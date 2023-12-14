韓國旅遊｜開箱兩間濟州名牌酒店JW Marriott/Grand Hyatt 望海露台/龍蝦牛排早餐 最貴100萬韓元一晚？！

濟州住宿選擇眾多，有民宿、酒店、Airbnb等，相信不少遊客都選得頭昏腦漲。繼上次為大家介紹完濟州必去Café及打卡地點之外，今次記者一次過為大家開箱兩間名牌酒店：JW Marriott及Grand Hyatt，分別位於市中心及臨海地方，全部都是近年新開。雖然定價偏貴，其中一間更索價百萬韓元一晚，但入住後就知道是物超所值！ 採訪、攝影：Kristy 鳴謝：韓國觀光公社

市中心 Grand Hyatt 最強配套設施 第一間濟州君悅酒店，位於濟州天城，由機場搭的士去只需要10-15分，可說是濟州的黃金地段之一。地理位置一流，附近有齊E-Mart、Daiso、樂天超市、OLIVE YOUNG等，一踏出酒店門口就可以瘋狂Shopping，便利度滿分！ 酒店由大堂開始已經非常豪華，一進去就有以大量花卉製成的「濟州石頭爺爺」迎接大家。一共有38層樓，1600間客房。8樓設38,610呎的室外泳池區，有齊無邊際泳池、池畔小屋及按摩池；另有汗蒸幕、便利店、水療中心、賭場、購物中心，單單是酒店的內部設施已經可以花一整天探索！

每間房至少有585尺，空間感十足。記者今次入住的客房，擁有一大片落地玻璃，大家安在房間裡已經可以俯瞰濟州市景，更有機會看到日出及日落。特大雙人床旁邊附有電源及窗簾開關，當然少不了USB及萬用充電插槽。另有超長梳化、大圓桌及躺椅，方便一眾旅行或商務遊客。另設Mini Bar，備有 Nespresso咖啡機、熱水壺、免費咖啡膠囊、茶包、礦泉水等。 廁所方面同樣令人讚嘆，附有淋浴企缸與浴缸、雙人洗手台，提供法國 Balmain沐浴品、Dyson風筒，絕對是星級享受！

此外，酒店的配套設施可說是數一數二。一共有14 間餐廳和酒吧，有齊中、西、日、韓式料理，亦有提供自助餐，絕對可以滿足旅N個願望。 「悅廚自助餐廳」提供自助早、午、晚餐，餐廳空間非常大，光是行都會迷路。既有基本中西日式料理，更有港式點心供應，而Live kitchen有即煮韓式湯麵；甜品區更提供更有雪糕、軟糖。 Grand Hyatt Jeju 地址：老蓮路12號, 濟州, 韓國, 63082 雙人房價：每晚300,000韓元（連早餐） 預訂網站

全島最豪華酒店 海景露台 + 巨型大理石浴缸 濟州JW萬豪度假酒店於今年4月開幕，坐落於西歸浦市的懸崖頂上。為韓國首間JW萬豪度假飯店及水療中心，由酒店設計大師Bill Bensley親自設計，型格之餘更不失傳統韓國風，例如大堂的韓屋屋頂、洗手間裡的醬缸等。酒店設溫泉，惟到訪時仍未完成工程；不過亦有恆溫無邊際泳池及室內池，當然少不了水療服務。

酒店坐擁一望無際的自然美景，房間面積由506呎起，幾乎每間客房都配備露台，可以直接欣賞到海景。房內以和式趟門設計，除了基本的特大雙人床、梳化、小茶几外，更設有巨型梳妝台。一共有3塊大鏡子，旁邊亦附有雙人洗手台，與閨蜜一起旅行也不用「霸地盤」化妝！ 另外洗手間同樣豪華，除了提供Bvlgari沐浴用品外，更有超大大理石浴缸，備有浴鹽，兩人同浸都不是問題！當然少不了Mini Bar，備有水晶酒杯、咖啡機、恆溫熱水壺、製冰機，更有JW自家品牌的茶包。晚上小酌一杯，疲勞感盡消。