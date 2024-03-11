韓國暖男代表任時完 全新蠟像即將進駐香港！

任時完於2010年出道，2012年他更以個人身份首次踏足影視圈出演MBC電視劇《擁抱太陽的月亮》而備受矚目。其後，他積極參演多部話題作，電影《正義辯護人》、《不汗黨：壞傢伙們的世界》，以及電視劇《未生》均並榮獲得多個獎項，當中包括第35屆青龍電影獎人氣明星獎以及第51屆百想藝術大獎電視部門新人男演員獎。他其後參演的韓國首部空難鉅作《緊急迫降》更成為第74屆康城影展的參展作。他演出的角色性格多變、經常遊走於善與惡之間，因而被網友讚譽為實力派演員。

希望能夠與粉絲「互動」

量身當日，任時完分享以往到香港旅遊的經歷，他表示曾參觀香港杜莎夫人蠟像館遊玩，當時見到很多環球名人蠟像，讓他萌生一個念頭：「如果有朝一日，我的蠟像亦能進駐這個景點，那我可算是邁向成功的人生。」因此，當他收到有關蠟像製作的消息時，他感到非常興奮並表示像是實現了人生的所有夢想之一。他更表示，與蠟像量身團隊商議蠟像姿勢的過程最為有趣，他積極投入討論，希望能夠增添蠟像與粉絲的互動性。蠟像展出後，他期望粉絲能打破框框，以他未曾想像過的動作跟他的蠟像互動、打卡。