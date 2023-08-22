韓國第一女Rapper李泳知 官宣成為Coach全球大使

美國紐約時尚品牌Coach，宣布韓國藝人、說唱歌手李泳知(Youngji Lee)，成為品牌的全球推廣大使，並在2023年秋季廣告中亮相，並即時發布雙方合作的造型照。
說唱選秀節目雙冠軍
以高超說唱技巧在K-Pop及說唱界冒起的李泳知，早年自學說唱，在選秀節目中《高等Rapper 3》，憑著快咀到位的歌詞，輾壓韓國一眾Rapper，成為該節目歷史上最年輕的女冠軍，開始備受關注。
3年後，李泳知贏得說唱選秀節目《Show Me the Money 11》的女性冠軍寶座，穩固了「韓國新一代第一女rapper」的地位。她亦成為電視歷史上首位在兩個選秀節目中，同時奪冠的藝人。李泳知以她自信擁抱自我，通過音樂表達自己和鼓勵他人的態度，完美地體現了Coach Courage to Be Real的主旨。
與創意總監Stuart Vevers互相欣賞
李泳知表示很高興成為Coach的全球品牌大使，她說：「Coach一直是我喜歡的品牌，成為他們的全球代言人，因而感到鼓舞。我迫不及待想分享我們共同努力的事情，並榮幸於合作期間分享我的故事。」Coach的創意總監Stuart Vevers表示，「李泳知通過做自己來激勵他人。她展現了Coach所倡導的自信、自我表達精神，以及打造更具包容性時尚世界的理念。」
除了在音樂界的活躍，李泳知還參演了電視遊戲節目《Biong Biong地球娛樂室》，並主持了個人的YouTube清談節目《雖然沒準備什麼菜》。2022年，她啟動了首次全球巡演，並將於9月底開始亞洲巡演，地點包括台灣、新加坡等地。她在不同領域展現了多樣的才華和活力。