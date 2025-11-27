韓國旅遊｜盤點6款必用交通卡 T-money/NAMANE卡 Apple Pay都可以搭地鐵

韓國旅遊｜盤點6款必用交通卡 T-money/Cashbee/NAMANE卡 Apple Pay都可以搭地鐵

不少人去韓國旅行時都會乘搭交通工具到不同地區觀光，如果想出門時更順利，建議大家一定要入手一張韓國交通卡。下文為大家推介6款韓國旅遊必備的交通卡，全部購買或增值後就能立即使用，部分更支付Apple Pay電子支付，夠晒方便！



T-money T-money為韓國使用率最高之交通儲值卡，適用於地鐵、公車，以及標示T-money符號之店舖支付，可於地鐵站或便利店進行充值。T-money卡款式多樣，包括卡通聯乘設計，造型可愛。此外，T-money可綁定iPhone電子錢包，下載官方App後充值，即可透過Apple Pay方式使用。 價格：3000~6000韓元（視聯名款式略有不同）

販售地點：T-money Town、機場、地鐵站

Cashbee Cashbee與T-money同為韓國人最常用的電子支付卡，功能相似，主要用於公共交通支付及小額消費，在釜山及濟州島覆蓋率較高，適合打算在首爾及周邊地區旅行的遊客。另外在樂天百貨購物亦會提供額外折扣優惠，去韓國掃貨的話不妨考慮下。此外Cashbee常與K-pop偶像、卡通等推出聯名限定款，適合追星旅客入手。 價格：2500－5000韓元（視聯名款式略有不同）

販售地點：機場、部分地鐵站、連鎖便利店、第三方旅遊網站

NAMANE卡 如果想自製個人化交通卡，可選擇專為外國旅客設計之NAMANE卡。先下載手機App「NAMENE」，選取喜好照片及邊框圖案，生成QR code後就能於售票機製作。NAMANE卡不僅用於交通，亦可在韓國任何商店進行支付，包括便利店及餐廳，同樣非常方便。 價格：7000韓元

販售地點：指定地點機台、NAMANE App

WOWPASS WOWPASS專為外國旅客設計，齊集付款、交通及換匯三合一功能！可作為T-money卡使用公共交通，亦可用作VISA預付卡及外幣兌換，支持港幣、美元、日元等多種貨幣。WOWPASS可於售票機直接購買，或透過WOWPASS App及指定網站預訂，抵達韓國後就能憑證兌換實體卡，是不少旅客都會選擇的卡種之一。 價格：4000－4500韓元

販售地點：官網預購指定地點、機台領取

氣候同行卡（首爾交通卡） 氣候同行卡為可無限次乘坐地鐵及公車之定期通行卡，適合留學生、上班族及遊客。分為1/3/5/7日短期卡及30日長期卡，即買即用，一次增值後可在指定日期內無限次使用公車。 價格：實體卡空卡費3000韓元，視不同天數票種5000~65,000韓元

販售地點：

首爾觀光廣場旅遊資訊中心

明洞旅遊資訊中心

Korea Tour Card 韓國旅遊交通卡 Korea Tour Card為T-money專為外國遊客設計之交通旅遊卡。除搭乘韓國大眾運輸工具外，還可在全韓國170多個景點、餐廳及商店享有優惠，包括景點門票及免稅店折扣。 價格：4000韓元

販售地點：機場、地鐵站、連鎖便利店