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生活
2023-10-31 18:00:00

韓國美容儀品牌Medicube 首度在港開期間限定店 特價套裝最多平$1,100！

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韓國美容儀品牌Medicube 首度在港開期間限定店 特價套裝最多平$1,100！

韓國美容儀品牌Medicube 首度在港開期間限定店 特價套裝最多平$1,100！

相信不少女生都曾在IG看到韓國醫美品牌Medicube的美容儀廣告，這個韓國醫美品牌，最近在尖沙咀開設首間期間限定店，讓各位女生試身試用6款王牌美容儀，場內更有多個美容儀的特價套裝，最多可平$1,100

Medicube期間限定店 Medicube期間限定店 Medicube期間限定店

Medicube王牌產品：

Medicube AGE-R USSERA [膠原童顔]

應用獨家研發的專利技術Deep Shot打造強力的膠原蛋白增生效果，通過發射高頻率和超聲波激活肌膚組織内的細胞，有助彈性膠原蛋白生成，從而增強肌膚彈性和光澤，減淡細紋和皺紋，提升面部線條及輪廓，打造緊緻飽滿肌膚。

Medicube AGE-R USSERA [膠原童顔]

Medicube AGE-R USSERA [膠原童顔]

Medicube AGE-R EMS [V面提拉]

利用中頻率EMS微電流幫助刺激和鍛練皮膚內部不活躍的肌肉，加快面部血液循環和促進膠原蛋白的生成，從而回復和提升肌膚的彈性，達到緊緻提拉、瘦臉，消水腫，改善皮膚老化及鬆弛等效果。中頻微電流是唯一可以到達底層肌肉的技術，共有SLIMUPBODY 3種對應的模式和4種強度，可按照自己的需求使用，帶來緊緻提拉效果。

Medicube AGE-R EMS [V面提拉] Medicube AGE-R EMS [V面提拉]

Medicube AGE-R ATS [緊緻毛孔]

利用Toning Poration，在短時間內將高壓電波注射到肌膚內，在不損傷肌膚的情況下形成細孔，使肌膚充滿活力。採用獨家研發的電波微針在角質層形成細孔，打開肌膚吸收通道和緊緻毛孔，增強肌膚吸收度。

Medicube AGE-R ATS [緊緻毛孔]

Medicube AGE-R ATS [緊緻毛孔]

Medicube AGE-R BoosterH [水光導入]

應用Electroporation + Glow Poration雙重技術，將護膚品的有效成分注入皮膚最底層，從底層透出真正的潤澤透亮感。水光導入機每分鐘可發射出180萬發，由於真皮層細胞充滿水分，皮膚會自賒澎起，大大減淡皺紋乾紋，變得光滑。

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Medicube AGE-R BoosterH [水光導入]

Medicube AGE-R BoosterH [水光導入]

Medicube AGE-R I Shot [逆轉眼齡]

360度立體圓頭可精準地填補線條凹陷位置，配合雙重豐盈技術，由内而外透出及深層注入，促進膠原蛋白增生，重拾飽滿緊緻線條。

Medicube AGE-R I Shot [逆轉眼齡] Medicube AGE-R I Shot [逆轉眼齡]

Medicube AGE-R Body Shot [吸脂塑身]

1,000,000Hz RF高頻+4,000Hz中頻微電流，結合「SLIM CONTOURING技術」幫助收緊肌肉，除皺緊膚，10mm深度的吸入口精準吸附指定位置，達到緊膚燃脂效果。

Medicube AGE-R Body Shot [吸脂塑身]

Medicube AGE-R Body Shot [吸脂塑身]

Medicube 王牌爽膚棉3件組 

包括CICA修護爽膚棉、CICA修護爽膚棉及DEEPC亮白爽膚棉，帶來鎮靜舒緩、緊緻毛孔及減淡潛在色斑的功效。

Medicube 王牌爽膚棉3件組

Medicube 王牌爽膚棉3件組

Medicube期間限定店有多個美容儀的特價套裝，最多可平$1,100。

Medicube期間限定店有多個美容儀的特價套裝，最多可平$1,100。

現場還有Medicube與韓國品牌品牌GLAM.D聯名的一系列產品，最新推出的ARI-ZERO 腿部按摩儀($1,159)，是全港首部無線按摩儀，比普通按摩槍力度強達2.3倍的超大容量2.2L按摩氣囊，8000 RPM直達深層肌肉，適合長時間久坐久站、雙腿水腫、常穿高跟鞋及行山人士。按摩儀有3種模式：按摩模式有如人手按摩般的舒適感，去水腫改善血液循環，全方位按摩小腿；溫熱模式最高可達人體最舒適的55°溫度，一次過消除小腿肌肉疲勞；而震動模式則有效放鬆深層肌肉。

ARI-ZERO 腿部按摩儀($1,159) ARI-ZERO 腿部按摩儀($1,159)

而魅力代餐奶昔平均每包150kcal，只要加水，就可以10秒快速完成一餐，更添加37種蔬菜穀物粉末和豐富蛋白質，十分適合膳食纖維和新鮮蔬菜攝入不足的現代人。代餐奶昔更有多種口味可供選擇，包括香濃伯爵、豆奶麻糬、玫瑰奶茶及玫瑰奶茶，期間限定店更快閃限定預售新品「港式鴛鴦味」，專為香港顧客研發，推出咖啡和奶茶的幻想組合。在現場完成指定任務之後，更可獲贈特飲。

魅力代餐奶昔

魅力代餐奶昔

Medicube 期間限定店

日期：即日至115

地點：尖沙咀河內道18 K11 Art Mall B2/F

時間：11:00-21:00

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