韓國旅遊｜首爾近郊5大人氣滑雪場推薦 夜間滑雪/雪橇樂園 最快40分鐘就去到！

韓國正式踏入雪季，各大滑雪場已經陸續開放。時隔3年終於能親身感受滑雪的快感，相信大家都急不及待想飛去韓國。以下為大家介紹5大首爾近郊的滑雪勝地，最快40分鐘就能輕鬆到達，部份滑雪場更可以夜間滑雪！

韓國滑雪｜維利希利渡假村滑雪場 獲得國際滑雪聯盟規模及安全性認證的維利希利渡假村滑雪場，距離首爾只需1小時30分鐘車程。不僅受滑雪愛好者喜歡，因擁有世界級規模的Board Walk Superpipe，更獲得滑雪板愛好者的青睞。滑雪場擁有初級到專業水準的19條滑雪道，還有「蒙古式路線」。蒙古式路線是通過人為設計的高低不平傾斜路線，非常適合高難度技術的練習。

地址：江原道橫城郡屯內面高原路451 (강원도 횡성군 둔내면 고원로 451) 開放期間：2022年12月3日至2023年3月 (根據氣候狀況可能有所變動) (各滑雪道開放期間不同) 網站：https://www.wellihillipark.com/sub3/ (韓/英/中) ※可於網站上確認滑雪道地圖 開放時間：08:30~24:00 交通：於屯內巴士客運站搭乘免費接駁車前往即可 *免費接駁車時間表 (行駛期間至2023月3月1日) -每日8回 07:39、09:39、11:39、13:09、15:24、16:49、19:59、22:24

韓國滑雪｜ 鳳凰島平昌滑雪場 距離首爾約1小時50分鐘車程的鳳凰島平昌滑雪場，位於海拔700米的清淨高原地帶，佔地逾420萬呎。滑雪場設有多條溪谷型滑雪道，擁有優良的雪質，共有初、中、高等不同等級的滑道，並且開放夜間滑雪。尤其是為了初學者所設計、長達2公里的「全景」滑學道，兩側相當寬的坡面讓初學者也能安全滑雪。另外亦為滑雪板愛好者特設符合冬季奧運標準的Half pipe、Table top、Round quarter等的「極限樂園」。

地址：江原道平昌郡蓬坪面泰歧路174 (강원도 평창군 봉평면 태기로 174) 開放期間：2022年12月2日至2023年3月初 (根據氣候狀況可能有所變動) 開放時間：09:00~22:00 (整雪時段16:30~18:00) 網站：http://phoenixhnr.co.kr/pyeongchang/index (韓/英) 電話: +82-1588-2828→0 (韓/英/中) ※ 電話諮詢依工作人員值班時間不同，所提供外語服務亦可能有所變動 交通：江陵線KTX平昌站停車場前搭乘接駁車前往鳳凰島平昌滑雪場即可 *免費接駁車時間表: 每天6班 08:55、10:00、11:50、14:45、15:55、17:45 (平昌站出發)

韓國滑雪｜百玩地公園滑雪世界 位於洪川的百玩地公園滑雪世界距離首爾只有1小時10分鐘，為韓國首個開放夜間滑雪的滑雪場，開放至半夜3點，讓遊客更能盡情享受，尤其深獲年輕族群喜愛。滑雪道設有不同長度與傾斜度，彎度亦經過特別設計，更能享受緊張刺激的快感。除了滑雪場以外，還有雪橇樂園以及可享受泡湯樂趣的百玩地海洋世界等。

地址：江原道洪川郡西面寒峙谷街262 (강원도 홍천군 서면 한치골길 262) 開放期間：2022年12月2日至2023年3月 (根據氣候狀況可能有所變動) (各滑雪道開放期間不同) 開放時間：08:30~03:00(翌日清晨) *Techno滑雪道開放時間為10:00、夜間滑雪18:30~22:30、深夜滑雪20:00~03:00 (星期一至二不開放深夜滑雪) 網站：https://www.sonohotelsresorts.com/vp/ ※可於網站上確認滑雪道地圖 交通：於春川市外巴士客運站對面e-Mart搭乘市外巴士至百玩地公園(大明旅遊停車場)(時刻表 9:00、10:30、11:30、14:30、16:10、18:50、20:40) 地址：江原道洪川郡西面寒峙谷街262 (西面) 강원도 홍천군 서면 한치골길 262

韓國滑雪｜伊利希安江村滑雪場 伊利希安江村滑雪場位於白楊里站旁，可搭乘地鐵輕鬆前往，距離首爾僅需1小時車程。滑雪場依據初級、中級、高級等不同難度共有10條滑雪道，其中8條滑雪道是為初、中級者所設計的雪道，讓初學者也能享受滑雪的樂趣。滑雪場更延長開放時間至深夜12點，方便旅客當天往返首爾，隨時想來趟滑雪一日遊都可以。

地址：江原道春川市南山面北漢江邊街688 (강원도 춘천시 남산면 북한강변길 688) 開放期間：2022年12月7日至2023年3月初 (根據氣候狀況，可能有所變動) 開放時間：09:00~17:00 (夜間時段至22:30、深夜滑雪時段至24:00) 網站：http://www.elysian.co.kr/main.asp (韓/英/中) ※可於網站上確認滑雪道地圖 電話：代表號 +82-33-260-2000 (韓) 、客服中心 +82-33-260-2005(韓/英) ※客服中心僅限滑雪場開放期間進行服務 交通：京春線地鐵白楊里站前搭乘免費接駁車前往即可 -星期一至星期五 每日30回 首班車 08:00、末班車 20:00 -星期六至星期日 每日34回 首班車 06:20、末班車 22:00 (不需預先預約，現場依序上車)

韓國滑雪｜ 芝山森林渡假村滑雪場 芝山森林渡假村滑雪場距首爾僅40分鐘車程，擁有從初級到高級等各種不同滑雪道，無論是初學者或是滑雪好手都能盡情享受滑雪樂趣。另外還有5部高速吊椅機，不需等候即可自由使用，亦設有提供給兒童與初學者使用的自動扶梯。雖然渡假村規模不大，但設施完善、價錢親民，因此亦是極受歡迎的滑雪場。