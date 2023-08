韓國第一女Rapper李泳知 官宣成為Coach全球大使

說唱選秀節目雙冠軍

以高超說唱技巧在K-Pop及說唱界冒起的李泳知,早年自學說唱,在選秀節目中《高等Rapper 3》,憑著快咀到位的歌詞,輾壓韓國一眾Rapper,成為該節目歷史上最年輕的女冠軍,開始備受關注。

3年後,李泳知贏得說唱選秀節目《Show Me the Money 11》的女性冠軍寶座,穩固了「韓國新一代第一女rapper」的地位。她亦成為電視歷史上首位在兩個選秀節目中,同時奪冠的藝人。李泳知以她自信擁抱自我,通過音樂表達自己和鼓勵他人的態度,完美地體現了Coach Courage to Be Real的主旨。