韓國旅遊｜延南洞唔止多「好西」！盤點5間弘大延南洞必去小店 必試快速人像畫、透明菲林相

近年位於弘大附近的延南洞，成為韓國人及遊客的假日好去處，除了有各種「好西」外，延南洞最特別之處便是位於巷弄裏的各種小店，絕對可以逛足本半天！以下就為大家盤點5間弘大延南洞必去小店，購物的同時更可為旅程留下回憶！

弘大延南洞｜底片4-Cut：The Film 最近韓國大熱的「人生四格」越開越多，形式和相框亦越來越不同，其中最特別的便是底片形式印刷的透明4-Cut「The Film」！其實「The Film」拍照時與其他「人生四格」一樣，但勝在可以選擇相紙，如果想要底片效果的話，便記得需選擇透明相紙(투명필름)，最後選擇相框時亦建議選擇底片或黑色相框，這樣才更有底片的感覺。而店內還有專門放置底片的相框，可以製成不同大小的鎖匙扣，令收藏價值大增！ 地址：서울 마포구 동교로46길 27 더필름 營業時間：星期日至四 10:00-02:00 星期五至六 10:00-06:00

弘大延南洞｜ 速畫人像：Acorn Caricature 如果想在韓國留下不一樣的回憶，除了大熱的「人生四格」外，在Acorn Caricature 畫人像畫也是不錯的選擇，約5分鐘就可以獲得一張獨一無二的人像照！位於延南洞的Acorn Caricature本來是一間畫室，平日主要開班教畫，但之後憑着獨特的油性筆速畫人像而大受歡迎，成為延南洞必去的小店之一。人像畫主要可分為個人或合照，價格由₩7000起(~HKD$40)，只需要坐在駐場畫家前約5分鐘便可完全作畫，而方便收藏的明信片尺寸只限個人畫像，讓畫家作畫前需要特別注意。由於親自作畫需時，建議大家在平日前往，以避開假日人流。 地址：서울 마포구 동교로38길 34 1층 도토리 캐리커쳐 營業時間：每日12:00-21:00(16:00-17:00休息)

弘大延南洞｜自創品牌：MAZZZZY 韓國有不少自家出品的文創產品，但實際上會自己設立實體店的店舖卻不多，而MAZZZZY就在延南洞開設實體店，專門售賣日常的文創用品，例如自家設計的餐具、電話殼、文具等，特別受韓國人歡迎。MAZZZZY的設計多樣，既有簡單的線條及圖案，亦有色彩繽紛的設計，不論男女都適合使用，用來當作手信屬不錯的選擇。 地址：서울 마포구 연남동 240-29 1층 營業時間：星期三至日 12:30-19:30(星期一、二休息)

弘大延南洞｜菲林相機：Ally Cameras (Showroom) 不少香港人都喜歡玩菲林相機，但在香港的菲林相機店並不算多，而且大多相機都會鎖在櫃子裏，無論想觀賞或觸碰都甚有困難。Ally Cameras在不少地方都有分店，但只有延南洞以Showroom的形式營運，主要展示各種各樣的菲林相機，甚至會有特別或限定款式供參觀，菲林相機迷絕對不可錯過！如果想購買菲林相機或相關產品的話，可以步行10至15分鐘的距離到城山洞的分店(地址：서울 마포구 성산동 134-2 상가동 105호)選擇心頭好。 地址：서울 마포구 연남동 241-45 營業時間：星期六、日 不定期開放