韓國濟州島化身Pokémon樂園 與小精靈打卡/必買海女造型比卡超/3.5米卡比獸登場

各位Pokémon粉絲注意！韓國濟州島今個月將化身為寶可夢奇幻島，為全球粉絲打造一場奇幻打卡之旅！整個10月，韓國寶可夢與濟州島中文觀光園區共同舉辦「Pokémon Wonder Island in JEJU」多個Pokémon聯乘活動，除了在植物園內捕捉各種小精靈外，更推出一系列限定周邊商品，必入手濟州海女造型的比卡超。另外更有賽車公園設3.5米的卡比獸和多個百變怪打卡，即睇詳情！

Pokémon Green Garden 4 大主題區捕捉小精靈 10月2日至10月26日期間，如美地植物園將舉行「Pokémon Green Garden」，活動期間入場費用全免！佔地110,000平方米的戶外庭園及10,000平方米的室內溫室的如美地植物園，將化身成小精靈棲息地，成為韓國首個大型Pokémon植物園。園內分為4大屬性主題，將不同屬性的小精靈分布各個位置，結合自然生態與寶可夢世界。遊客可化身為訓練家們，一邊在園內漫步，一邊發掘皮卡超、妙蛙種子等經典角色的巨型立體雕塑，記得不要錯過超可愛的百變怪專區，多隻百變怪將化身成各種經典角色，扮鬼扮馬！

Capsule Island快閃店 必買濟州限定周邊 「Capsule Island」快閃店亦同期開放，推出多款濟州限定的獨家商品，包括一共4款的海女服的寶可夢玩偶與公仔掛飾，以及充滿濟州風情的水球馬克杯等獨家周邊商品。其中身穿海女服的比卡超絕對要入手！ 如美地植物園 地點：濟州西歸浦市中文觀光路93號 日期：即日起至2025年10月26日 營業時間：9:00 – 20:00

Pokémon GO 印章拉力賽 各位Pokémon訓練家絕不能錯過！參加全新「Pokémon GO 印章拉力賽」，帶各位訓練家走遍濟州島的知名地標，這個韓國首次推出的寶可夢主題蓋章活動，參與者需前往指定補給站收集獨家印章，每個地點都與特定寶可夢相關，例如有傑尼龜(中文大浦柱狀節理帶)、鴨嘴火獸(中文月涯海水浴場)、大針蜂(翰林中央公園)、伊貝(中文免税店)，以及夢夢(9.81公園濟州)。沿途可以欣賞濟州島的火山地貌與海濱風光，完成任務還能兌換限定獎勵，集齊印章愈多，獎品愈豐富。 地點：中文觀光園區一帶 日期：即日起至2025年10月26日

META VILLA 與 3.5 米卡比獸打卡 同場加映！濟州賽車主題樂園9.81 Park亦攜手Pokémon，由即日起至10月31期間，園區將化身為沉浸式Pokémon世界，與3.5米巨型卡比獸盡情打卡。園內更設多個百變怪打卡點，更有限定Pokémon賽車競賽體驗！不可錯過園內多款主題餐飲及周邊商品。是次活動園區更設計多達45款的Pokémon角色貼紙，只要在園內入手周邊或購買主題美食，即可入手貼紙，極具收藏價值！ 購票連結：Klook 9.81 Park 地址：韓國濟州特別自治道濟州市涯月邑千德路880-24 期間：即日起至2025年10月31日 開放時間：周一至周五09:00 - 18:20；周六至周日：09:00 - 22:00