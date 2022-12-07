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2022-12-07 13:45:41

韓國旅遊｜夜遊釜山4大好去處 必睇海雲台光之慶典/透明玻璃步道

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韓國旅遊｜夜遊釜山4大好去處 必睇海雲台光之慶典/透明玻璃步道

韓國旅遊｜夜遊釜山4大好去處 必睇海雲台光之慶典/透明玻璃步道

說到釜山，通常第一印象都是蔚藍的大海，但其實夜幕低垂後，這個港口城市散發著與白天風貌截然不同的迷人魅力。以下為大家介紹4個欣賞釜山夜景好去處，冬天必去海雲台光之慶典！

釜山好去處｜海雲台光之慶典

每年釜山都會在海雲台舉行「光之慶典」，是冬天特有的節慶活動。今年來到第9屆，規模比去年大一倍！各種燦爛奪目的燈飾和光影裝置將滿佈在海雲台市場、龜南路海雲台廣場等地，最壯觀的就是位於海雲台海水浴場的一大片LED燈海，不時會有光影藝術表演，非常推薦計劃去釜山旅行的朋友去看看。

地址：海雲台市場、龜南路廣場、海雲台海水浴場一帶

해운대 해수욕장, 구남로 광장, 해운대시장 일원

日期：20221118日至2023124

亮燈時間：17:30 - 00:00（海雲台海水浴場為17:30 - 23:00

海雲台光之慶典（圖片來源：釜山觀光公社） 海雲台光之慶典（圖片來源：釜山觀光公社）

釜山好去處｜釜山X the SKY

X the SKY位於海雲台LCT Landmark Tower98100樓，能一覽無遺海雲台海岸、廣安大橋、迎月嶺、冬柏島等釜山景點。推薦可在日落時分到訪，一次過欣賞夕陽和夜景，感受釜山的不同魅力！大膽的朋友更歡迎挑戰Shocking Bridge的透明玻璃步道，可以清楚見到腳下的海雲台白沙海灘，刺激十足。

地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30（中洞）

부산광역시 해운대구 달맞이길 30 (중동)

開放時間：10:00 - 21:00

費用：大人27,000韓元，兒童24,000韓元

官網：http://www.busanxthesky.com (/)

X the SKY（圖片來源：韓國觀光公社） X the SKY（Facebook @ 釜山觀光公社） X the SKY（圖片來源：韓國觀光公社） X the SKY（圖片來源：韓國觀光公社） X the SKY（圖片來源：韓國觀光公社） X the SKY（圖片來源：韓國觀光公社） X the SKY（圖片來源：韓國觀光公社） X the SKY（Facebook @ 釜山觀光公社） X the SKY（Facebook @ 釜山觀光公社）

釜山好去處｜荒嶺山瞭望台

釜山人非常推薦荒嶺山瞭望台這個賞夜景勝地，不論是廣安大橋或是釜山市內的風景都能一覽無遺，是著名的約會景點。從廣安里海水浴場坐的士去，只需約10,000韓元（約港幣58元）就能到達，非常值得一去！

地址：釜山廣域市南區荒嶺山路391-39

부산 남구 황령산로 391-39

荒嶺山瞭望台（圖片來源：韓國觀光公社） 荒嶺山瞭望台（圖片來源：釜山觀光公社） 荒嶺山瞭望台（圖片來源：釜山觀光公社）

釜山好去處｜虎川村

山腰路可說是釜山的獨特象徵，除了有名的甘川文化村外，虎川村亦是一個觀賞浪漫夜景的好去處。山坡上大大小小的房屋形成特別的景象，加上小巷之間橙黃色路燈的點綴，氣氛浪漫。這裡亦是人氣韓劇《三流之路》的拍攝地，因此在虎川文化平台建築旁重現了主角們的秘密基地「南日吧」，劇迷不妨在這裡打卡！

地址：釜山廣域市釜山鎮區嚴光路491 (凡川洞)

부산광역시 부산진구 엄광로 491 (범천동)

虎川村（圖片來源：釜山觀光公社） 虎川村（圖片來源：釜山觀光公社） 虎川村（圖片來源：釜山觀光公社） 虎川村（圖片來源：釜山觀光公社） 虎川村（圖片來源：釜山觀光公社）
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