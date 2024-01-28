韓國旅遊｜巴士比地鐵更方便？一文看清首爾巴士全攻略 教你免錯方向／落錯車！

近年越來越多人到韓國旅遊，因此指示較為清晰的地鐵通常都會擠滿人群，其實除了地鐵外，在首爾乘搭巴士同樣方便，以下就整理了首爾坐巴士的攻略，教大家免搭錯方向或落錯車！

韓國旅遊｜首爾巴士VS地鐵 如果想在首爾乘坐公共交通工具，遊客一般都會選擇乘坐指示較為清晰的地鐵，但有時候乘坐巴士其實更為方便，不但可以省卻換乘的時間，而且步行距離亦較短，在非繁忙時間更有機會可以坐着乘搭全程，比起走上走落的地鐵更為舒適。 同時不用特別擔心塞車問題，因為首爾會有另外的道路專門供巴士行駛，一般可以按照地圖上的時間順利行駛，建議出發前最好利用韓國的地圖程式，例如Naver Map或Kakao Map，直接查詢從出發地前往目的地的交通手段，有機會乘搭巴士更為方便及快捷！

韓國旅遊｜ Naver Map實時查看 韓國人一般都會使用Naver Map或Kakao Map來了解交通情況及交通手段，而乘坐巴士亦同樣可以使用Naver Map實時查看，只要開啟定位模式便可以知道自己有沒有乘搭錯誤的方向或了解預計到達的時間，按照定位推算實際情況即可避免搭錯車或落錯車的情況出現。如果還是擔心定位錯誤而落錯車的話，可以在上車前先數需要乘搭的車站數量，再按照巴士廣播數數目，這樣便萬無一失！

韓國旅遊｜ ID認車站上車 韓國的巴士站與香港不同，一個車站會有多架巴士途徑，因此遊客都較難確定是否在該巴士站等車，亦較容易會乘搭錯的方向。但其實韓國每個巴士站都有一個獨一無二的ID，即使看不懂韓文亦會看到「ID」後帶有一組數字，該組數字便是車站的ID。通常在Naver Map搜索路線後，選擇巴士的選項時便會見到對應的巴士站ID，而且即使巴士站的名字相同，對應的ID亦有不同，建議上車前可以先確認車站牌上的ID，以防有上錯車的情況出現。

韓國旅遊｜上落車拍卡 無論巴士站或是乘搭的方法，韓國巴士與香港巴士都有所不同，韓國巴士基本採用分段收費的方式，上車前拍卡為基本收費，而下車的時候亦同樣需要再次拍卡，這樣轉乘的時候亦可以獲得優惠，因此準備下車前最好預先準備交通卡在手，以方便下車的時候可以順道拍卡及防止阻塞其他乘客。而2023年開始，首爾不少巴士都改為「不收現金」的形式運行，只接受交通卡付款，建議上車前需要預先充值好交通卡，以免因餘額不足而無法乘搭。