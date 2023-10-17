韓國紅葉2023｜韓國秋天三寶=紅葉、芒草、銀杏！盤點5個首爾秋天必去景點【附地址+交通+開放時間】

除了紅葉外，其實韓國的秋天還有芒草、銀杏樹、波斯菊等秋天獨有的景色，因此如果看厭了紅葉景色，秋天還有許多值得觀賞的選擇。以下就為大家盤點5個首爾秋天必去的景點，同時附上地址、交通方法及開放時間，趁著秋天到韓國旅行時到訪吧！

首爾秋天景點｜奧林匹克公園 奧林匹克公園屬於遊客較少訪問的景點，但其實在不同季節會有各種各樣的風景和花海，而秋天的奧林匹克公園主要有兩種風貌，一般在入秋至10月末可以看到一大片波斯菊盛放的樣子，而10月中旬至11月初則可看到楓樹、粉紅芒草等。雖然奧林匹克公園比較遠離首爾市區或主要景點，但其每種模樣都充滿秋天獨有的風情，波斯菊花海更是在首爾內難能可貴的景色，特别推薦前往。 地址：서울 송파구 올림픽로 424 交通：地鐵9號線漢城白濟站(한성백제역)2號出口 開放時間：每日05:00-22:00

首爾秋天景點｜天空公園 天空公園屬首爾離天空最近的公園，最有名的便是其芒草，不但有粉色的粉黛亂子草，還有紫色的狼尾草，還有白色的蘆葦，各種「芒草」都特別適合用來打卡拍照。而天空公園在每年秋天都會舉辦首爾芒草節，2023年的首爾芒草節就在10月14至20日進行，除了開放時間比平日延長外，還有燈光秀及busking表演，建議可以趁着午後至黃昏時分沿路進入公園欣賞各種芒草，若不想走路則可以付費搭乘電車上山。 地址：서울 마포구 상암동 481-72 交通：地鐵6號線世界盃競技場站(월드컵경기장역)2號出口 開放時間：每日06:00-20:00 2023首爾芒草節 日期：10月14至20日 開放時間：05:00-22:00 夜間燈光秀：19:00-21:00 Busking表演：14:00-16:00

首爾秋天景點｜龍山公園 龍山公園的前身為龍山美軍基地，現在改成為市民開放的龍山公園，因此公園內部仍然保留眾多美軍的建築，同時有着各種各樣的植物和樹木，而在秋天時的龍山公園便可以看到紅磚建築與紅紅綠綠的楓樹相映成趣，與平常常見的韓屋不同，別有一番風味。 地址：서울 용산구 용산동4가 14 交通：地鐵京義中央線西冰庫站(서빙구역)1號出口 開放時間：每週二至日09:00-18:00

首爾秋天景點｜汝矣島漢江公園 如果想嘗試在韓國的秋天野餐，位於汝矣島的漢江公園便是不錯的選擇，甫進公園便可以各種野餐裝備租借的攤檔和小食檔，更可以一嘗在漢江必吃的漢江拉麵，而秋天的汝矣島不但有舒適的秋風，還有紅紅綠綠的樹木、銀杏樹等，行人道附近更有芒草，實屬最適合野餐的季節，建議可以趁着黃昏時分，一邊欣賞江邊夕陽西下的美景，一邊品嘗韓國的各種小食。 地址：서울 영등포구 여의도동 84 交通：地鐵5號線汝矣渡口站(여의나루역)2/3號出口 開放時間：24小時開放