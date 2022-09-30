韓國旅遊｜10月1起訪韓落地免PCR！韓國最新入境手續整合

最近各國開始逐步放寬入境限制，韓國自上個月開始入境時已經不用提交PCR檢測，而韓國政府亦在今日宣布到達韓國後的PCR檢測也在明日(10月1日)取消！以下就整合韓國最新入境手續，希望大家可以暢通無阻地展開韓國旅程！

韓國旅遊｜量體溫+提交相關材料 到達韓國機場後，先會進行繳交資料及量體溫的步驟，如果有發燒或其他明顯病徵，便需要進行PCR檢測。建議若果本身在香港已有確診記錄的話，旅行時可帶同相關記錄，當不幸被檢測為陽性時，可向相關部門申報改為進行RAT檢測。反之，若健康狀況正常的話，便會直接放行，繼續進行其餘入境步驟即可開始韓國旅程！