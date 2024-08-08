韓國旅遊｜仁川機場免費提供巴士直出明洞！ 即日起至2025年適用 內附預約方法

韓國旅遊｜仁川機場免費巴士直出明洞！ 即日起至2025年適用 內附預約方法

韓國美妝品牌OLIVE YOUNG宣佈，由即日起推出免費機場巴士，一眾旅客可以由仁川機場直接出首爾市中心明洞。乘客更會免費獲贈禮物及OLIVE YOUNG優惠劵。即睇詳情！

經常遊韓的你相信對OLIVE YOUNG不陌生，售賣各種韓國美妝、護膚及生活用品等。於韓國設有多間分店，絕對是女生們的購物天堂！

OLIVE YOUNG最近推出免費機場巴士服務，由即日起至2025年1月31日，旅客可以Klook網頁預約登記乘坐豪華巴士直出明洞市中心，費用全免。每日共有3個班次，車上更會免費贈送多份禮物，包括BRING GREEN茶樹積雪草毛孔粘土包、1萬韓元特別優惠券。此外，到訪明洞地區的OLIVE YOUNG店即可獲贈一份特別的免費禮物，購買價值超過25,000韓元的BRING GREEN產品即可獲得5,000韓元折扣券。

OLIVE YOUNG Express 服務日期：2024 年 8 月 1 日至2025 年 1 月 31 日（目前只開放預約至10 月） 上車地點：仁川機場第一航廈1樓3號出口3B-1 下車地點：首爾特別市中區南大門路 63 樂天百貨明洞店 時間：星期一至日09:00、13:30、18:00 *請在出發前至少10分鐘到達車站 *1個Klook帳戶只能預約1個座位 立即預訂