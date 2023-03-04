韓國旅遊｜遊韓必買！韓國藥妝店 OLIVE YOUNG 年度銷量第1名清單【化妝品篇】

韓國最大型藥妝店OLIVE YOUNG每年都會整合該年的銷量排名，基本上年度銷量第一名都屬於必買的好物，跟着買一定不會有錯！以下就整理了OLIVE YOUNG 5類化妝品的年度銷量第1名清單，大家不妨趁着到韓國旅行時購買吧！

OLIVE YOUNG 必買｜眼妝：CILO Kill Lash Superproof睫毛膏 클리오 킬 래쉬 수퍼프루프 마스카라 韓國CILO出品的Kill Lash Superproof睫毛膏在2020年推出時就直登韓國glowpick第一名，主打持久防暈染，刷子偏幼易上妝，加上定型效果特別優秀，即使用手搓也不易掉落，合各種睫毛膏必備的優點於一身，因此長期居於眼妝部門的第一名！而這款睫毛膏共分為1號纖長卷翹及2號濃密兩款，1號適合日常化妝使用，而2號則適合出席重要場合或喜歡化濃密眼妝的人士使用，不妨趁着旅行的時候到OLIVE YOUNG選擇最適合自己的一款吧！ 眼妝第二名：CILO Kill Brow 眉筆 클리오 킬브로우 오토하드브로우펜슬 眼妝第三名：KISSME Heroine Make Smooth 液體眼線筆 키스미 히로인메이크 스무스 리퀴드 아이라이너

OLIVE YOUNG 必買｜彩妝：Too Cool For School By Rodin 陰影盤 투쿨포스쿨 바이로댕 쉐이딩 1호 클래식 平日有接觸韓國化妝品的話，一定有見過Too Cool For School這款三色陰影盤，而這款陰影盤更是連續三年獲得OLIVE YOUNG彩妝銷量部門第1名，絕對屬必買好物！一盒陰影盤有3種不同顏色，粉質細膩易上臉，可以根據自己的膚色及對應部位單用或混合使用，屬於日常必備的化妝品，即使是化妝新手亦可以輕鬆掌握。有時候OLIVE YOUNG更會推出附贈化妝掃或定妝粉的優惠，比起在專門店買更加划算！ 彩妝第二名：WAKEMAKE 16色眼影盤 2號色 웨이크메이크 소프트 블러링 아이팔레트 02 생기 블러링 彩妝第三名：dasique 9色眼影盤 7號色 데이지크 섀도우팔레트 07 밀크라떼

OLIVE YOUNG 必買｜唇妝：Romand Juicy Lasting Tint 25號色Bare Grape 롬앤 쥬시 래스팅 틴트 25 베어 그레이프 Romand作為韓國新晉的彩妝品牌，憑着平價好用的唇部化妝品打響名堂，去年更以Juicy Lasting Tint 系列的25號色Bare Grape獲得OLIVE YOUNG唇妝部門的第一名！這個系列的唇彩除了顏色持久外，還會有水潤的效果，令嘴唇看起來飽和豐滿，特別適合春夏的妝容。而25號色紫中帶粉，如名字一樣呈提子的顏色，因此未必每一個人都會喜歡，但整個系列的唇彩都屬平價好物，可以在OLIVE YOUNG試色後再購買。 唇妝第二名：WAKEMAKE Water Blurring Fixing Tint 9號色 웨이크메이크 워터 블러링 픽싱 틴트 09 어텀 뮬리 唇妝第三名：Romand Blur Fudge Tint 7號色 롬앤 블러 퍼지 틴트 07 쿨 로즈 업

OLIVE YOUNG 必買｜底妝：CILO Kill Cover The New Founwear Cushion 클리오 킬 커버 더 뉴 파운웨어 쿠션 CILO的Kill Cover氣墊粉餅一直都是王牌產品，而去年就一改其樣貌，換成獨特的方形包裝，除了跟節省位置外，整體包裝亦更高級，特別適合在外補妝時使用。Kill Cover系列以高遮瑕度底妝的特色而深受歡迎，其遮瑕度甚至比起一些專櫃品牌更高，而The New Founwear Cushion為啞光質感的氣墊粉餅，水潤度屬正常但遮瑕度比同系列的Mesh Glow Founwear Cushion 更高，因此可以按自己的膚質需要選擇同系列中更適合自己的一款。 底妝第二名：LANEIGE NEO Cushion Matte 라네즈 네오 쿠션 매트 底妝第三名：ESPOIR Be Velvet Cover Cushion 에스쁘아 프로테일러 비벨벳 커버쿠션