韓國旅遊｜夜遊釜山4大好去處 必睇海雲台光之慶典/透明玻璃步道

說到釜山，通常第一印象都是蔚藍的大海，但其實夜幕低垂後，這個港口城市散發著與白天風貌截然不同的迷人魅力。以下為大家介紹4個欣賞釜山夜景好去處，冬天必去海雲台光之慶典！

釜山好去處｜海雲台光之慶典 每年釜山都會在海雲台舉行「光之慶典」，是冬天特有的節慶活動。今年來到第9屆，規模比去年大一倍！各種燦爛奪目的燈飾和光影裝置將滿佈在海雲台市場、龜南路海雲台廣場等地，最壯觀的就是位於海雲台海水浴場的一大片LED燈海，不時會有光影藝術表演，非常推薦計劃去釜山旅行的朋友去看看。 地址：海雲台市場、龜南路廣場、海雲台海水浴場一帶 해운대 해수욕장, 구남로 광장, 해운대시장 일원 日期：2022年11月18日至2023年1月24日 亮燈時間：17:30 - 00:00（海雲台海水浴場為17:30 - 23:00）

釜山好去處｜釜山 X the SKY X the SKY位於海雲台LCT Landmark Tower的98至100樓，能一覽無遺海雲台海岸、廣安大橋、迎月嶺、冬柏島等釜山景點。推薦可在日落時分到訪，一次過欣賞夕陽和夜景，感受釜山的不同魅力！大膽的朋友更歡迎挑戰Shocking Bridge的透明玻璃步道，可以清楚見到腳下的海雲台白沙海灘，刺激十足。 地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30（中洞） 부산광역시 해운대구 달맞이길 30 (중동) 開放時間：10:00 - 21:00 費用：大人27,000韓元，兒童24,000韓元 官網：http://www.busanxthesky.com (韓/英)

釜山好去處｜荒嶺山瞭望台 釜山人非常推薦荒嶺山瞭望台這個賞夜景勝地，不論是廣安大橋或是釜山市內的風景都能一覽無遺，是著名的約會景點。從廣安里海水浴場坐的士去，只需約10,000韓元（約港幣58元）就能到達，非常值得一去！ 地址：釜山廣域市南區荒嶺山路391-39 부산 남구 황령산로 391-39