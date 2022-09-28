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2022-09-28 20:00:00

韓國旅遊｜盤點4間弘大Sanrio特色Cafe/週邊店舖 Sanrio粉絲打卡必去！

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韓國旅行｜盤點4間弘大Sanrio特色Cafe/週邊店舖 Sanrio粉絲打卡必去！

韓國旅行｜盤點4間弘大Sanrio特色Cafe/週邊店舖 Sanrio粉絲打卡必去！

不少人都會去日本購買Sanrio週邊或到訪其主題咖啡店，但其實韓國亦有不少Sanrio官方授權的店舖，而且大部份都在弘大附近，可以在弘大旅遊的同時順道體驗。以下就為大家介紹Sanrio特色Cafe及週邊店舖，最近港元兌韓元的匯率十分不錯，Sanrio粉絲絕對不要錯過「爆買」的機會！

弘大Cafe｜角色大集合：Sanrio Lovers Club

如果想一次過享用Sanrio咖啡店及購買週邊的話，位於合井區的Sanrio Lovers Club便是最佳的選擇。店舖從外圍開始就放滿Sanrio角色的立牌，店內裝潢亦全以Sanrio為主題，上層為各個角色的主題座位及打卡點，下層則為Sanrio週邊的販賣處及點單位置，甚至還有韓國大熱的「人生四格」，粉絲們絕對會感到滿足！

而店內所有飲品及甜品都會以Sanrio角色為主題，而且還會贈送明信片及杯墊，極具收藏價值。不過Sanrio Lovers Club正在以預約制的方式進場，需要預先在Naver頁面上預約才可以使用，網站亦附有英文頁面，由於週末的預約情況一般較爆滿，建議盡量預早進行預約。

地址：서울 마포구 와우산로19길 18 산리오 러버스 클럽

預約網址：https://m.place.naver.com/restaurant/1595759279/booking

 

店舖外就放滿Sanrio的角色立牌。 店內的咖啡店位置會分角色進行裝潢。(Instagram@sanrio_lovers_club) 每個月都會有不同角色或主題的特色飲品及蛋糕推出。(Instagram@sanrio_lovers_club) 店舖下層主要販賣週邊產品。 整間店舖都以Sanrio角色進行裝飾。

弘大Cafe｜肉桂狗主場：Cinnamoroll Sweet Cafe

在Sanrio眾多角色之中，肉桂狗屬於不少人都喜歡的角色，若同屬肉桂狗的粉絲，就不要錯過位於弘大AK&商場中的Cinnamoroll Sweet Cafe！咖啡店店面以藍白色為主，再加入許多肉桂狗的元素及擺設，另外還有專屬的打卡點，特別適合粉絲們朝聖。

而咖啡店的餐點亦是以肉桂狗為主題，甚至有肉桂狗造型的窩夫及飲品，粉絲們絕對值得一嘗！而在咖啡店外亦有肉桂狗的週邊商店，不少更屬於韓國限定，可以在這個空間中一次過滿足食慾及購買慾。與Sanrio Lovers Club同樣，若果想進入咖啡店便需要事前預約，不過週邊商店可以隨時進入，即使預約不到咖啡店，亦不妨到週邊商店購物吧！

地址：서울특별시 마포구 양화로 188 홍대 AK& 2층

預約網址：https://m.booking.naver.com/booking/12/bizes/713608

大部份週邊產品的價格都十分便宜。 從門口開始已經全是肉桂狗裝飾。 店舖內亦有專門的打卡位置。 整間店舖都是販賣肉桂狗週邊產品。 肉桂狗窩夫和特色飲品都十分值得一試。

弘大Cafe｜平價日用週邊：With:muu

除了Cinnamoroll Sweet Cafe外，弘大AK&商場內其實還有另一間Sanrio週邊店舖–With:muu，而且店舖位置還是在咖啡店的對面，十分方便。其實With:muu並非主營Sanrio週邊產品，而是一間販賣唱片的店舖，但是近幾個月卻開始販賣Sanrio週邊產品，例如公仔、杯、貼紙等日用品或擺設，價格亦十分親民。有些更是無法在Sanrio Lovers Club購入，因此特別推薦順道到此一遊。而且最方便的是With:muu不需要提前預約便可以進場，如果時間緊迫或沒法預約其他店舖的話，粉絲們仍可以到With:muu選購心水的週邊產品。

地址：서울특별시 마포구 양화로 188 홍대 AK& 2층

With:muu其實是一間唱片舖，但卻同時販賣Sanrio週邊。 靠近門口的貨架放滿Sanrio週邊。 大熱的Sanrio角色產品都可以在With:muu找到。

弘大Cafe｜主賣卡套：DUCKYWORLD

若果平日有收集明星小卡或動漫小卡的習慣，DUCKYWORLD便屬必去的Sanrio週邊店舖！DUCKYWORLD位於弘大AK&商場附近，主要販賣Sanrio角色的卡套、卡簿、相框、鎖匙扣等，而且不時都會以半價發售，十分划算！

而最近DUCKYWORLD更引入日本人氣動漫《守護甜心》的IP，不但在店舖販賣《守護甜心》主題的週邊，還在3樓和4樓設有《守護甜心》主題的咖啡店，《守護甜心》粉絲們絕對不容錯過！由於DUCKYWORLD經常以半價販賣週邊產品，而且涵括的角色範圍較廣，因此缺貨的情況尚算嚴重，需要留意有機會買不到喜歡角色的產品。

地址：서울 마포구 양화로18안길 26 천고빌딩 1-4F DUCKYWORLD

DUCKYWORLD最近正在以《守護甜心》為主題。 店內仍有販賣Sanrio週邊。 主要以販賣卡套、卡簿等收納產品為主。 《守護甜心》的產品同樣以卡套、卡簿等為主。 偶爾還會有蠟筆小新的相關週邊產品販賣。(Instagram@duckyworld_kr)
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