韓國旅遊｜夜遊釜山4大好去處 必睇海雲台光之慶典/透明玻璃步道

說到釜山，通常第一印象都是蔚藍的大海，但其實夜幕低垂後，這個港口城市散發著與白天風貌截然不同的迷人魅力。以下為大家介紹4個欣賞釜山夜景好去處，冬天必去海雲台光之慶典！
釜山好去處｜海雲台光之慶典
每年釜山都會在海雲台舉行「光之慶典」，是冬天特有的節慶活動。今年來到第9屆，規模比去年大一倍！各種燦爛奪目的燈飾和光影裝置將滿佈在海雲台市場、龜南路海雲台廣場等地，最壯觀的就是位於海雲台海水浴場的一大片LED燈海，不時會有光影藝術表演，非常推薦計劃去釜山旅行的朋友去看看。
地址：海雲台市場、龜南路廣場、海雲台海水浴場一帶
해운대 해수욕장, 구남로 광장, 해운대시장 일원
日期：2022年11月18日至2023年1月24日
亮燈時間：17:30 - 00:00（海雲台海水浴場為17:30 - 23:00）
釜山好去處｜釜山X the SKY
X the SKY位於海雲台LCT Landmark Tower的98至100樓，能一覽無遺海雲台海岸、廣安大橋、迎月嶺、冬柏島等釜山景點。推薦可在日落時分到訪，一次過欣賞夕陽和夜景，感受釜山的不同魅力！大膽的朋友更歡迎挑戰Shocking Bridge的透明玻璃步道，可以清楚見到腳下的海雲台白沙海灘，刺激十足。
地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30（中洞）
부산광역시 해운대구 달맞이길 30 (중동)
開放時間：10:00 - 21:00
費用：大人27,000韓元，兒童24,000韓元
官網：http://www.busanxthesky.com (韓/英)
釜山好去處｜荒嶺山瞭望台
釜山人非常推薦荒嶺山瞭望台這個賞夜景勝地，不論是廣安大橋或是釜山市內的風景都能一覽無遺，是著名的約會景點。從廣安里海水浴場坐的士去，只需約10,000韓元（約港幣58元）就能到達，非常值得一去！
地址：釜山廣域市南區荒嶺山路391-39
부산 남구 황령산로 391-39
釜山好去處｜虎川村
山腰路可說是釜山的獨特象徵，除了有名的甘川文化村外，虎川村亦是一個觀賞浪漫夜景的好去處。山坡上大大小小的房屋形成特別的景象，加上小巷之間橙黃色路燈的點綴，氣氛浪漫。這裡亦是人氣韓劇《三流之路》的拍攝地，因此在虎川文化平台建築旁重現了主角們的秘密基地「南日吧」，劇迷不妨在這裡打卡！
地址：釜山廣域市釜山鎮區嚴光路491 (凡川洞)
부산광역시 부산진구 엄광로 491 (범천동)