韓國旅遊｜大勝延南洞！推薦6間望遠洞CAFE 必去新開My Melody x Kuromi復古CAFE！

近年不少人到韓國旅行時都喜歡去延南洞的CAFE，但其實位於弘大附近的望遠洞同樣CAFE林立，而且比人多的延南洞多一份閒暇，因此通常不需要等位便可以享受到各種特色的CAFE。以下就為大家推薦6間位於望遠洞的CAFE，不妨一妨享受一個休閒的午後吧！

望遠CAFE｜Cafe Harmony (My Melody x Kuromi Cafe) 望遠洞新開的Cafe Harmony以日式復古喫茶店作主調，並配合卡通角色進行裝潢，從店面到店內，不論牆壁、座椅、裝飾等都佈滿My Melody和Kuromi的蹤影，特別適合打卡拍照留念。而店內餐點亦以兩款角色為主，特別推薦以兩款角色製作的士多啤梨Latte和黑芝麻Latte，不但適合打卡，味道不輸坊間的CAFE。而其他餐點如雪糕梳打、焦糖布甸等亦充滿日式喫茶店風味。 Cafe的樓下設有My Melody和Kuromi的週邊商品店，而且還有Cafe限定的產品，喜歡My Melody和Kuromi便絕對不能錯過！不過現時只限預先在網上預約後才可入座，有興趣可以到https://www.catchtable.net/shop/cafeharmony?from=share進行預約。 地址：서울 마포구 동교로9길 12 지층~1층 카페하모니

望遠CAFE｜望遠洞Tiramisu 雖然望遠洞Tiramisu在韓國各地都有不少分店，但難得到訪望遠洞的話，當然少不了到訪本店，店面不但比其他地區的分店更大， 而且座位更寬闊，適合配上其特色的Tiramisu渡過一個閑暇的午後。望遠洞Tiramisu主打各款口味的Tiramisu，例如檸檬、粟米、Oreo等，每款口味都新穎獨特，特別推薦「Tiramisu關注組」的人們一嘗！ 地址：서울 마포구 포은로 87

望遠CAFE｜Portrait Coffee Bar 不少人都喜歡喝咖啡時與甜品作伴，而位於望遠市場附近的Portrait Coffee Bar便主打特色的即製French Toast，除了甜味的Seasonal French Toast外，還有鹹味的火腿芝士French Toast，味道和口感都十分獨特，再配上主打的滴濾咖啡，無論一個人看着路邊發呆或與三五知己吹水閑聊，一個舒適的午後便能簡單地渡過。 地址：서울 마포구 포은로8길 32 1층

望遠CAFE｜Tokyo Ice-Flakes (도쿄빙수) 除了飲咖啡的CAFE，望遠洞還有不少特色的CAFE，而Tokyo Ice-Flakes便是韓國鮮有的日式刨冰店，夏天想吃冰時不妨一去。Tokyo Ice-Flakes主打日式刨冰店，冰感軟滑，配上各種特色自家製醬料，例如芒果、開心果、番茄等，特別適合炎熱的夏天食用。另外還有日式燒年糕和醬油團子，口感煙韌，與刨冰一起食用實屬不錯。 地址：서울 마포구 포은로8길 9 1층

望遠CAFE｜Capet Cafe 如果喜歡現代風格的Cafe，擁有兩層的Capet Cafe便是不錯的選擇，店內擺滿店主的各種收藏，如鏡子、座椅和吊燈等，每項單品都充滿特色，特別適合對鏡自拍打卡留念！Capet Cafe除了咖啡外，還主打不同的司康，味道十分特別，例如黑椒、芝士、薄荷朱古力等，看似奇怪的味道出乎意料地好吃，特別推薦。而店主大部份收藏都集中在1樓，所以建議在地下點餐後，從店外左側上樓梯參觀或選座。 地址：서울 마포구 동교로9길 72 1,2층