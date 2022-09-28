韓國旅遊｜盤點4間弘大Sanrio特色Cafe/週邊店舖 Sanrio粉絲打卡必去！

不少人都會去日本購買Sanrio週邊或到訪其主題咖啡店，但其實韓國亦有不少Sanrio官方授權的店舖，而且大部份都在弘大附近，可以在弘大旅遊的同時順道體驗。以下就為大家介紹Sanrio特色Cafe及週邊店舖，最近港元兌韓元的匯率十分不錯，Sanrio粉絲絕對不要錯過「爆買」的機會！

弘大Cafe｜角色大集合：Sanrio Lovers Club 如果想一次過享用Sanrio咖啡店及購買週邊的話，位於合井區的Sanrio Lovers Club便是最佳的選擇。店舖從外圍開始就放滿Sanrio角色的立牌，店內裝潢亦全以Sanrio為主題，上層為各個角色的主題座位及打卡點，下層則為Sanrio週邊的販賣處及點單位置，甚至還有韓國大熱的「人生四格」，粉絲們絕對會感到滿足！ 而店內所有飲品及甜品都會以Sanrio角色為主題，而且還會贈送明信片及杯墊，極具收藏價值。不過Sanrio Lovers Club正在以預約制的方式進場，需要預先在Naver頁面上預約才可以使用，網站亦附有英文頁面，由於週末的預約情況一般較爆滿，建議盡量預早進行預約。 地址：서울 마포구 와우산로19길 18 산리오 러버스 클럽 預約網址：https://m.place.naver.com/restaurant/1595759279/booking

弘大Cafe｜肉桂狗主場：Cinnamoroll Sweet Cafe 在Sanrio眾多角色之中，肉桂狗屬於不少人都喜歡的角色，若同屬肉桂狗的粉絲，就不要錯過位於弘大AK&商場中的Cinnamoroll Sweet Cafe！咖啡店店面以藍白色為主，再加入許多肉桂狗的元素及擺設，另外還有專屬的打卡點，特別適合粉絲們朝聖。 而咖啡店的餐點亦是以肉桂狗為主題，甚至有肉桂狗造型的窩夫及飲品，粉絲們絕對值得一嘗！而在咖啡店外亦有肉桂狗的週邊商店，不少更屬於韓國限定，可以在這個空間中一次過滿足食慾及購買慾。與Sanrio Lovers Club同樣，若果想進入咖啡店便需要事前預約，不過週邊商店可以隨時進入，即使預約不到咖啡店，亦不妨到週邊商店購物吧！ 地址：서울특별시 마포구 양화로 188 홍대 AK& 2층 預約網址：https://m.booking.naver.com/booking/12/bizes/713608

弘大Cafe｜平價日用週邊：With:muu 除了Cinnamoroll Sweet Cafe外，弘大AK&商場內其實還有另一間Sanrio週邊店舖–With:muu，而且店舖位置還是在咖啡店的對面，十分方便。其實With:muu並非主營Sanrio週邊產品，而是一間販賣唱片的店舖，但是近幾個月卻開始販賣Sanrio週邊產品，例如公仔、杯、貼紙等日用品或擺設，價格亦十分親民。有些更是無法在Sanrio Lovers Club購入，因此特別推薦順道到此一遊。而且最方便的是With:muu不需要提前預約便可以進場，如果時間緊迫或沒法預約其他店舖的話，粉絲們仍可以到With:muu選購心水的週邊產品。 地址：서울특별시 마포구 양화로 188 홍대 AK& 2층