韓國花花繩結棒球帽ONGO 首間限定店登陸朗豪坊 休閒運動風結合傳統繩結美學

韓國小眾品牌ONGO近年以韓國傳統結繩設計棒球帽，在IG及Threads上爆紅，不單受一眾時尚愛好者追捧，更成為韓星的日常私服配飾，包括Baby Monster成員Rora、TWS成員Jihoon、VIVIZ成員Eunha 以及Oh My Girl成員Yubin等。品牌近日在旺角朗豪坊開設香港首間期間限定店，屆時大家不用親身飛到韓國，即使身處香港，也能入手韓星同款及人氣熱賣棒球帽！為慶祝ONGO期間限定店的開幕，凡購買滿港幣$500，即免費送花結繩尼龍袋，數量有限，送完即止！

ONGO於2023年在首爾創立，名字是「Old Things Never Die」的縮寫，源自於韓國成語「溫故知新」，傳遞「經典不會隨時間消逝」的理念。品牌的最大特色，是用於帽子後方的獨特花卉結繩設計，不單可以調校頭圍寬度，同時強調對傳統工藝的傳承，結合韓國傳統結繩美學與現代休閒運動風，瞬間提升造型感，自推出以來深受歡迎，官網更一度被搶購一空，要預訂才可買到。

大帽簷設計修飾面型 ONGO棒球帽的設計多樣，包括在正面繡上簡潔「Old Things Never Die」字體，又或者加入花卉圖案，當然少不了背後的花卉結繩設計，大帽簷設計更能完美修飾面型，並有多款圖案設計及顏色供大家選擇，多個熱門款式包括經典的花結繩「FLOWER KNOT CAP」、三朵花結繩「ONE, TWO, THREE, FLOWER KNOT CAP」，以及雙愛心圖案「DOUBLE HEART KNOT CAP」等，能滿足不同風格。

ONGO日前進駐潮流地標旺角朗豪坊，開設香港首間期間限定店，店鋪主要採用綠色和白色色調，配合品牌標誌性的花結設計，特意選用自然的草地及花卉作裝飾，喜歡韓國時尚的女生不要錯過！為慶祝ONGO期間限定店的開幕，凡購買滿港幣$500，即免費送花結繩尼龍袋，數量有限，送完即止！

ONGO 香港期間限定店 ONGO 香港期間限定店 日期：即日至2026年2月28日 營業時間：上午11時至晚上9時 地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊5樓18號舖 電話：93635870 (Whatsapp)