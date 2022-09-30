韓國旅遊｜10月1起訪韓落地免PCR！韓國最新入境手續整合

最近各國開始逐步放寬入境限制，韓國自上個月開始入境時已經不用提交PCR檢測，而韓國政府亦在今日宣布到達韓國後的PCR檢測也在明日(10月1日)取消！以下就整合韓國最新入境手續，希望大家可以暢通無阻地展開韓國旅程！
韓國旅遊｜72小時前申請K-ETA
雖然香港本身屬於韓國的旅遊免簽國家，但受到疫情影響，現在入境韓國的大部份旅客都需要事前申請「電子旅行許可發放制度」 (K-ETA)才可以入境。而申請K-ETA只限在網上進行，申請費用約10300韓元(含手續費)，當申請通過後列印相關資料，屆時連同機票護照在機場辦理上機手續即可。但由於近日申請人數激增，韓國政府近日就將申請K-ETA改為72小時內批核，因此訪韓前記得預留充足時間申請，以免因欠缺K-ETA而無法上機。
韓國旅遊｜填寫健康狀態問卷&特別檢疫申報書
乘坐航班到韓國時，空中服務員會向遊客提供健康狀態問卷及特別檢疫申報書，只要按自身情況填寫即可，如已經預先使用檢疫信息提前登陸系統(Q-CODE)提交資料的話，則可以省略以上步驟。
Q-CODE網址：https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en
韓國旅遊｜量體溫+提交相關材料
到達韓國機場後，先會進行繳交資料及量體溫的步驟，如果有發燒或其他明顯病徵，便需要進行PCR檢測。建議若果本身在香港已有確診記錄的話，旅行時可帶同相關記錄，當不幸被檢測為陽性時，可向相關部門申報改為進行RAT檢測。反之，若健康狀況正常的話，便會直接放行，繼續進行其餘入境步驟即可開始韓國旅程！
韓國旅遊｜取消落地PCR
直至9月30日，遊客入境韓國的時候都需要自費接受PCR檢測，不過韓國政府剛宣布從從10月1日0時開始，入境者入境後並沒有必須進行PCR檢測的義務，相等於所有入境限制都解除，可以自由進出韓國！但若有需要的話，入境後3日仍可在保健所接受免費 PCR檢測，若最終確診則需要進行隔離。