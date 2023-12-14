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生活
2023-12-14 20:00:00

韓國旅遊｜開箱兩間濟州名牌酒店JW Marriott/Grand Hyatt 望海露台/龍蝦牛排早餐 最貴100萬韓元一晚？！

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韓國旅遊｜開箱兩間濟州名牌酒店JW Marriott/Grand Hyatt 望海露台/龍蝦牛排早餐 最貴100萬韓元一晚？！

韓國旅遊｜開箱兩間濟州名牌酒店JW Marriott/Grand Hyatt 望海露台/龍蝦牛排早餐 最貴100萬韓元一晚？！

濟州住宿選擇眾多，有民宿、酒店、Airbnb等，相信不少遊客都選得頭昏腦漲。繼上次為大家介紹完濟州必去Café及打卡地點之外，今次記者一次過為大家開箱兩間名牌酒店：JW MarriottGrand Hyatt，分別位於市中心及臨海地方，全部都是近年新開。雖然定價偏貴，其中一間更索價百萬韓元一晚，但入住後就知道是物超所值！

採訪、攝影：Kristy

鳴謝：韓國觀光公社

市中心Grand Hyatt 最強配套設施

第一間濟州君悅酒店，位於濟州天城，由機場搭的士去只需要10-15分，可說是濟州的黃金地段之一。地理位置一流，附近有齊E-MartDaiso、樂天超市、OLIVE YOUNG等，一踏出酒店門口就可以瘋狂Shopping，便利度滿分！

酒店由大堂開始已經非常豪華，一進去就有以大量花卉製成的「濟州石頭爺爺」迎接大家。一共有38層樓，1600間客房。8樓設38,610呎的室外泳池區，有齊無邊際泳池、池畔小屋及按摩池；另有汗蒸幕、便利店、水療中心、賭場、購物中心，單單是酒店的內部設施已經可以花一整天探索！

濟州君悅酒店 濟州君悅酒店位於濟州天城。 無邊際泳池 按摩池 便利店 Daiso E-Mart OLIVE YOUNG

每間房至少有585尺，空間感十足。記者今次入住的客房，擁有一大片落地玻璃，大家安在房間裡已經可以俯瞰濟州市景，更有機會看到日出及日落。特大雙人床旁邊附有電源及窗簾開關，當然少不了USB及萬用充電插槽。另有超長梳化、大圓桌及躺椅，方便一眾旅行或商務遊客。另設Mini Bar，備有 Nespresso咖啡機、熱水壺、免費咖啡膠囊、茶包、礦泉水等。

廁所方面同樣令人讚嘆，附有淋浴企缸與浴缸、雙人洗手台，提供法國 Balmain沐浴品、Dyson風筒，絕對是星級享受！

特大雙人床 雙人床旁邊附有電源、窗簾開關及差電位。 雙人洗手台 附有淋浴企缸 Balmain沐浴品 超長梳化、大圓桌及躺椅 超長梳化、大圓桌及躺椅

此外，酒店的配套設施可說是數一數二。一共有14 間餐廳和酒吧，有齊中、西、日、韓式料理，亦有提供自助餐，絕對可以滿足旅N個願望。

「悅廚自助餐廳」提供自助早、午、晚餐，餐廳空間非常大，光是行都會迷路。既有基本中西日式料理，更有港式點心供應，而Live kitchen有即煮韓式湯麵；甜品區更提供更有雪糕、軟糖。

Grand Hyatt Jeju

地址：老蓮路12, 濟州, 韓國, 63082

雙人房價：每晚300,000韓元（連早餐）

預訂網站

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悅廚自助餐廳 悅廚自助餐廳 悅廚自助餐廳 悅廚自助餐廳 悅廚自助餐廳 悅廚自助餐廳

全島最豪華酒店 海景露台+巨型大理石浴缸

濟州JW萬豪度假酒店於今年4月開幕，坐落於西歸浦市的懸崖頂上。為韓國首間JW萬豪度假飯店及水療中心，由酒店設計大師Bill Bensley親自設計，型格之餘更不失傳統韓國風，例如大堂的韓屋屋頂、洗手間裡的醬缸等。酒店設溫泉，惟到訪時仍未完成工程；不過亦有恆溫無邊際泳池及室內池，當然少不了水療服務。

濟州JW萬豪度假酒店於今年4月開幕。 濟州JW萬豪度假酒店於今年4月開幕。 酒店型格之餘更不失傳統韓國風。 濟州JW萬豪度假酒店於今年4月開幕。 恆溫無邊際泳池 室內池 酒店設溫泉，惟到訪時仍未完成工程。

酒店坐擁一望無際的自然美景，房間面積由506呎起，幾乎每間客房都配備露台，可以直接欣賞到海景。房內以和式趟門設計，除了基本的特大雙人床、梳化、小茶几外，更設有巨型梳妝台。一共有3塊大鏡子，旁邊亦附有雙人洗手台，與閨蜜一起旅行也不用「霸地盤」化妝！

另外洗手間同樣豪華，除了提供Bvlgari沐浴用品外，更有超大大理石浴缸，備有浴鹽，兩人同浸都不是問題！當然少不了Mini Bar，備有水晶酒杯、咖啡機、恆溫熱水壺、製冰機，更有JW自家品牌的茶包。晚上小酌一杯，疲勞感盡消。

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幾乎每間客房都配備露台。 在房間已經可以直接欣賞到海景。 特大雙人床 超大大理石浴缸，兩人同浸都不是問題！ 巨型梳妝台附有3塊大鏡子。 巨型梳妝台附有3塊大鏡子。 梳化、小茶几 置物空間 咖啡機、恆溫熱水壺、製冰機 洗手間

酒店設有2間餐廳，分別為是燒烤餐廳The Flying Hog，以及Island Kitchen海島餐廳。早餐可到海島餐廳享用，大家可以自選主菜，分別為濟州必食鮑魚粥、JW皇家早餐、濟州黑豬肉湯麵，以及濟州石鍋飯。其中皇家早餐份量十足，一盤有齊炒雞蛋、煎牛排及加拿大龍蝦；而跟餐的牛角包更是驚為天人，外脆內軟，更帶濃濃牛油香，比香港任何一間知名牛角包店還要好吃！

濟州JW萬豪度假酒店

地址：399 Hogeun-dong, 西歸浦市, 697-862, 韓國

雙人房價：每晚1,000,000韓元（連早餐）

預訂網站

Island Kitchen海島餐廳 JW皇家早餐 濟州必食鮑魚粥 濟州黑豬肉湯麵 跟餐牛角包驚為天人，是想打包回港吃的程度！
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