韓國旅遊｜麵包控必去！嚴選6間首爾特色麵包Cafe 牛角包/Bagel/鹽包/蝴蝶結包

近年去韓國旅遊，重點行程除了逛街外，還要感受獨有的Cafe文化，其中不少Cafe以特色的麵包尤為受歡迎。以下就為大家嚴選6間首爾特色的麵包Cafe ，每間都屬於麵包控必去，不妨趁着旅遊時前往吧！

首爾麵包 店 ｜London Bagels Museum 若要數韓國最受歡迎的麵包店，便不得不提London Bagels Museum，其分店亦從安國店開設到江南、濟州島等地，每間分店的人流絡繹不絕，基本上每個時段去都會看到人龍，而且更有機會在中午四、五點左右便賣光！London Bagels Museum 的裝修以簡約英倫風為主，全店都以木系色調進行裝修，Bagel以自助選擇的形式擺放在店內，無論堂食或帶走都會再分配入店內後排同一條隊伍選擇Bagel，因此可以一次過看到多種口味的Bagel放在一起，建議最好在較早時段前往，以確保可以吃到想吃的口味。 而比起其他韓國Bagel店，London Bagel Museum的Bagel口感更貼近軟糯的麵包，勝在口味有多種選擇，例如薯仔、藍莓、無花果等，同時亦有香蔥忌廉、紅豆牛油等三文治款的Bagel選擇，但切開後的Bagel容易變硬，所以較為建議購入整個Bagel，再配上其自家製的Cream Cheese食用。

首爾麵包 店 ｜Artist Bakery 同樣位於安國站的Artist Bakery 其實是London Bagels Museum的姊妹店，整體裝潢風格類似，以韓國特別流行的鹽包為主打，推出的口味與London Bagels Museum相近，但中間卻會多一層鹽包獨有的牛油香，亦有一些獨特的口味如Tiramisu、Milk Cream等，因此整體而言更推薦食用。 除了主打的鹽包外，店內亦有販賣各種口味的法包，例如黑松露、朱古力等，特別適合法包愛好者購入，同時更有販賣London Bagels Museum亦有的湯品及cream cheese，同樣推薦一試！由於屬於新開業的店舖，Artist Bakery的人流一般較附近的London Bagels Museum少，如果不想等太久，不妨選擇改去Artist Bakery 吧！

首爾麵包 店 ｜자연도 소금 (saltbread in seaside) 近年首爾的熱門旅行地非聖水莫屬，而經過聖水街頭的時候，如果聞到特別香的牛油味，那麼可能便是遇上자연도 소금 (saltbread in seaside)的牛油鹽包出爐時間！자연도 소금的牛油鹽包看起來平平無奇，但其實暗藏心思位，所使用的牛油、麵粉和鹽都經過嚴格篩選，而且每日限量幾個時段出爐，售完即止，可見其可貴之處。 比起其他鹽包，他的牛油鹽包充滿牛油香，口感鬆軟而不膩，令人特別驚艷。較為可惜之處為大部份分店只提供外賣服務，建議選擇買回家後配上湯品一起食用。

首爾麵包店｜ Rain Report 首爾不少Cafe都以獨特的裝修為賣點，而在Rain Report內便可以看到室內下雨的情景，而且更有呈梳化狀態的座椅，讓人可以一邊嘆咖啡、吃麵包，一邊寫意地半躺在座椅上觀賞室內的雨景及聆聽動聽的雨聲。Rain Report的麵包充滿「千層感」，除了各種口味的牛角包外，還有造型可愛的蝴蝶結包，有些款式甚至帶有內饀，外脆內軟，值得一試。

首爾麵包店｜ Teddy Beurre House 「熊」屬於不少首爾Cafe的主題，而這間位於龍山站附近的Teddy Beurre House亦以「熊」作為店內的裝潢重點，販賣顏色像「熊」一樣的麵包，而其麵包與Rain Report一樣都是充滿「千層感」。 除了各種口味的牛角包外，當中特別推薦開心果口味的法國焦糖奶油酥（Kouign Amann）及開心果Latte，絕對能滿足「開心果控」！不過Teddy Beurre House的麵包主要以甜口為主，比起作為正餐，建議可以當作餐與餐之間的甜品食用。