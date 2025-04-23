韓國潮牌emis首度進駐銅鑼灣 入手蔡依林同款手袋/新版心形刺繡Cap帽

emis創立於2017年，品牌名字是「Every Moment Is Special 」的縮寫，品牌的簡約設計搭配多變顏色與材質，讓每個人都可營造屬於自己的獨特風格。採用經典簡約的標誌刺繡「emis」，注入不同日常單品，設計經典卻不失時髦感，深受一眾韓流明星熱捧。

韓國時尚品牌emis繼上年於九龍區分別開設旺角及尖沙咀快閃店後，終決定首度進駐港島區，即日起於銅鑼灣恩平道開設專門店，專門店裝潢沿用漢南洞旗艦店簡約的風格，新店更帶來蔡依林同款手袋、新版心形Cap帽以及全新春夏系列。

emis首間港島區專門店選址銅鑼灣恩平道，店鋪裝潢以漢南洞旗艦店為藍本，貫徹精緻簡約風格，採用綠色草地及經典白柱設計，營造出時尚舒適氛圍，配上簡潔的展示架，客人可一覽無遺店內的所有單品，快速找到心頭好！

蔡依林同款格仔 Hobo 腋下包

近日時尚圈因為「流行教主」蔡依林的街頭穿搭emis手袋掀起話題，可愛粉嫩的顏色配上格仔圖案，令這款少女心爆發的腋下包在韓國店鋪長期缺貨，而銅鑼灣專門店將發售這款格仔Hobo腋下包，香港粉絲只要到專門店選購，便能擁有蔡依林同款手袋。