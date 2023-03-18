韓國旅遊｜盤點5間首爾高評分蟹餐廳 醬油蟹／皇帝蟹／長腳蟹／辣蟹湯 蟹控來韓必食！

不少人到韓國旅行都必定會一嚐「白飯小偷」醬油蟹，但除了醬油蟹外，其實皇帝蟹、長腳蟹和辣蟹湯等都屬不錯的選擇。以下就為大家盤點5間首爾高分蟹餐廳，除了人氣遊客店外，還有編輯私藏的小店推介，愛蟹人士絕對不可以錯過！
首爾蟹餐廳｜安國站－大瓦房 큰기와집
獲米芝蓮一星的大瓦房醬油蟹比起韓國其他醬油蟹的擺盤更加講究，而且醬油味道甜中帶辣，吃起來並不會感到膩，蟹的大小亦剛剛好，適合一人一隻食用。而每份醬油蟹定食都會配有一碗白飯，以便可以用蟹膏拌飯食用，特別推薦將白飯放在蟹蓋與蟹膏和醬油撈勻食用。
除了醬油蟹外，店內還有多款韓國傳統飲食，例如燉排骨、蒸白肉等，可以當作餸菜點選食用。而在疫情期間，大瓦房已經搬離原址，雖然同樣在安國站，但新店與舊址相差約10分鐘距離，因此出發前記得確認最新的地址，以免去錯舊舖浪費時間。
地址：서울 종로구 북촌로 22
首爾蟹餐廳｜弘大站－신진도간장게장
如果想嘗試一些比較地道的醬油蟹，其實在遊客必去的弘大站便可以吃到。位於弘大站2號出口約3分鐘距離的신진도간장게장屬附近居民經營的小店，開店多年深受街坊歡迎，比起遊客更常見到韓國人去光顧。신진도간장게장的醬油蟹雖然並不是大蟹，但份量剛剛好，而且切成方便一口食用的尺寸，可以享受到啖啖肉的滋味。
套餐除了有醬油蟹外，還附有雞蛋羹、辣菜湯、煎魚及各種小菜，可以一次過滿足多個願望，吃起來特別滿足。如果多人同行的話，更可以點選特別足料的辣花蟹湯，爽口之餘還可以解除蟹膏的油膩感。
地址：서울 마포구 월드컵북로2길 41
首爾蟹餐廳｜弘大站－꽃게나라
弘大站除了신진도간장게장外，在疫情期間亦新開了一間醬油蟹店꽃게나라，這間價錢實惠而且套餐內容豐富，絕對是編輯近年的最愛！而這間꽃게나라的位置雖然不起眼，但無論在Naver食評或韓國外賣App中都獲得不錯的評分，可見其醬油蟹的味道和新鮮度都不俗。
建議到店內選擇其醬油蟹套餐，套餐內容特別豐富，除了醬油蟹外，還有醬油蝦、辣豆腐湯、蟹籽紫菜飯及多種小菜，老闆娘有時候甚至會贈送煎蛋、汽水、水果等，充滿人情味。而醬油蟹套餐價錢按蟹的尺寸而定，食量較大可以選擇較大的尺寸，由於套餐內容豐富，一般而言中蟹的尺寸已經足夠食用。
地址：서울 마포구 어울마당로 136-3 2층 꽃게나라
首爾蟹餐廳｜望遠站－Crabber 크래버대게나라
若果不敢進食生蟹的話，可以選擇到分店眾多的크래버대게나라吃皇帝蟹或長腳蟹，而望遠站鄰近弘大站，因此特別推薦逛街後去食用。店內主打新鮮蟹，決定套餐和蟹的重量後，蟹在烹調前才在水箱中取出，而蟹肉經過清蒸後上桌，味道鮮甜，配上套餐附送的各種前菜及炒飯、辣蟹湯等配菜，便能成為完美的一餐。
不過蟹肉的價格為時價，而且皇帝蟹和長腳蟹的單價本來就比較昂貴，因此在크래버대게나라用膳絕不便宜，建議可以在午飯時間光顧，以較划算的價錢食用。
地址：서울 마포구 월드컵로 58
首爾蟹餐廳｜兒嶺站－真味食堂진미식당
除了大瓦房外，位於地鐵5號線兒嶺站附近的真味食堂진미식당同樣是多年來獲得米芝蓮推介的醬油蟹餐廳，雖然地點比較不方便，但同樣有不少遊客慕名而來，可見其醬油蟹絕不馬虎。比起其他醬油蟹餐廳，真味食堂的醬油蟹鮮味較為突出，不會被醬油蓋過香味。
其套餐配置與弘大站的신진도간장게장類似，均附有雞蛋羹、辣菜湯及各種小菜，特別建議進食醬油蟹的時候配搭獨有的海苔及白飯一起食用，可以令其鮮美更上一層樓。
地址：서울 마포구 마포대로 186-6