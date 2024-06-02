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生活
2024-06-02 16:30:00

韓國旅遊｜麵包控必去！嚴選6間首爾特色麵包Cafe 牛角包/Bagel/鹽包/蝴蝶結包

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韓國旅遊｜麵包控必去！嚴選6間首爾特色麵包Cafe 牛角包/Bagel/鹽包/蝴蝶結包

韓國旅遊｜麵包控必去！嚴選6間首爾特色麵包Cafe 牛角包/Bagel/鹽包/蝴蝶結包

近年去韓國旅遊，重點行程除了逛街外，還要感受獨有的Cafe文化，其中不少Cafe以特色的麵包尤為受歡迎。以下就為大家嚴選6間首爾特色的麵包Cafe ，每間都屬於麵包控必去，不妨趁着旅遊時前往吧！

首爾麵包｜London Bagels Museum 

若要數韓國最受歡迎的麵包店，便不得不提London Bagels Museum，其分店亦從安國店開設到江南、濟州島等地，每間分店的人流絡繹不絕，基本上每個時段去都會看到人龍，而且更有機會在中午四、五點左右便賣光！London Bagels Museum 的裝修以簡約英倫風為主，全店都以木系色調進行裝修，Bagel以自助選擇的形式擺放在店內，無論堂食或帶走都會再分配入店內後排同一條隊伍選擇Bagel，因此可以一次過看到多種口味的Bagel放在一起，建議最好在較早時段前往，以確保可以吃到想吃的口味。

而比起其他韓國Bagel店，London Bagel Museum的Bagel口感更貼近軟糯的麵包，勝在口味有多種選擇，例如薯仔、藍莓、無花果等，同時亦有香蔥忌廉、紅豆牛油等三文治款的Bagel選擇，但切開後的Bagel容易變硬，所以較為建議購入整個Bagel，再配上其自家製的Cream Cheese食用。

London Bagels Museum 可說是韓國最受歡迎的麵包店。 Bagel口味眾多，受歡迎的口味有機會提早售罄。 三文治款的Bagel口感一般較乾身。 特別推薦加配自家製的Cream Cheese。 最後一天外賣回港享用亦是不錯的選擇。

首爾麵包｜Artist Bakery 

同樣位於安國站的Artist Bakery 其實是London Bagels Museum的姊妹店，整體裝潢風格類似，以韓國特別流行的鹽包為主打，推出的口味與London Bagels Museum相近，但中間卻會多一層鹽包獨有的牛油香，亦有一些獨特的口味如Tiramisu、Milk Cream等，因此整體而言更推薦食用。

除了主打的鹽包外，店內亦有販賣各種口味的法包，例如黑松露、朱古力等，特別適合法包愛好者購入，同時更有販賣London Bagels Museum亦有的湯品及cream cheese，同樣推薦一試！由於屬於新開業的店舖，Artist Bakery的人流一般較附近的London Bagels Museum少，如果不想等太久，不妨選擇改去Artist Bakery 吧！

Artist Bakery 屬London Bagels Museum的姊妹店，以鹽包為主打。 除了鹽包外，店內亦有販賣法包。 嗜甜人士不妨一試Tiramisu及Milk Cream口味。

首爾麵包｜자연도 소금 (saltbread in seaside)

近年首爾的熱門旅行地非聖水莫屬，而經過聖水街頭的時候，如果聞到特別香的牛油味，那麼可能便是遇上자연도 소금 (saltbread in seaside)的牛油鹽包出爐時間！자연도 소금的牛油鹽包看起來平平無奇，但其實暗藏心思位，所使用的牛油、麵粉和鹽都經過嚴格篩選，而且每日限量幾個時段出爐，售完即止，可見其可貴之處。

比起其他鹽包，他的牛油鹽包充滿牛油香，口感鬆軟而不膩，令人特別驚艷。較為可惜之處為大部份分店只提供外賣服務，建議選擇買回家後配上湯品一起食用。

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자연도 소금的鹽包造型雖然朴素，但吃起來卻有驚喜。 每日只會限量在幾個時段出爐販賣。 一次最少需要買4個，建議最好和同行人士分享。

首爾麵包店｜ Rain Report

首爾不少Cafe都以獨特的裝修為賣點，而在Rain Report內便可以看到室內下雨的情景，而且更有呈梳化狀態的座椅，讓人可以一邊嘆咖啡、吃麵包，一邊寫意地半躺在座椅上觀賞室內的雨景及聆聽動聽的雨聲。Rain Report的麵包充滿「千層感」，除了各種口味的牛角包外，還有造型可愛的蝴蝶結包，有些款式甚至帶有內饀，外脆內軟，值得一試。

Rain Report的蝴蝶結包造型特別。 可以在室內看到下雨的情景。 呈梳化狀態的座椅讓人可以一邊嘆麵包，一邊躺在座椅上聊天。

首爾麵包店｜ Teddy Beurre House

「熊」屬於不少首爾Cafe的主題，而這間位於龍山站附近的Teddy Beurre House亦以「熊」作為店內的裝潢重點，販賣顏色像「熊」一樣的麵包，而其麵包與Rain Report一樣都是充滿「千層感」。

除了各種口味的牛角包外，當中特別推薦開心果口味的法國焦糖奶油酥（Kouign Amann）及開心果Latte，絕對能滿足「開心果控」！不過Teddy Beurre House的麵包主要以甜口為主，比起作為正餐，建議可以當作餐與餐之間的甜品食用。

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店舖以熊啤啤作為主題，隨處都可以見到「熊」的蹤影。 特別推薦開心果系列的麵包及飲品。 店內銷量冠軍為牛角包，新鮮出爐時更會被搶購一空。

首爾麵包店｜ Acorn Garden 

Acorn Garden 店內設有多個座位，既有室內冷氣位，亦有恍似置身叢林的露天位，更有可以瞭望整個安國的露天雅座，人流不多的時候可以隨心自由選擇。比起只賣同類麵包的麵包店，Acorn Garden 的麵包比較多樣化，進店後便可以先選擇自己喜歡的麵包，例如鹽包、蜜瓜包、吐司等。

而除了麵包外，店內還有自家製的希臘乳酪，而且有各種口味供選擇，每款都會加入「真• 蜜糖」，比起其他Cafe用料更為上乘，而且還有All Day Breakfast及各類湯品，特別適合用來配上其自家製麵包食用。

Acorn Garden 的麵包選擇比較多樣化。 推薦配上湯品或熱盤食用。 同時亦有販賣各種鹽包，如蜜瓜鹽包、鹽包三文治等。
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