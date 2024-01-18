韓國旅遊｜零下10度點算？ 教你5招全身保暖方法合集 最重要戴手套！

韓國的冬天特別寒冷，在12月至2月基本上長期處於零度以下，甚至會有-10度以下的情況出現，因此特別需要注意保暖。以下為大家整理了在韓國全身保暖方式的合集，不同部位有不同的保暖方法，旅遊時注意避免受涼！
保暖方法｜身體保暖
不少香港人進行保暖的時候都喜歡以「洋蔥式」的方法穿衣，從薄到厚穿上一層又一層的衣服，但由於韓國室內大部份都有暖氣，通常進入室內後都需要脫衣，因此多層衣服便會變得不方便。建議在韓國冬天的時候，可以薄的發熱衣(Heatteah)作為打底，再配搭一件毛衣或衛衣，最後穿上厚實及防風的羽絨或大衣進行保暖即可，切忌以「洋蔥式」穿衣，以防導致出入室內外時穿脫不方便。
保暖方法｜頭部保暖
韓國冬天經常會有大風或落雪的情況出現，而冬天天氣寒冷，裸露在衣服外部的頭部便變得容易受涼，而且更容易會出現頭痛、頭暈的狀況，所以最好戴上帽子保暖。如果沒有帽子的話，則可以利用頸巾包裹頭部，同樣有頭部保暖的效果。
保暖方法｜面部保暖
如果韓國的天氣達到零度以下，便特別需要注意面部的保暖。面部的溫度雖然不會太過影響身體的體溫，但由於韓國冬天特別乾燥，當寒風直接刺激面部時便容易出現乾燥、泛紅、爆拆、脫皮等情況，建議可以戴上布口罩或使用頸巾包裹半張臉進行保暖。
保暖方法｜手部保暖
韓國的冬天除了寒冷外，還特別乾燥，雙手如果長期在沒有任何保護的情況下暴露在寒風之中，不只會令雙手「凍僵」得無所適從，還有機會出現乾燥至脫皮的狀況。因此建議一定要帶備手套遊韓，特別是不少人都習慣使用電話找路或拍照，需要長時間將雙手暴露在冷空氣中，使用手套便可以起到保暖及保護的作用，有需要的時候更可以配搭暖包使用，令雙手變得更加溫暖。
保暖方法｜腳部保暖
寒氣一般都會從腳底延伸至身體，因此卻步的保暖特別重要，建議在韓國旅行的時候穿上厚實的襪子，並且配搭毛靴及雪靴等較為抓地的鞋子，除了可以起到保暖的作用，還可以防止因雪地而滑倒。同時雙腿亦建議先穿上貼身的打底褲後再套上牛仔褲或其他較為厚實的褲子，以防止寒風從寬鬆的褲筒滲至雙腿。