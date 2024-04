韓國旅遊｜Olive Young 2024購物攻略！月頭月尾大減價/明洞店限定禮物 教你拎免費Sample！

Olive Young攻略|主動領取Sample

一般而言,Olive Young所贈送的小禮物都是會員限定,除了上述提及明洞店限定的贈品外,如果遇到好店員的話,有機會可以獲得試用裝作為贈品,特別適合旅行時使用。而領取方法其實很簡單,只要有禮貌地向店員使用英文詢問「Do you have any free gift/sample?」便有機會獲贈。不過並非所有店員都會贈送,所以當作是購買時的意外收穫即可,不用太過上心。