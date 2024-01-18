韓國旅遊｜零下10度點算？ 教你5招全身保暖方法合集 最重要戴手套！

韓國的冬天特別寒冷，在12月至2月基本上長期處於零度以下，甚至會有-10度以下的情況出現，因此特別需要注意保暖。以下為大家整理了在韓國全身保暖方式的合集，不同部位有不同的保暖方法，旅遊時注意避免受涼！

保暖方法｜身體保暖 不少香港人進行保暖的時候都喜歡以「洋蔥式」的方法穿衣，從薄到厚穿上一層又一層的衣服，但由於韓國室內大部份都有暖氣，通常進入室內後都需要脫衣，因此多層衣服便會變得不方便。建議在韓國冬天的時候，可以薄的發熱衣(Heatteah)作為打底，再配搭一件毛衣或衛衣，最後穿上厚實及防風的羽絨或大衣進行保暖即可，切忌以「洋蔥式」穿衣，以防導致出入室內外時穿脫不方便。

保暖方法｜頭部保暖 韓國冬天經常會有大風或落雪的情況出現，而冬天天氣寒冷，裸露在衣服外部的頭部便變得容易受涼，而且更容易會出現頭痛、頭暈的狀況，所以最好戴上帽子保暖。如果沒有帽子的話，則可以利用頸巾包裹頭部，同樣有頭部保暖的效果。

保暖方法｜面部保暖 如果韓國的天氣達到零度以下，便特別需要注意面部的保暖。面部的溫度雖然不會太過影響身體的體溫，但由於韓國冬天特別乾燥，當寒風直接刺激面部時便容易出現乾燥、泛紅、爆拆、脫皮等情況，建議可以戴上布口罩或使用頸巾包裹半張臉進行保暖。

保暖方法｜手部保暖 韓國的冬天除了寒冷外，還特別乾燥，雙手如果長期在沒有任何保護的情況下暴露在寒風之中，不只會令雙手「凍僵」得無所適從，還有機會出現乾燥至脫皮的狀況。因此建議一定要帶備手套遊韓，特別是不少人都習慣使用電話找路或拍照，需要長時間將雙手暴露在冷空氣中，使用手套便可以起到保暖及保護的作用，有需要的時候更可以配搭暖包使用，令雙手變得更加溫暖。