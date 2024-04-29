韓國旅遊｜Olive Young 2024購物攻略！月頭月尾大減價/明洞店限定禮物 教你拎免費Sample！

韓國Olive Young屬美妝天堂，各種護膚品、化妝品、保健品、日用品等都可以在Olive Young找到，基本上每次逛Olive Young時都會滿載而歸。 如果想用最優惠的價格在Olive Young消費，便需要留意以下的Olive Young 2024優惠攻略，一共整理了7個有關Olive Young優惠的事項，希望大家可以用最划算的價格購買到最多的產品！

Olive Young攻略｜月頭/月尾特別減價 韓國Olive Young基本上每個月都設有優惠，除了買一送一外，還會有些特別折扣，一般只限在月頭或月尾約3～4天時間內進行。所以旅遊期間剛好正值月頭及月尾(如：4月30日至5月3日)，而本身想購買的產品沒有優惠的話，可以等待月頭留意是否有全新的折扣。反之如果想購買的產品增值優惠的話，最好趁着優惠結束前購買，以防過兩天優惠便結束。

Olive Young攻略｜留意價錢牌上優惠期限 大部份Olive Young的熱門產品都會以買一送一、買大送小、附贈贈品等形式推出特別包裝，而該款特別包裝通常都會賣完即止，之後可能要等兩至三個月才會重新入貨，包裝或贈送形式亦會出現分別 ，因此建議最好留意價錢牌上的優惠期限及趁仍有存貨時盡快購入，避免之後無法再次購入。 Olive Young攻略｜指定月份大促銷 每年的3、6、9及12月都屬Olive Young的大促銷季節，基本上以季度劃分，讓大家可以在對應的季節以最優惠的價格使用對應的護膚品及化妝品，優惠幅度較其他月份大，最誇張更可以以兩折便買下心儀的商品，其中以6月及12月的優惠幅度更大，所以不少韓國人都會趁着這兩個月份囤貨，建議如果剛好在這兩個月份來韓國旅行，不妨一次過買定常用的護膚品。

Olive Young攻略｜滿1.5萬韓圜即退稅 由今年開始韓國便更改了退稅的政策，不再需要購物滿3萬韓圜才退稅，而是將門檻降低至1.5萬韓圜，因此特別容易便可以進行退稅。而Olive Young更是設有現場退稅的服務，只要在現場消費滿1.5萬韓圜，出示有效的護照便可以立刻在現場扣減稅項費用。 Olive Young攻略｜參考退稅對應表 由於Olive Young的退稅政策並非直接計算退稅稅率，而是按照消費金額對應的退稅金額劃分，所以最好計算清楚才進行退稅。例如根據退稅對應表，如果購買15 萬韓圜的產品，退稅金額只有9000 韓圜，但分成10 萬韓圜及5 萬韓圜兩筆消費的話，卻可一共退1萬韓圜，因此若果想以最優惠的價格進行退稅，建議可以趁着選購的同時計算貨品的價值，再參考退稅對應表，選擇在最合適的消費金額進行退稅或分單計算。

Olive Young攻略｜明洞店限定見面禮 Olive Young在韓國各地都遍布分店，而位於明洞的分店更是旗艦店，所以明洞店亦會有不少優惠，不但可以通過遞交資料獲贈小禮物，還可以參加明洞店獨有的Welcome Gift贈送活動，只需要按照機器的指示申請便可獲贈放滿試用裝的禮品包。建議最好趁着旅遊第一日在明洞換錢後便申請，在旅行途中使用贈品後，若遇到不錯的產品便能夠立刻回購。