韓國旅遊｜2024年楓葉預測期出爐 雪嶽山最早轉紅 10月中轉全盛期【持續更新】

韓國開始踏入秋天，又是秋季賞楓的好日子！韓國觀光公社最近公佈了最新2024韓國楓葉預測期，位於韓國北部的雪嶽山將最早於9月底就轉紅，而10月中就進入全盛期。想去韓國賞楓記住留意日期買機票！

韓國觀光公社日前公佈2024韓國楓葉預測期，由此韓國今年9月及10月平均氣溫比往年高，因此預計楓葉轉紅日子會比正常時間較慢。 楓葉初轉紅始於9月29日的雪嶽山，韓國全國各地將在10月底到11月初之間能見到美麗楓葉。北漢山預計在10月28日、智異山10月23日、內藏山11月5日、濟州島漢拏山於10月28日左右達到楓紅高峰。楓葉初轉紅指的是全山20%左右的楓葉染紅，而楓葉高峰期是指80%左右的楓葉轉紅。建議大家如果計劃出發去韓國賞楓，可於10月中左右出發！

2024韓國楓葉預測期

首爾市內賞楓｜首爾林 近年聖水首爾林附近變成新興的遊客區，但除了各種新開的Cafe和小店，首爾林本身就是一個賞楓好地方，一到紅葉季整個公園便會被紅葉覆蓋，同時亦有不少銀杏樹，公園內還有吊橋、溪池、兒童花園等，不少人更會選擇一邊野餐一邊賞楓，最重要是鄰近逛街景點，欣賞完紅葉後可以繼續行程，一舉兩得。 地址：서울특별시 성동구 뚝섬로 273 交通方式：地鐵新盆唐線首爾林站4號出口

首爾市內賞楓｜景福宮 首爾市內比較少大型的樹林空間，但在市內就可以欣賞到紅葉與古色古香的宮殿相映成趣，特別推薦到景福宮、昌慶宮、昌德宮等「五大宮殿」組成的賞楓路線，雄偉的宮殿配上因秋天染上各種色彩的樹木，景色特別壯觀漂亮。而難得去到韓國傳統宮殿，建議可以換上韓服拍照，這些宮殿附近都有租借韓服的場所，而且價錢合理，亦有專業人士幫助更換，既可以體驗韓國傳統文化，又可以欣賞美麗的楓葉，絕屬首爾獨有的賞楓場所。 地址：서울특별시 종로구 사직로 161 交通方式：地鐵3號線景福宮站5號出口

首爾市內賞楓｜仙雲閣 如果想舒適地坐着賞楓，位於首爾市內的仙雲閣Cafe便屬不錯的選擇，這間Cafe以古色古香的韓屋作為主打，戶外座位被一整片紅葉包圍，特別是樓上的露台位置，更可以與紅葉近距離接觸，因此可以一邊欣賞紅葉，一邊舒適地坐着嘆咖啡。而這間Cafe鄰近紅葉勝地北漢山，如果沒有氣力登山賞楓，在山下坐著也能欣賞紅葉。 地址：서울특별시 강북구 삼양로173길 223 交通方式：首爾輕電鐵牛耳新設線北漢山牛耳站（북한산우이역)轉乘的士