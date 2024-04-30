韓國旅遊｜小紅書大熱=中伏？ 實測5個小紅書推薦釜山景點 「小鎌倉」極照騙！

近年不少香港人旅遊前都會參考小紅書的分享及評價，但實際上小紅書推介並不等於可信，當中亦不乏一些「照騙」訊息。以下就為大家實測了5個小紅書推薦的釜山景點，即使是小紅書大熱亦有機會「中伏」！

釜山景點｜「小鎌倉」清沙浦站 清沙浦站附近的景點如海邊膠囊火車、海岸列車等基本上都在疫情期間開通，因此疫情後變成了新興的旅遊景點。而清沙浦站附近的街道更被小紅書吹捧為「小鎌倉」，讓人有到日本鎌倉旅遊的錯覺，但實際上該路口為交通繁忙的路口，不但車來車往，而且還有不少路人入鏡，而且如果想拍到與海岸列車同在的照片，便需等候列車經過，只有繁忙程度與鎌倉相近，實際上並不特別，反而往前走欣賞海邊景色更為值得。

釜山景點｜「小王子村」甘村文化村 甘村文化村屬於釜山多年來的旅遊景點，所以有不少小紅書博主都會推薦前往，但隨着時間流逝，甘村文化村難免有日久失修的情況，標榜着彩虹童話世界的村莊模樣亦逐漸退色，整體觀感與小紅書內的相片稍有落差。而甘村文化村沿路的小店定價頗貴，同時沒有韓國的特色，除了大排長龍的小王子背影值得合照外，其餘拍照點都不算特別。加上甘村文化村的位置離鄰近地鐵站頗遠，需要乘坐巴士、的士或步行上山，因此如果旅遊時間不充裕便不推薦前往。

釜山景點｜「海邊列車」清沙浦⭤尾浦 天空膠囊列車（海雲臺藍線公園） 近年釜山最熱門的景點非來往青沙浦站及尾浦站的天空膠囊列車莫屬，通過獨特的膠囊列車來往海邊，猶如置身天空中欣賞釜山的海岸美景，吸引不少遊客前往之餘，小紅書上更是大推為必去景點。比起其他釜山景點，天空膠囊列車確實值得一去，不但可以拍到與眾不同的照片，還能夠同時欣賞海邊景色。不過需要留意由於屬熱門景點，最好預先一至兩星期預約列車，以防售罄情況出現。而且建議選擇從尾浦站出發，這樣才最靠近海邊，無論欣賞景色或拍照都不會被回程的列車遮擋。同時需要留意列車最低消費為兩人，最多亦只可以承載四人，不足兩人亦會當兩人計算，所以最好趁着與朋友或家人旅遊時一起乘搭，這樣便比較划算。 建議路線：尾浦站（出發）⭢ 清沙浦 點擊預約

釜山景點｜「釜山青島」海雲臺海水浴場 海雲臺海水浴場不但被小紅書譽為釜山市內的浪漫海灘，甚至還有博主稱為是青島的釜山分部，而且更為衛生及安全，因此被大力推薦。而實際上釜山主要的海灘為廣安里海水浴場、海雲台海水浴場及松亭海水浴場，比起另外兩個海灘，海雲臺海水浴場附近設有地鐵站，而且鄰近各種Cafe、旅遊景點、美食街及大商場，晚上更有機會看到現場表演或煙花，可以一次過體驗多種海邊活動，所以若然時間緊迫的話，建議可以只到訪海雲臺海水浴場，待再次旅遊的時候才訪問其他海水浴場。