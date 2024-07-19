韓國旅遊｜IG Reels大熱！5款韓國便利店隱藏飲品Menu教學 必飲香蕉Latte／桃味Americano

不少人去韓國旅遊時都會到訪當地的Cafe或便利店，但其實當中有不少隱藏飲品Menu可以自己組合而成。以下就盤點5款韓國連鎖Cafe/便利店隱藏飲品Menu，全屬當地人必飲配搭！

韓國便利店｜香蕉奶+咖啡 韓國的Bing(빙그레)出品的香焦奶屬訪韓時必飲的飲品之一，但除了單喝外，近年有不少人都分享加入咖啡製成香蕉味Latte的食譜，更一度成為遊客的必試飲品！做法十分簡單，在便利店購入瓶裝香蕉奶，再加入便利店內販賣的袋裝咖啡及冰杯即可，味道香甜濃郁，適合喝不了黑咖啡的人士飲用。如果不喜歡香蕉口味，亦可選擇同系列的士多啤梨、蜜瓜等口味，比起cafe的原味Latte更為特別。

韓國便利店｜Peach Ice Tea+1/2 shot=Ice Tea Americano (아샷추) 韓國人特別喜歡飲用冰凍的美式咖啡(Ice Americano)，不論任何時候都總會看到他們手持一杯。但如果不習慣喝咖啡的話，最近大熱的아샷추便是不錯的選擇，在韓國的連鎖咖啡店中點單Peach Ice Tea，再加1至2shot的濃縮咖啡便完成，喝起來既保有Peach Ice Tea的甜味，又完美要咖啡的香味融合在一起。

韓國便利店｜Milkis+Lemonade=檸檬忌廉溝鮮奶 夏天總會想飲用清涼開胃的飲品，若果想不到喝甚麼，其實只需在便利店購買Milkis、袋裝藍色Lemonade及冰杯，將兩款飲品倒在冰杯中便完成夏天味十足的檸檬忌廉溝鮮奶。建議先倒入Milkis，讓密度較低的藍色Lemonade在上方變成漸層，不但看起來充滿夏天風味，味道亦融合Lemonade清新及Milkis的香甜，特別適合在夏天飲用。

韓國便利店｜提子ADE+咖啡=有氣提子咖啡 不少Cafe都有販賣融合咖啡的果酸與微苦及口感獨特的湯力水(Tonic Water）的Espresso Tonic ，但其實可以選擇在韓國便利店購買袋裝提子ADE 、Americano及冰杯，製成有氣的提子味咖啡，比起Espresso Tonic更添水果的香甜。如果喜歡其他水果，也可選擇其他口味的ADE，香橙、柚子等酸味較明顯的ADE均屬不錯的選擇。