
生活
2025-11-18 15:45:00

韓國花花繩結棒球帽ONGO 首間限定店登陸朗豪坊 休閒運動風結合傳統繩結美學

韓國小眾品牌ONGO近年以韓國傳統結繩設計棒球帽，在IGThreads上爆紅，不單受一眾時尚愛好者追捧，更成為韓星的日常私服配飾，包括Baby Monster成員RoraTWS成員JihoonVIVIZ成員Eunha 以及Oh My Girl成員Yubin等。品牌近日在旺角朗豪坊開設香港首間期間限定店，屆時大家不用親身飛到韓國，即使身處香港，也能入手韓星同款及人氣熱賣棒球帽！為慶祝ONGO期間限定店的開幕，凡購買滿港幣$500，即免費送花結繩尼龍袋，數量有限，送完即止！

ONGO2023年在首爾創立，名字是「Old Things Never Die」的縮寫，源自於韓國成語「溫故知新」，傳遞「經典不會隨時間消逝」的理念。品牌的最大特色，是用於帽子後方的獨特花卉結繩設計，不單可以調校頭圍寬度，同時強調對傳統工藝的傳承，結合韓國傳統結繩美學與現代休閒運動風，瞬間提升造型感，自推出以來深受歡迎，官網更一度被搶購一空，要預訂才可買到。

韓國花花繩結棒球帽ONGO 首間限定店登陸朗豪坊 韓國花花繩結棒球帽ONGO 首間限定店登陸朗豪坊 韓國花花繩結棒球帽ONGO 首間限定店登陸朗豪坊 帽子後方的獨特花卉結繩設計，可調校頭圍寬度。

大帽簷設計修飾面型

ONGO棒球帽的設計多樣，包括在正面繡上簡潔「Old Things Never Die」字體，又或者加入花卉圖案，當然少不了背後的花卉結繩設計，大帽簷設計更能完美修飾面型，並有多款圖案設計及顏色供大家選擇，多個熱門款式包括經典的花結繩「FLOWER KNOT CAP」、三朵花結繩「ONE, TWO, THREE, FLOWER KNOT CAP」，以及雙愛心圖案「DOUBLE HEART KNOT CAP」等，能滿足不同風格。

FLOWER KNOT CAP FLOWER KNOT CAP FLOWER KNOT CAP DOUBLE HEART KNOT CAP DOUBLE HEART KNOT CAP ONE, TWO, THREE, FLOWER KNOT CAP

ONGO日前進駐潮流地標旺角朗豪坊，開設香港首間期間限定店，店鋪主要採用綠色和白色色調，配合品牌標誌性的花結設計，特意選用自然的草地及花卉作裝飾，喜歡韓國時尚的女生不要錯過！為慶祝ONGO期間限定店的開幕，凡購買滿港幣$500，即免費送花結繩尼龍袋，數量有限，送完即止！

花結繩尼龍袋 ONGO於朗豪坊開設香港首間期間限定店。 ONGO於朗豪坊開設香港首間期間限定店。 ONGO於朗豪坊開設香港首間期間限定店。 ONGO於朗豪坊開設香港首間期間限定店。 ONGO於朗豪坊開設香港首間期間限定店。 ONGO於朗豪坊開設香港首間期間限定店。 ONGO於朗豪坊開設香港首間期間限定店。 ONGO於朗豪坊開設香港首間期間限定店。
ONGO 香港期間限定店

日期：即日至2026228

營業時間：上午11時至晚上9

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊518號舖

電話：93635870 (Whatsapp)

