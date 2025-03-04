韓國櫻花2025｜整合韓國櫻花開花時間預測 首爾4月初開花 5大賞櫻好去處+櫻花慶典日程

根據韓國天氣網站WEATHERi(웨더아이)預測，2025年韓國春季預計會比往年提前及溫暖，韓國南部如釜山、濟州等地雖然影響不大，但其他地區的櫻花開花時間平均比往年提前3至6天左右，從3月22至23日以濟州及釜山開花為首，櫻花將蔓延全國。以下整合了韓國各地的櫻花開花時間及全國5大賞櫻好去處，方便制定可以賞櫻的旅遊計劃！ 韓國櫻花2025｜韓國櫻花開花+盛開花期 隨著天氣逐步回暖，韓國今年的櫻花花期再度提前，開花時間主要集中在3月中尾至4月頭，同樣由韓國南面的釜山和濟州島最早開花，以下為韓國櫻花開花及盛開花期預測時間表，一般櫻花的全盛時期都在櫻花開花日後的一星期內，而預測數據每年平均都存有2至4日的誤差，再加上溫度、濕度、雨量等都會影響櫻花狀況，真實情況或有不同，因此賞櫻前最好因應前往的地區做好功課，有需要可提早或延遲賞櫻日。

韓國賞櫻好去處 2025｜首爾：永登浦汝矣島輪中路 首爾屬韓國最現代化的城市，但仍不乏賞櫻的景點，當中以位於市中心的永登浦汝矣島最適合賞櫻，每年首爾最大型的櫻花慶典亦同樣位於汝矣島。在櫻花季期間，汝矣島輪中路便約有超過1,400棵櫻花樹綻放，而且可以同遊首爾漢江，因此除了散步賞櫻外，還可同時體驗在漢江的野餐文化，一邊賞櫻一邊野餐。但需注意在櫻花慶典期間，汝矣島國會議事堂後方的道路將進行車輛進出管制，人流亦會特別多，建議最好選擇平日前往，以防因人流而無法好好賞櫻。 [ 汝矣島櫻花慶典 여의도 봄꽃축제] 舉辦日期：2025年4月3日至10日 地址：首爾汝矣島輪中路 서울 여의도 윤중로

韓國賞櫻好去處 2025｜濟州：典農路 濟州島的海景宜人，再加上島內有不少花海美景，特別適合春天前往旅遊。而濟州島的櫻花亦是春天必看的景點之一，當中以有「櫻花隧道」之稱的濟州島典農路最為值得到訪，整條道路兩旁種滿櫻花樹，全長達1.2公里，可以好好享受被櫻花包圍的感覺。由於濟州島位於韓國的最南面，櫻花亦較韓國其他地區提早盛放，而今年的開花日就預計在3月22日，與首爾櫻花的開花日期足足差距一星期，因此可以較其他地方提早賞櫻。如果旅行期間剛好遇上櫻花慶典，更可看到與紅藍色燈籠相間的櫻花美景，令櫻花的景色充滿喜慶。 [ 濟州典農路櫻花慶典 제주 전농로 왕벚꽃축제] 舉辦日期：待定 地址：濟州市三道一洞典農路 제주시 삼도일동 전농로

韓國賞櫻好去處 2025｜鎮海：餘左川（鄰近釜山) 韓國最聞名的賞櫻地並非位於首都圈，而是在釜山附近的鎮海市，巴士車程約1小時，建議在釜山旅行時可以順道到訪。而鎮海以餘左川的「羅曼史之橋」最為壯觀，長約1.5公里的道路上開滿櫻花，橋下則開滿金黃色的油菜花，令木橋、櫻花及油菜花相映成趣，在晚上更設景觀照明供欣賞夜櫻之用，無論任何時間都可以欣賞櫻花之美。如果想感受櫻花慶典的氣氛，鎮海的軍港祭更是不可錯過，它不但是韓國最大型的櫻花慶典，還是與海軍有關的活動，因此可以在慶典期間免費參觀海軍基地、試穿海軍服、欣賞韓國軍樂隊表演等，令賞櫻活動變得特別豐富。 ［鎮海軍港祭 진해군항제］ 舉辦日期：2025年3月29日~ 4月6日(開幕儀式：3月28日) 地址：慶尚南道昌原市鎮海區平安洞10 경상남도 창원시 진해구 통신동

韓國賞櫻好去處 2025｜慶州：慶州普門觀光園區 慶州位於釜山附近，擁有不少觀光及賞櫻勝地，其中以佔地面積約800萬平方米的慶州普門觀光園區最為適合賞櫻。慶州普門觀光園區屬慶州市內的綜合觀光休養園區，內有酒店、高爾夫球場、各種水上休閒設施、大型噴泉等眾多設施，在櫻花盛開的季節，園區內遍布的櫻花樹會將整個觀光園區化成一片粉色雪地，令櫻花景色不只限制在道路上。不過若想趁旅行期間前往櫻花慶典，則建議去位於慶州大陵苑的石牆路櫻花慶典，慶典期間不但可以在櫻花藝術路（벚꽃거리예술로）上欣賞櫻花，還設有公演、市集及燈光秀，享受不一樣的慶典氣氛。 ［慶州大陵苑石牆路櫻花慶典 경주 대릉원돌담길 벚꽃축제］ 舉辦日期：待定 地址：慶尚北道慶州市皇南洞493-26 경상북도 경주시 황남동 493-26

韓國賞櫻好去處 2025｜清州：無心川 如果不想只看單一的粉色櫻花，可選擇到清州的無心川欣賞由三原色組成的花海美景，三種顏色分別是新綠植物的綠色、迎春花的鮮黃及櫻花的嫩粉紅色，比起純粹的粉色更特別。而清州的櫻花慶典一般以清州藝術節及美食車節為名舉行，讓遊客和居民可以一邊賞櫻，一邊享受清州獨有的藝術及美食文化，今年兩個活動都因櫻花花期而延遲。由於清州與首爾在地理位置上較為接近，花期因而相約，若旅行時間趕不上首爾櫻花盛開的花期，不妨改到清州賞櫻，更可順道欣賞花期較長的迎春花。 [清州藝術節/美食車節 청주예술제·푸드트럭축제] 舉辦日期：2025年4月4日至6日

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