韓國旅遊｜遊韓必買！韓國藥妝店 OLIVE YOUNG 年度銷量第1名清單【護膚品篇】

韓國最大型藥妝店OLIVE YOUNG每年都會整合該年的銷量排名，基本上年度銷量第一名都屬於必買的好物，跟着買一定不會有錯！以下就整理了OLIVE YOUNG 7類護膚品的年度銷量第1名清單，大家不妨趁着到韓國旅行時購買吧！

韓國護膚品｜化妝水：ANUA魚腥草化妝水 아누아 어성초 77 수딩 토너 ANUA屬於韓國的新興護膚品品牌，而這款化妝水便是其王牌產品，當中含有77%的魚腥草提取物，但質地卻像清水一樣，清澈而不黏笠，令皮膚可以瞬間吸收。使用後不但可以幫助皮膚瞬間鎮靜舒緩，同時具有保濕成分，特別適合轉季或肌膚不穩定時使用。如果平日經常長一些小暗瘡或容易的話，建議可以濕敷來舒緩不適。

韓國護膚品｜精華：isoi 玫瑰精華 아이소이 잡티세럼 isoi 玫瑰精華幾乎長期在OLIVE YOUNG的精華銷售榜前三位，基本上是韓國人必買的美白精華，其質地為水潤啫喱，帶有淡淡玫瑰香，使用後絲毫沒有油膩感，而且成份天然，不容易造成敏感。唯一缺點便是保濕力較弱，秋冬需要再使用較高保濕的面霜。而長期使用的話，便能看到其美白效果，建議使用時配搭較高保濕成分的爽膚水或面霜使用，讓皮膚可以保持平衡，美白之餘保濕。

韓國護膚品｜面霜：KAHI 補水棒 가히 멀티밤 如果平日有觀看韓劇的習慣，應該不是見到劇中主角突然使用補水棒在面部保濕，而他們經常使用的便是這款首次登上OLIVE YOUNG面霜部門一位的KAHI 補水棒。這款補水棒主要用來快速補水，特別是針對肌膚上的細紋使用，具有減淡細紋，瞬速補水保濕的作用。 雖然它屬去年銷量第一的面霜，不過其實際用途主要為急救作用，而且質地偏油，因此較為適合乾性皮膚或在天氣乾燥時使用，建議購買前可以先試用，或是選擇第二名的Dr.G RED BLEMISH Clear Smoothing Cream(닥터지 레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림)或第三名的BIOHEAL Lifting Cream(바이오힐보 프로바이오덤 리프팅 크림)。

韓國護膚品｜面膜：MEDIHEAL 茶樹精華面膜 메디힐 티트리 에센셜 마스크 MEDIHEAL主打平價好用的面膜，一片大約只需HKD$7，其中以茶樹精華面膜的效果特別顯著，主要作用為穩定肌膚狀態，舒緩暗瘡問題，一些較小的暗瘡更可以在一晚瞬間消失！即是青春期已經過去，不少人仍會在轉季、更換產品或環境轉換時而長暗瘡，因此趁着旅行時不妨多囤貨，待長暗瘡時急救用吧！

韓國護膚品｜棉片：Skinfood 紅蘿蔔棉片 스킨푸드 캐롯 카로틴 카밍 워터 패드 韓國近年特別流行使用保濕棉片進行臨時保濕，特別時在化妝前或洗澡後，使用保濕棉片可以令皮膚瞬間補水，擺脫乾燥、脫皮、化妝不貼服等問題。而Skinfood 紅蘿蔔棉片就在眾多棉片中獲勝，這款棉片主要用來鎮靜舒緩或修復肌膚，同時具有改善泛紅問題的功效，而且成份天然，因此敏感肌膚亦可以放心使用。如果經常有泛紅、脫皮等問題，不妨可以在潔面後先用棉片鎮靜肌膚，然後再進行護膚步驟吧！

韓國護膚品｜防曬：ROUNDLAB 獨島白樺樹水分防曬 라운드랩 자작나무 수분 선크림 除了化妝水、面霜等，防曬亦屬於護膚中的一環，而皮膚白皙的韓國人對於防曬產品更有一定的要求。ROUNDLAB 的獨島白樺樹水分防曬質地清爽不油膩，不用擔心會因質地過厚而長暗瘡，當中更添加了白樺樹精華及透明質酸，不但可以達到保濕的作用，而且有效維持皮膚的水油平衡，滿足韓國人既想防曬又想保濕的願望。不過由於具有保濕成分，質地亦因此比較滋潤，如果之後需要化妝的話，建議多用一些碎粉定妝，以防止出油而脫妝。