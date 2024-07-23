韓國潮牌emis香港首間期限店 必買復古棒球帽/限定韓式打卡位

韓國人氣品牌emis近日登陸香港，在旺角朗豪坊開設首間期限店，神還原韓國專門店場景，更特設多個韓式打卡位，不用飛韓國也能親身選購當季最新單品，投入Y2K復古風潮。

韓國潮牌emis香港首間期限店 必買復古棒球帽/限定韓式打卡位

emis創立於2017年，品牌名字是「Every Moment Is Special 」的縮寫，品牌期望大家能在日常中尋找靈感。品牌簡約設計搭配多變顏色與材質，主打經典復古棒球帽及手袋，憑著時尙設計加上親民價錢，因而火速走紅，深受韓國藝人喜愛，宋慧喬、韓韶禧、BLACKPINK JISOO、孫淡妃、秀智、車銀優等都是emis 粉絲。

品牌的經典標誌刺繡「emis」，不時出現於日常單品上，設計經典卻不失時尚感，成為韓國必買的人氣潮牌。說到品牌的主打產品，必定非「韓星同款」棒球帽莫屬，設計專為亞洲人量身而設，帽簷形狀能夠修飾臉型，因此俘虜一眾韓星及年輕一代的心。品牌更推出多元化的顏色和材質，滿足不同顧客的需求，展現出每個人獨特的個性和態度。除了經典的棒球帽外，其他產品亦深受大眾歡迎，包括手挽袋、髮帶、髮夾等，為日常造型增添亮點。

emis即日起進駐旺角朗豪坊，店鋪裝潢採用品牌一貫的經典復古風格，將韓國專門店的設計帶來香港，另設多個特色打卡位，包括現時最火熱的更衣室布景、CCD風的Video Cam自拍位等，讓一眾品牌愛好者在購物同時也能拍下心水造型，打造前所未有的Y2K式購物體驗。

CCD風的Video Cam自拍位

品牌更將韓國當季最新及人氣熱賣商品一併帶來期間限定店，例如棒球帽、T恤、漁夫帽、帆布袋、手挽袋、髮帶、髮夾等。最新Hot Summer系列完全切合盛夏主題，以復古連身泳衣作形象照作主打，拼搭多款運動短褲、單肩背心等，為炎夏帶來不同時尚配搭！新款T-Shirt更在品牌Logo上加添衝浪女孩圖案，充滿佻皮玩味！配飾方面，大熱的心型包亦加了新顏色，必備的腋下包也加添了格紋款式，亦有近年流行的長型手提包，以啡色布料帶來復古味道。頭飾亦帶多款令人聯想起泳池的多種顏色髮圈及多用途頭巾等。