就可完成整個安檢程序。 [ 首爾站城市航站樓] 位置：首爾站機場快線地下2層 營運時間：早上5時20分至晚上7時(提前10分鐘不接受登記) 使用對象：購買AREX直達列車車票的顧客

首爾站預辦登機｜市內預辦登機方法 其實在首爾站預辦登機與在主題公園購買「Fast Pass」的概念類似，若要在首爾站預辦登機，便必須購買 AREX的直達車飛，只需在首爾站預辦登機區域附近的自助售票機上購買即可。購買車飛後，可帶同需託運的行李掃描車飛入閘進入預辦登機區域，按航空公司排隊後，向地勤人員出示車飛和證件即可，基本上與平常在機場辦理登機手續一樣。完成手續和託運行李後，需要在區域內等待5分鐘掃描行李無異後便可再掃描車飛出閘。然後記得一定要進入出閘機旁邊的「출국심사(出境檢查)」櫃台，向工作人員出示車飛、登機證和證件，讓工作人員在登機證上蓋章才完成整個市內預辦登機程序。切記如果沒有蓋章，到達機場後便無法從「도심공향(城市航站樓)」或乘務員專門使用的安檢隊伍出境，等於需要排一般的安檢隊伍，所以一定要在完成預辦登機手續後進行出國檢查的步驟。

首爾站預辦登機｜前往機場方法 雖然在首爾站預辦登機必須購買 AREX 的直達車飛，但其實前往機場不一定要使用車飛，只需在最少1.5小時前用自己的方到達機場即可，因此就如購買「Fast Pass」一樣，可以當作是「快捷通關」的手段，所以即使沒有心水的乘搭時段，仍然可以購買車飛。不過如果想用盡這張「Fast Pass」，建議選擇在航班起飛最少1.5小時前到達機場時間的班次，再按時返回車站乘車，如果擔心心水時間的車飛售罄，則可預先在旅遊網站上購買。

首爾站預辦登機｜仁川機場內出境方法 到達機場後，由於已完成預辦登機及寄存行李手續，因此可直接前往市內登機專用的安檢隊伍，切記在首爾站預辦登機後，便不需再排一般的隊伍進入安檢區域，而是認準「도심공향」或乘務員專門使用的安檢隊伍，再向工作人員出示已蓋章的登機證及證件，便可直接進入特別的安檢區域，之後的手續就如平常的安檢手續無異，基本上5至10分鐘內便可完成整個安檢程序，之後前往登機閘後即可，不但節省了等候時間，還不用拖著沉重的行李從首爾前往仁川機場。不過需注意如果需要退稅的話，進入安檢區域前需要預先在退稅櫃檯進行退稅登記，而高額的退稅品亦最好不要進行託運，以防需要進行檢查。