韓國旅遊｜疫情後Café餐廳唔收現金？ 一文睇清最新WOWPASS & NAMANE卡 申請方法/機器位置/APP/費用 取代T-Money直接當交通卡+現金卡用！

韓國人於疫情前已習慣使用銀行卡代替現金，而疫情後甚至有不少Café、餐廳等改以自助機器形式點單，只收韓國現金卡而不收現金，對遊客來說特別不方便。這時候建議可以申請WOWPASS或NAMANE卡，不但可以取代T-Money當作交通卡使用，將卡片充值後還可以變成現金卡。以下就教大家申請最新WOWPASS&NAMANE卡，同時附上APP使用方法，大家可以按需求申請其中一張，一卡在手便可橫行韓國！

韓國現金卡｜WOWPASS VS NAMANE WOWPASS和NAMANE卡均具備交通卡及現金預付卡(即需預先儲值)的功能，WOWPASS可以直接通過機器將外幣轉換成韓幣並直接儲值在卡片裡，同時可以通過機器直接提領韓幣現金，可惜卡內的「現金支付帳戶」和「交通卡帳戶」需要分開儲值，餘額亦無法互相轉換，因此較為適合只準備了外幣來韓國旅遊的遊客。 而NAMANE則可以自定義卡面，雖然需要自備韓幣增值，但卡內「現金支付帳戶」和「交通卡帳戶」的餘額則可以通過APP互轉，彌補了其機器較少及無法找續的問題，較為適合擅長使用APP的人士使用。 溫馨提示：不過無論使用哪一張卡，均建議不要一次過儲值太多韓元，待不夠再去充值，以免因無法取出餘額而造成損失。同時街邊小販、菜市場等地方仍然只限使用現金，因此建議申請現金卡後需要留一些現金傍身，以備不時之需。

韓國現金卡｜即時兌換外幣：WOWPASS 不少人都韓國旅遊都會專程去明洞的找換店兌換韓幣，但其實利用WOWPASS的機器便可以直接進行外幣兌換。WOWPASS不但可以直接將兌換的韓幣儲值在WOWPASS卡中當作現金卡使用，而且還同時具備作為交通卡的T-Money功能，機器更遍佈在各大熱門車站如弘大、江南、首爾站等，因此可以不論時間或地點都進行即時兌換。而除了港幣外，大部份國家的外幣都可以通過機器兌換，因此如果家中有在其他旅行中剩下的外幣，不妨一併兌換。

韓國現金卡｜WOWPASS APP 成功領取WOWPASS後，可以在手機下載WOWPASS App，登錄發行的卡片後便可即時確認卡片餘額及使用詳情等資訊。而如果要另外使用T-Money功能，則記得需要另外利用韓國地鐵的增值機或於便利店進行增值，這樣才有足夠的餘額使用。而在離開韓國前，可以通過機器領取韓幣餘額，以便下次再遊韓時使用。 韓國現金卡｜WOWPASS產生費用 •首次發行卡片費用：5000 韓元（可通過「事前預約碼」減免） •提取餘額(現金)手續費：1000 韓元（單次提款上限為10萬韓元） •補發手續費：3000 韓元 •匯率差異：按當日匯率而定

韓國現金卡｜餘額互相轉換：NAMANE 如果來韓前已兌換韓幣或是比較喜歡明洞的匯率，可以選擇使用NAMANE卡當作現金卡及交通卡使用，NAMANE最大特色便是可以選擇自定義卡面，因此可以設計出獨一無二的韓國現金卡。而NAMANE與WOWPASS同樣，機器都遍布在熱門景點附近，需要儲值的時候只要搜尋附近的機器即可。 而最方便的是NAMANE的「支付帳戶」和「交通帳戶」餘額可以互相轉換，只需要通過App 便可以為T-Money帳戶增值。不過由於NAMANE的機器并不具備兌換的功能，需要預先準備韓幣或信用卡於機器中增值，而機器亦不設找續，所以投入的金額亦須與選擇的相同。