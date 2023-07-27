韓國旅遊｜走入傳統韓國！5間景福宮/安國站CAFE推薦 韓屋CAFE+超人氣Bagel店

首爾的景福宮及安國都屬於帶有濃厚傳統韓國文化特色的地方，因此在這兩個地鐵站附近都有不少韓屋Cafe，而近年這兩個站亦不只流行韓國傳統文化，不少特色小店都令這兩個站加分不少。以下就為大家推薦5間景福宮／安國站的Cafe，在附近逛街後，不妨順便休息一下吧！

安國CAFE｜Acorn Garden 如果喜歡麵包及乳酪的話，推薦可以到訪安國站的Acorn Garden，店內設有多個座位，既有室內冷氣位，亦有恍似置身叢林的露天位，更有可以瞭望整個安國的露天雅座，人流不多的時候可以隨心自由選擇。 而Acorn Garden主打各種麵包，甫進店內便可以自由選擇自己喜歡的麵包，例如鹽包、蜜瓜包、三文治等，更有特色的榛果造型蛋糕，無論堂食或用來送禮亦屬不錯的選擇。除了麵包外，店內還有自家製的希臘乳酪，而且有各種口味供選擇，每款都會加入「真• 蜜糖」，比起其他Cafe用料更為上乘。若果想進食一些熱盤的話，店內還有All Day Breakfast及各類湯品，特別適合用來配上其自家製的麵包。 地址：서울 종로구 계동길 19-8 1층

安國CAFE｜Onion 景福宮或安國站不乏韓屋Cafe，其中Onion更是在近年深受遊客歡迎，店面橫跨三間韓屋，設有室內及露天位置，不但可以坐在韓屋內嘆咖啡，坐在戶外位置享受日光浴亦是不錯的選擇。而Onion最受歡迎的便是各種麵包，除了近年在韓國大熱的鹽包外，還有朱古力口味鹽包、蒜蓉法包、泡芙等多種選擇，配上咖啡食用一流！不過Onion屬於遊客店之一，建議盡量在平日到訪，以便避開人流。 地址：서울 종로구 계동길 5 카페 어니언

安國CAFE｜London Bagel Museum 韓國近年雖然新開了不少Bagel店，但位於安國站的London Bagel Museum人流仍然不減，基本上每個時段去都會看到人龍，而且更在中午四五點左右便會賣光，其Bagel的受歡迎程度實屬韓國第一。店內的裝修以簡約英倫風為主，全店都以木系色調進行裝修，Bagel以自助選擇的形式擺放在店內，因此可以一次過看到多種口味的Bagel放在一起。而比起其他韓國Bagel店，London Bagel Museum確實做到Bagel應有的煙韌口感，而且還有多種口味選擇，例如薯仔、藍莓、無花果等，同時亦有香蔥忌廉、紅豆牛油等夾心Bagel選擇，當中最推薦的便是加入他們自家製的Cream Cheese，因此建議除了堂食外，還可以多買幾個回酒店或香港食用。 地址：서울 종로구 북촌로4길 20

景福宮CAFE｜Ouvert Coffee Bar 在景福宮及安國站都沒有商場設施，因此如果逛街逛累，可以到附近的Cafe休息一下，除了大型的連鎖Cafe外，推薦可以到位於景福宮站附近的Ouvert Coffee Bar，店內裝修簡約，以工業風為主，一樓屬於觀望街景的吧枱位，而地下一層的位置則比較恬靜，適合與好友聊天。Ouvert Coffee Bar主打精品咖啡，而不同季節更有特色的咖啡，如夏天便有清新檸檬口味的咖啡(레샤또)供飲用，適合愛啡人士到訪淺嚐一杯。除了咖啡外，店內亦有提供不少甜品，例如牛角包、芝士蛋糕、蛋撻等，如果不想只喝咖啡的話，也可以點選甜品一起食用。 地址：서울 종로구 필운대로 3