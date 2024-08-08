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2024-08-08 10:30:00

韓國旅遊｜仁川機場免費提供巴士直出明洞！ 即日起至2025年適用 內附預約方法

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韓國旅遊｜仁川機場免費巴士直出明洞！ 即日起至2025年適用 內附預約方法

韓國旅遊｜仁川機場免費巴士直出明洞！ 即日起至2025年適用 內附預約方法

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韓國美妝品牌OLIVE YOUNG宣佈，由即日起推出免費機場巴士，一眾旅客可以由仁川機場直接出首爾市中心明洞。乘客更會免費獲贈禮物及OLIVE YOUNG優惠劵。即睇詳情！

經常遊韓的你相信對OLIVE YOUNG不陌生，售賣各種韓國美妝、護膚及生活用品等。於韓國設有多間分店，絕對是女生們的購物天堂！

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OLIVE YOUNG OLIVE YOUNG

OLIVE YOUNG最近推出免費機場巴士服務，由即日起至2025131日，旅客可以Klook網頁預約登記乘坐豪華巴士直出明洞市中心，費用全免。每日共有3個班次，車上更會免費贈送多份禮物，包括BRING GREEN茶樹積雪草毛孔粘土包、1萬韓元特別優惠券。此外，到訪明洞地區的OLIVE YOUNG店即可獲贈一份特別的免費禮物，購買價值超過25,000韓元的BRING GREEN產品即可獲得5,000韓元折扣券。

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OLIVE YOUNG Express

服務日期：2024 8 1 日至2025 1 31 日（目前只開放預約至10 月）

上車地點：仁川機場第一航廈13號出口3B-1

下車地點：首爾特別市中區南大門路 63 樂天百貨明洞店

時間：星期一至日09:0013:3018:00

*請在出發前至少10分鐘到達車站

*1Klook帳戶只能預約1個座位

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