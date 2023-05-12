韓國旅遊｜疫情後Café餐廳唔收現金？ 一文睇清最新WOWPASS & NAMANE卡 申請方法/機器位置/APP/費用 取代T-Money直接當交通卡+現金卡用！

韓國人於疫情前已習慣使用銀行卡代替現金，而疫情後甚至有不少Café、餐廳等改以自助機器形式點單，只收韓國現金卡而不收現金，對遊客來說特別不方便。這時候建議可以申請WOWPASS或NAMANE卡，不但可以取代T-Money當作交通卡使用，將卡片充值後還可以變成現金卡。以下就教大家申請最新WOWPASS&NAMANE卡，同時附上APP使用方法，大家可以按需求申請其中一張，一卡在手便可橫行韓國！
韓國現金卡｜WOWPASS VS NAMANE
WOWPASS和NAMANE卡均具備交通卡及現金預付卡(即需預先儲值)的功能，WOWPASS可以直接通過機器將外幣轉換成韓幣並直接儲值在卡片裡，同時可以通過機器直接提領韓幣現金，可惜卡內的「現金支付帳戶」和「交通卡帳戶」需要分開儲值，餘額亦無法互相轉換，因此較為適合只準備了外幣來韓國旅遊的遊客。
而NAMANE則可以自定義卡面，雖然需要自備韓幣增值，但卡內「現金支付帳戶」和「交通卡帳戶」的餘額則可以通過APP互轉，彌補了其機器較少及無法找續的問題，較為適合擅長使用APP的人士使用。
溫馨提示：不過無論使用哪一張卡，均建議不要一次過儲值太多韓元，待不夠再去充值，以免因無法取出餘額而造成損失。同時街邊小販、菜市場等地方仍然只限使用現金，因此建議申請現金卡後需要留一些現金傍身，以備不時之需。
韓國現金卡｜即時兌換外幣：WOWPASS
不少人都韓國旅遊都會專程去明洞的找換店兌換韓幣，但其實利用WOWPASS的機器便可以直接進行外幣兌換。WOWPASS不但可以直接將兌換的韓幣儲值在WOWPASS卡中當作現金卡使用，而且還同時具備作為交通卡的T-Money功能，機器更遍佈在各大熱門車站如弘大、江南、首爾站等，因此可以不論時間或地點都進行即時兌換。而除了港幣外，大部份國家的外幣都可以通過機器兌換，因此如果家中有在其他旅行中剩下的外幣，不妨一併兌換。
韓國現金卡｜WOWPASS申請方法
申請WOWPASS的方法十分簡單，現時韓國共有70多部WOWPASS機器(分佈位置一覽)，只要找到WOWPASS的機器，按照機器的指示發行卡片便可，而所有機器都配備繁體中文，因此不用擔心語言不通的問題。
申請方法：
(1)使用繁體中文介面選擇WOWPASS，第一次使用時選擇「發行新卡」，每張新卡為5000韓元。
(2)進入幣種選項，只要按照需要兌換成韓幣的貨幣進行選擇即可，當日匯率亦會同時顯示在螢幕上。
(3)按照機器指示同意條款及掃描護照，然後將要兌換的外幣放入機器中即可即時進行兌換。當放入所有需兌換的現金後，便可以選擇「發行卡」進行下一步。
(4)WOWPASS的交通卡功能需要另外儲值（即利用韓國地鐵的增值機或於便利店增值），因此如果手頭上沒有現金的話，建議領取少量現金以方便儲值T-Money。
(5)完成以上步驟後，機器便會掉出一張WOWPASS卡及額外領取的現金，切記需要按照螢幕上指示，將WOWPASS卡插入卡孔，讓兌換後的韓幣儲值在卡中便大功告成。
韓國現金卡｜WOWPASS APP
成功領取WOWPASS後，可以在手機下載WOWPASS App，登錄發行的卡片後便可即時確認卡片餘額及使用詳情等資訊。而如果要另外使用T-Money功能，則記得需要另外利用韓國地鐵的增值機或於便利店進行增值，這樣才有足夠的餘額使用。而在離開韓國前，可以通過機器領取韓幣餘額，以便下次再遊韓時使用。
韓國現金卡｜WOWPASS產生費用
•首次發行卡片費用：5000 韓元（可通過「事前預約碼」減免）
•提取餘額(現金)手續費：1000 韓元（單次提款上限為10萬韓元）
•補發手續費：3000 韓元
•匯率差異：按當日匯率而定
韓國現金卡｜餘額互相轉換：NAMANE
如果來韓前已兌換韓幣或是比較喜歡明洞的匯率，可以選擇使用NAMANE卡當作現金卡及交通卡使用，NAMANE最大特色便是可以選擇自定義卡面，因此可以設計出獨一無二的韓國現金卡。而NAMANE與WOWPASS同樣，機器都遍布在熱門景點附近，需要儲值的時候只要搜尋附近的機器即可。
而最方便的是NAMANE的「支付帳戶」和「交通帳戶」餘額可以互相轉換，只需要通過App 便可以為T-Money帳戶增值。不過由於NAMANE的機器并不具備兌換的功能，需要預先準備韓幣或信用卡於機器中增值，而機器亦不設找續，所以投入的金額亦須與選擇的相同。
韓國現金卡｜NAMANE申請方法
NAMANE的機器相對上較WOWPASS難找(分佈位置一覽)，不過由於屬於為外國人而設的銀行卡，因此大部份都在旅行景點、地鐵站或機場附近，而所有機器都配備中文功能，只要按照機器的指示發行卡片便可。
申請方法：
(1)使用中文介面選擇「自製專屬卡片」，每張新卡需付7000韓元。
(2)按照螢幕指示掃描QR code，進入NAMANE的網頁上傳需要製成卡片的照片，調整尺寸後點選最下方的同意按鈕，然後生成QR code供製作卡片使用。
(3)回到機器主畫面，重新選擇「自製專屬卡片」後將QR code放在機器下方掃描。
(4)確認圖片後便進入付款畫面，可以選擇信用卡、現金、支付寶等支付方式。
(5)等待卡片製作完成後，便會回到機器主畫面，選擇「卡片充值」便可以為卡片增值。
(6)將卡片插在直立的卡槽內，按螢幕指示選擇「支付帳戶充值」(如果想增值交通卡，則選擇「交通帳戶充值」)，再選擇支付方式及充值金額，然後按「支付並充值」。
(7)待畫面出現「請插入現金」後，投入現金即可完成增值，由於機器不設找續，所以投入的金額須與選擇的相同。
韓國現金卡｜NAMANE APP
成功發行卡片後，需要下載NAMANE App以方便使用卡片，只需要輸入卡號登記為自己的卡片即可。同時記得開啟NFC功能，不但可以用來查詢餘額和使用詳情，還可以通過APP直接將卡片中的「支付帳戶」和「交通帳戶」的餘額互相轉換(兩個帳戶最多各儲值50萬韓元)。
而NAMANE甚至可以通過認證韓國電話號碼(只需收取短訊)來獲得虛擬銀行帳號，並通過NAMANE App進行韓國銀行轉賬。因此若有朋友在韓國居住的話，便可以直接讓朋友轉賬韓幣或將剩餘的餘額轉賬給朋友，這樣便不用擔心突然用光餘額或剩餘的韓幣不知道如何解決。
韓國現金卡｜NAMANE產生費用
•首次發行卡片費用：7000 韓元（如不在意卡面圖案可選擇「角色卡片」節省1000韓元；機器不設找續，投放過多金額不會退還）
•使用「海外信用卡」：+海外手續費
•直接於APP使用海外信用卡增值：+6％服務使用費
•餘額退款手續費：7000 韓元（如果超過2萬韓元即可退款，處理需時７個工作天）