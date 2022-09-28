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2022-09-28 12:30:00

韓國旅遊｜精選5大首爾近郊特色一日團 賞楓、滑雪、高空飛索、摘士多啤梨

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韓國旅行｜精選5大首爾近郊特色一日團 賞楓、滑雪、高空飛索、摘士多啤梨

韓國旅行｜精選5大首爾近郊特色一日團 賞楓、滑雪、高空飛索、摘士多啤梨

香港終於開關啦！相信不少人都已經買好機票，準備來個久違的旅遊。韓國入境前不需進行PCR驗測，入境後亦不需隔離，成為香港人外遊首選之一。以下為大家整理5大首爾近郊特色一日團，除了可以玩高空飛索及摘士多啤梨外，適逢秋冬季，更可以欣賞到楓葉及滑雪！

由即日起，可以低至HK$200折扣價購買HK$500韓國旅遊現金券，即買即用，適用於全線KKday韓國旅遊產品，包括Wi-Fi、SIM 卡、機場接送及精選行程。

韓國旅行｜忠清北道賞楓一日遊

前往丹陽著名地標－滿天下Sky Walk，登上頂端眺望南漢江全景。途中將會到訪被稱為「韓國阿爾卑斯山」的小白山，秋季可以欣賞到被楓葉染得火紅的山頭；冬天更則覆蓋上白白的雪！另外更可以體驗高空飛索、高山飛車等刺激活動！

小白山+滿天下Sky Walk+高山飛車

KKday 優惠: (成人)HK$730/位，(兒童)HK$710/

小白山+滿天下Sky Walk+高空飛索

KKday 優惠: (成人)HK$831/位，(兒童)HK$812/

集合地點及時間：07:00 弘大站8號出口集合；07:30 明洞站2號出口集合

行程長度：約11小時

回程資訊：於明洞解散

最早出發日期：20221018

滿天下SKY WALK 小白山 抵達滿天下 SKY WALK，體驗高空飛索、天空步道、高山飛車 滿天下SKY WALK 高山飛車 高空飛索 楓葉 楓葉

韓國旅行｜京畿道一日遊

前往經典韓劇《冬季戀歌》拍攝地—南怡島，漫步島上叢林欣賞美景。前往以「花、星星、小王子」為主題的小王子故事主題樂園—小法國村，體驗獨特的法國文化。更可以搭乘江村鐵路自行車，洋溢著異國情調的浪漫列車馳騁於北漢江旁，獻上一望無際的美景。

KKday 優惠: (成人)HK$434/位，(兒童)HK$338/

集合地點及時間：

- 07:00弘大站8號出口星巴克前集合

- 07:45明洞站4號出口集合

- 08:00東大門歷史文化公園站5號出口Designer Hotel前集合

行程長度：約12小時

回程資訊：明洞

最早出發日期：2022928

小法國村 小法國村 江村鐵路腳踏車 江村鐵路腳踏車 南怡島

韓國旅行｜抱川一日遊

到訪人氣韓劇拍攝景點抱川藝術谷、香草島樂園。抱川藝術谷所在地原為廢棄的花崗岩採石場，坐單軌鐵路，欣賞沿途美景，環繞著懸崖的巨大清澈的湖泊美景也令人嘆為觀止；更可以到抱川LUGE WORLD體驗賽車！秋季可採摘鮮甜新鮮的迷你蘋果，享用新鮮的有機蘋果汁和麵包！而冬季則可以親採韓國草莓，還可以帶500克草莓回家！

抱川藝術谷+蘋果農場體驗+抱川 LUGE WORLD9/1-10/31

KKday 優惠: (成人)HK$520/位，(兒童)HK$506/

抱川藝術谷+草莓採摘+香草島樂園（11/1 -12/31

KKday 優惠: (成人)HK$455/位，(兒童)HK$441/

 

抱川LUGE WORLD 抱川LUGE WORLD 抱川藝術谷 香草島樂園 香草島樂園 草莓採摘

秋季行程表（9/1-10/31

8:20 弘大站4號出口出發
9:00 明洞站2號出口出發
9:10 東大門歷史文化公園站 10 號出口出發
10:20 抵達抱川藝術谷
11:50 出發前往蘋果農場
12:00 抵達蘋果農場(採摘迷你蘋果+製作蘋果麵包)
13:20 出發前往抱川 LUGE WORLD
14:00 抵達抱川 LUGE WORLD
15:00 返回首爾
16:20 抵達東大門歷史文化公園站
16:30 抵達明洞站
17:10 抵達弘大站

冬季行程表（11/1 ~ 12/31

12:50 弘大站4號出口出發
13:30 明洞站2號出口出發
13:40 東大門歷史文化公園站10號出口出發
14:40 抵達抱川藝術谷
16:10 出發前往草莓園
16:30 抵達草莓園
17:30 出發前往抱川香草島樂園
18:30 抵達抱川香草島樂園
20:00 返回首爾
21:00 抵達東大門歷史文化公園站
21:10 抵達明洞站
21:40 抵達弘大站

最早出發日期：2022929

韓國旅行｜芝山森林滑雪渡假村一日遊

冬天去韓國當然要滑雪！芝山森林滑雪度假村位於京畿道利川市，距離首爾距離較近，非常適合當日往返滑雪。擁有主滑雪道7條和輔助滑雪道3條，所有的滑雪道上都可以體驗滑雪板。亦有5台高速纜車，無待機時間，可隨時搭乘，同時還專門為兒童和初學者開設了自動電梯。

新推出的6人乘纜車的座椅還具備保暖功能，可以溫暖舒適地乘坐直達山頂。芝山森林滑雪度假村的規模雖然較小，但設施方便舒適，是位於城市近郊的人氣滑雪場。

滑雪體驗+電動扶梯

KKday優惠: (不含雪地纜車券) HK$558/

KKday優惠: (含雪地纜車券) HK$597/

雪橇體驗 (12/23-)

KKday 優惠: HK$415/

集合地點及時間：07:20弘大站4號出口出發；08:00明洞站2號出口出發；08:10東大門歷史文化公園站10號出口前出發

行程長度：約12小時
回程資訊：弘大站
最早出發日期：20221223

芝山森林滑雪渡假村一日遊 芝山森林滑雪渡假村一日遊 芝山森林滑雪渡假村一日遊 芝山森林滑雪渡假村一日遊 提供基本滑雪技巧教學 滑雪用具租借及穿戴

韓國旅行｜江原道滑雪一日遊

在江村滑雪度假村滑雪場享受充滿樂趣的一天，大家可以在那裡享受滑雪、滑雪板或雪橇等多種活動，同時也提供基本滑雪課程，學懂如何穿戴滑雪服裝及設備，並了解滑雪的基本知識和安全說明。不想滑雪的話，亦可到訪南怡島欣賞雪景。

南怡島+滑雪體驗

KKday 優惠: (不包含雪地纜車券)HK$571/
KKday 優惠: (包含雪地纜車券)HK$682/

南怡島+欣賞雪景 (不包含滑雪)

KKday 優惠: HK$409/

自由滑雪時間 南怡島 南怡島觀光、自由午餐 基本滑雪技巧教學 Elysian江村滑雪渡假村
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