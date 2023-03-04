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2023-03-04 12:30:00

韓國旅遊｜遊韓必買！韓國藥妝店 OLIVE YOUNG 年度銷量第1名清單【化妝品篇】

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韓國旅遊｜遊韓必買！韓國藥妝店 OLIVE YOUNG 年度銷量第1名清單【化妝品篇】

韓國旅遊｜遊韓必買！韓國藥妝店 OLIVE YOUNG 年度銷量第1名清單【化妝品篇】

韓國最大型藥妝店OLIVE YOUNG每年都會整合該年的銷量排名，基本上年度銷量第一名都屬於必買的好物，跟着買一定不會有錯！以下就整理了OLIVE YOUNG 5類化妝品的年度銷量第1名清單，大家不妨趁着到韓國旅行時購買吧！

OLIVE YOUNG 必買｜眼妝：CILO Kill Lash Superproof睫毛膏 클리오 킬 래쉬 수퍼프루프 마스카라

韓國CILO出品的Kill Lash Superproof睫毛膏在2020年推出時就直登韓國glowpick第一名，主打持久防暈染，刷子偏幼易上妝，加上定型效果特別優秀，即使用手搓也不易掉落，合各種睫毛膏必備的優點於一身，因此長期居於眼妝部門的第一名！而這款睫毛膏共分為1號纖長卷翹及2號濃密兩款，1號適合日常化妝使用，而2號則適合出席重要場合或喜歡化濃密眼妝的人士使用，不妨趁着旅行的時候到OLIVE YOUNG選擇最適合自己的一款吧！

眼妝第二名：CILO Kill Brow 眉筆 클리오 킬브로우 오토하드브로우펜슬

眼妝第三名：KISSME Heroine Make Smooth 液體眼線筆 키스미 히로인메이크 스무스 리퀴드 아이라이너 

基本上是韓國人經常回購的產品。 輕鬆打造自然妝容。 可以按需要選擇適合自己的一款。

OLIVE YOUNG 必買｜彩妝：Too Cool For School By Rodin 陰影盤 투쿨포스쿨 바이로댕 쉐이딩 1호 클래식

平日有接觸韓國化妝品的話，一定有見過Too Cool For School這款三色陰影盤，而這款陰影盤更是連續三年獲得OLIVE YOUNG彩妝銷量部門第1名，絕對屬必買好物！一盒陰影盤有3種不同顏色，粉質細膩易上臉，可以根據自己的膚色及對應部位單用或混合使用，屬於日常必備的化妝品，即使是化妝新手亦可以輕鬆掌握。有時候OLIVE YOUNG更會推出附贈化妝掃或定妝粉的優惠，比起在專門店買更加划算！

彩妝第二名：WAKEMAKE 16色眼影盤 2號色 웨이크메이크 소프트 블러링 아이팔레트 02 생기 블러링

彩妝第三名：dasique 9色眼影盤 7號色 데이지크 섀도우팔레트 07 밀크라떼

一盒有三種顏色，可以單色或混合使用。 OLIVE YOUNG有時候會推出贈送定妝粉或化妝掃的套裝。 同時推薦第二名和第三名的眼影盤。

OLIVE YOUNG 必買｜唇妝：Romand Juicy Lasting Tint 25號色Bare Grape 롬앤 쥬시 래스팅 틴트 25 베어 그레이프

Romand作為韓國新晉的彩妝品牌，憑着平價好用的唇部化妝品打響名堂，去年更以Juicy Lasting Tint 系列的25號色Bare Grape獲得OLIVE YOUNG唇妝部門的第一名！這個系列的唇彩除了顏色持久外，還會有水潤的效果，令嘴唇看起來飽和豐滿，特別適合春夏的妝容。而25號色紫中帶粉，如名字一樣呈提子的顏色，因此未必每一個人都會喜歡，但整個系列的唇彩都屬平價好物，可以在OLIVE YOUNG試色後再購買。

唇妝第二名：WAKEMAKE Water Blurring Fixing Tint 9號色 웨이크메이크 워터 블러링 픽싱 틴트 09 어텀 뮬리

唇妝第三名：Romand Blur Fudge Tint 7號色 롬앤 블러 퍼지 틴트 07 쿨 로즈 업

整個系列的顏色眾多，可以試用後才購買。 Romand Juicy Lasting Tint 系列的唇彩特別水潤。 最受歡迎的25號色顏色偏紫。

OLIVE YOUNG 必買｜底妝：CILO Kill Cover The New Founwear Cushion 클리오 킬 커버 더 뉴 파운웨어 쿠션

CILO的Kill Cover氣墊粉餅一直都是王牌產品，而去年就一改其樣貌，換成獨特的方形包裝，除了跟節省位置外，整體包裝亦更高級，特別適合在外補妝時使用。Kill Cover系列以高遮瑕度底妝的特色而深受歡迎，其遮瑕度甚至比起一些專櫃品牌更高，而The New Founwear Cushion為啞光質感的氣墊粉餅，水潤度屬正常但遮瑕度比同系列的Mesh Glow Founwear Cushion 更高，因此可以按自己的膚質需要選擇同系列中更適合自己的一款。

底妝第二名：LANEIGE NEO Cushion Matte 라네즈 네오 쿠션 매트

底妝第三名：ESPOIR Be Velvet Cover Cushion 에스쁘아 프로테일러 비벨벳 커버쿠션

黑色的方形包裝設計看起來特別高級。 同系列的Mesh Glow Founwear Cushion遮瑕力稍弱。 比起粉底液，韓國人更偏向使用氣墊粉餅。

OLIVE YOUNG 必買｜化妝工具：fillimilli眼部化妝掃套裝 필리밀리 아이메이크업 브러시세트(5종)

對於化妝新手來說，使用眼部化妝掃並非容易的事，特別是眼部化妝掃有多種不同尺寸，需要掌握起來並不容易。而獲得化妝工具銷量第一名的fillimilli眼部化妝掃套裝可以說是化妝新手必備的套裝，一盒有5款不同尺寸的眼部化妝掃，掃毛順滑舒適不刺皮，而且附有化妝鏡，可以一邊照鏡一邊化妝，最重要的是一整套只需KRW$15,500(約HKD$97)，價格便宜實惠，用來送禮或自用一流。

化妝工具第二名：PICCASSO Spatula 피카소 메이크업 스파츌라

化妝工具第三名：Dear Dahlia 睫毛夾 디어달리아 드림 래쉬 컬러

一盒有5枝眼影掃。 去年曾經推出過可愛的貓狗特別版 不用HKD$100就可以擁有5枝眼影掃。
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