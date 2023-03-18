韓國旅遊｜盤點5間首爾高評分蟹餐廳 醬油蟹／皇帝蟹／長腳蟹／辣蟹湯 蟹控來韓必食！

不少人到韓國旅行都必定會一嚐「白飯小偷」醬油蟹，但除了醬油蟹外，其實皇帝蟹、長腳蟹和辣蟹湯等都屬不錯的選擇。以下就為大家盤點5間首爾高分蟹餐廳，除了人氣遊客店外，還有編輯私藏的小店推介，愛蟹人士絕對不可以錯過！

首爾蟹餐廳｜安國站－大瓦房 큰기와집 獲米芝蓮一星的大瓦房醬油蟹比起韓國其他醬油蟹的擺盤更加講究，而且醬油味道甜中帶辣，吃起來並不會感到膩，蟹的大小亦剛剛好，適合一人一隻食用。而每份醬油蟹定食都會配有一碗白飯，以便可以用蟹膏拌飯食用，特別推薦將白飯放在蟹蓋與蟹膏和醬油撈勻食用。 除了醬油蟹外，店內還有多款韓國傳統飲食，例如燉排骨、蒸白肉等，可以當作餸菜點選食用。而在疫情期間，大瓦房已經搬離原址，雖然同樣在安國站，但新店與舊址相差約10分鐘距離，因此出發前記得確認最新的地址，以免去錯舊舖浪費時間。 地址：서울 종로구 북촌로 22

首爾蟹餐廳｜弘大站－신진도간장게장 如果想嘗試一些比較地道的醬油蟹，其實在遊客必去的弘大站便可以吃到。位於弘大站2號出口約3分鐘距離的신진도간장게장屬附近居民經營的小店，開店多年深受街坊歡迎，比起遊客更常見到韓國人去光顧。신진도간장게장的醬油蟹雖然並不是大蟹，但份量剛剛好，而且切成方便一口食用的尺寸，可以享受到啖啖肉的滋味。 套餐除了有醬油蟹外，還附有雞蛋羹、辣菜湯、煎魚及各種小菜，可以一次過滿足多個願望，吃起來特別滿足。如果多人同行的話，更可以點選特別足料的辣花蟹湯，爽口之餘還可以解除蟹膏的油膩感。 地址：서울 마포구 월드컵북로2길 41

首爾蟹餐廳｜弘大站－꽃게나라 弘大站除了신진도간장게장外，在疫情期間亦新開了一間醬油蟹店꽃게나라，這間價錢實惠而且套餐內容豐富，絕對是編輯近年的最愛！而這間꽃게나라的位置雖然不起眼，但無論在Naver食評或韓國外賣App中都獲得不錯的評分，可見其醬油蟹的味道和新鮮度都不俗。 建議到店內選擇其醬油蟹套餐，套餐內容特別豐富，除了醬油蟹外，還有醬油蝦、辣豆腐湯、蟹籽紫菜飯及多種小菜，老闆娘有時候甚至會贈送煎蛋、汽水、水果等，充滿人情味。而醬油蟹套餐價錢按蟹的尺寸而定，食量較大可以選擇較大的尺寸，由於套餐內容豐富，一般而言中蟹的尺寸已經足夠食用。 地址：서울 마포구 어울마당로 136-3 2층 꽃게나라

首爾蟹餐廳｜望遠站－Crabber 크래버대게나라 若果不敢進食生蟹的話，可以選擇到分店眾多的크래버대게나라吃皇帝蟹或長腳蟹，而望遠站鄰近弘大站，因此特別推薦逛街後去食用。店內主打新鮮蟹，決定套餐和蟹的重量後，蟹在烹調前才在水箱中取出，而蟹肉經過清蒸後上桌，味道鮮甜，配上套餐附送的各種前菜及炒飯、辣蟹湯等配菜，便能成為完美的一餐。 不過蟹肉的價格為時價，而且皇帝蟹和長腳蟹的單價本來就比較昂貴，因此在크래버대게나라用膳絕不便宜，建議可以在午飯時間光顧，以較划算的價錢食用。 地址：서울 마포구 월드컵로 58