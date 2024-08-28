韓國旅遊｜盤點5間首爾必去日系Cafe 蜜瓜包／忌廉梳打／厚pancake 附中韓地址+交通！

韓國最近大熱各種日本風格或販賣日本產品的店舖，除了專門販賣日本動漫的店舖外，還有不少日系Cafe，以下就為大家盤點5間位於首爾的日系Cafe ，讓大家在韓國旅行亦可以「思鄉」！

首爾日系Cafe｜蜜瓜包：ASOTO Bakery 若要數日本最標誌性的麵包，便不得不提蜜瓜包，而位於乙之路3街站附近的ASOTO Bakery便是專門販賣蜜瓜包的Cafe，甫進店內便可看到一整牌各種口味的蜜瓜包，除了原味外，還有加入內餡的蜜瓜忌廉包或充滿韓國特色的蜜瓜鹽包等，味道香甜不膩，推薦多買幾個回港食用。而選好麵包後可以選擇外帶或內用，內用的位置充滿日本復古Cafe風情，外帶則會以可愛獨特的包裝袋進行獨立包裝，特別適合作為手信買回香港贈送給同事或朋友。 地址：서울특별시 중구 수표로10길 19 1층 首爾中區水標路10街19號 1樓(即地下) 交通：地鐵2/3號線 乙之路3街站9號出口步行約5分鐘

首爾日系Cafe｜忌廉梳打：Royal Salon 忌廉梳打屬日本喫茶店必飲的飲品之一，位於延禧洞的Royal Salon比起一般的日系Cafe，更加接近混合和洋風格的餐廳，店內擺滿各種充滿日本風情的小物，裝潢亦以日洋風格為主，主打各種和洋食如咖喱蛋包飯、意粉等，甚至會加入韓國的元素製成日洋式年糕等，其中特別推薦充滿日式風情的忌廉梳打和布丁，作為飯後甜品實屬不錯選擇。 地址：서울특별시 서대문구 연희동 192-1 1층 首爾西大門區延禧洞192-1 1樓(即地下) 交通：地鐵2號線弘益大學站3號出口步行約15分鐘，或可於弘益大學巴士站轉乘巴士前往

首爾日系Cafe｜厚pancake：Banana Haruki 不少人都喜歡到日本吃pancake，而若果喜歡蛋味十足的pancake，建議可以到訪位於弘大延南洞附近的Banana Haruki，店內裝潢以簡約為主，最受歡迎的產品為水果蛋糕，但同時推薦另一款厚身的水果pancake，充滿香濃蛋味的pancake配上時令水果，再加一杯咖啡便是完美的一餐，不過其份量頗多，建議可以和朋友一起分享食用。 地址：서울특별시 마포구 동교로 38길6 3층 首爾麻浦區東橋路38街6號 3樓 交通：地鐵2號線弘益大學站3號出口步行約10分鐘

首爾日系Cafe｜水果忌廉三文治：Bunkasya (文化社) 除了充滿日式復古風情的Cafe，韓國亦有比較新興的日系Cafe，位於乙之路3街附近的Bunkasya (文化社)裝潢較為新潮，以工業風配上霓虹燈作主調，餐飲主打甜而不膩的水果忌廉三文治，口感軟糯且味道清新，可以說是首爾第一的水果忌廉三文治！同時還推薦其配上厚pancake的All Day Breakfast，特別適合喜歡甜鹹口味的人士食用。不過店舖位於一樓，而且店面較為不明顯，到達附近的印刷店後，往旁邊的小樓梯上樓便可。 地址：서울특별시 중구 을지로14길 20 首爾中區乙之路14街20號 交通：地鐵2/3號線 乙之路3街站9號出口步行約2分鐘

首爾日系Cafe｜Sanrio昭和風：Cafe Harmony 如果喜歡Sanrio角色，不妨到訪位於望遠站附近的Cafe Harmony，店舖以日式復古喫茶店作主題並以My Melody和Kuromi進行裝飾，從店面到店內都佈滿他們的蹤影，特別適合打卡拍照留念。而店內餐點亦以兩款角色為主，特別推薦以兩款角色製作的士多啤梨Latte和黑芝麻Latte，不但適合打卡，味道不輸坊間的CAFE，而其他餐點如雪糕梳打、焦糖布甸等亦充滿日式喫茶店風味。Cafe有時候更會推出期間限定的Sanrio角色飲品，例如肉桂狗、PC狗等，樓下甚至設有Sanrio週邊商品店，還有Cafe限定的產品，喜歡Sanrio便絕對不能錯過！ 地址：서울특별시 마포구 동교로9길 12 지층~1층 首爾麻浦區東橋路9街12號 地下～1樓 交通，：地鐵6號線望遠站6號出口步行約5分鐘