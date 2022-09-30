熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
生活
2022-09-30 11:52:35

韓國旅遊｜10月1起訪韓落地免PCR！韓國最新入境手續整合

分享：
韓國旅遊｜10月1起訪韓落地免PCR！韓國最新入境手續整合

韓國旅遊｜10月1起訪韓落地免PCR！韓國最新入境手續整合

最近各國開始逐步放寬入境限制，韓國自上個月開始入境時已經不用提交PCR檢測，而韓國政府亦在今日宣布到達韓國後的PCR檢測也在明日(10月1日)取消！以下就整合韓國最新入境手續，希望大家可以暢通無阻地展開韓國旅程！

韓國旅遊｜72小時前申請K-ETA

雖然香港本身屬於韓國的旅遊免簽國家，但受到疫情影響，現在入境韓國的大部份旅客都需要事前申請「電子旅行許可發放制度」 (K-ETA)才可以入境。而申請K-ETA只限在網上進行，申請費用約10300韓元(含手續費)，當申請通過後列印相關資料，屆時連同機票護照在機場辦理上機手續即可。但由於近日申請人數激增，韓國政府近日就將申請K-ETA改為72小時內批核，因此訪韓前記得預留充足時間申請，以免因欠缺K-ETA而無法上機。

K-ETA網址：https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/viewstep1.do

申請K-ETA時記得將國籍選擇為香港。 以BNO申請的話亦須注意國籍為UK-BRITISH NATIONAL OVERSEAS。 成功申請後會申請「Approved」的電郵。

韓國旅遊｜填寫健康狀態問卷&特別檢疫申報書

乘坐航班到韓國時，空中服務員會向遊客提供健康狀態問卷及特別檢疫申報書，只要按自身情況填寫即可，如已經預先使用檢疫信息提前登陸系統(Q-CODE)提交資料的話，則可以省略以上步驟。

Q-CODE網址：https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en

Q-CODE網站提供簡體中文頁面，如果不熟悉英語的話可以使用。 入境韓國時仍然需要填寫健康申報及海關資料。 在飛機上仍然可以隨心進食飛機餐。

韓國旅遊｜量體溫+提交相關材料

到達韓國機場後，先會進行繳交資料及量體溫的步驟，如果有發燒或其他明顯病徵，便需要進行PCR檢測。建議若果本身在香港已有確診記錄的話，旅行時可帶同相關記錄，當不幸被檢測為陽性時，可向相關部門申報改為進行RAT檢測。反之，若健康狀況正常的話，便會直接放行，繼續進行其餘入境步驟即可開始韓國旅程！

遞交相關文件後即可。 現時到訪韓國人流仍不及疫情前。 預先申請Q-CODE的話入國時便更加方便。

韓國旅遊｜取消落地PCR

直至9月30日，遊客入境韓國的時候都需要自費接受PCR檢測，不過韓國政府剛宣布從從10月1日0時開始，入境者入境後並沒有必須進行PCR檢測的義務，相等於所有入境限制都解除，可以自由進出韓國！但若有需要的話，入境後3日仍可在保健所接受免費 PCR檢測，若最終確診則需要進行隔離。

本身在機場進行PCR檢測的人流十分多。 即使已有韓國的學生或工作簽證，在政策取消前仍需要到韓國的保健所進行檢測。 韓國政府宣布10月1日起便不需要進行落地的PCR檢測。(YTN News)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受