韓國第一女Rapper李泳知 官宣成為Coach全球大使

美國紐約時尚品牌Coach，宣布韓國藝人、說唱歌手李泳知(Youngji Lee)，成為品牌的全球推廣大使，並在2023年秋季廣告中亮相，並即時發布雙方合作的造型照。

說唱選秀節目雙冠軍

以高超說唱技巧在K-Pop及說唱界冒起的李泳知，早年自學說唱，在選秀節目中《高等Rapper 3》，憑著快咀到位的歌詞，輾壓韓國一眾Rapper，成為該節目歷史上最年輕的女冠軍，開始備受關注。

3年後，李泳知贏得說唱選秀節目《Show Me the Money 11》的女性冠軍寶座，穩固了「韓國新一代第一女rapper」的地位。她亦成為電視歷史上首位在兩個選秀節目中，同時奪冠的藝人。李泳知以她自信擁抱自我，通過音樂表達自己和鼓勵他人的態度，完美地體現了Coach Courage to Be Real的主旨。