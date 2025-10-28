韓國雲朵包CARLYN首間限定店登陸尖沙咀 多重購物優惠/入手宋智孝周子瑜同款手袋

韓國元祖級雲朵包品牌CARLYN登陸香港，韓國潮流品牌CARLYN自推出「雲朵包」以來，牽起一股雲朵包熱潮，受韓韶禧、少女時代秀英、孝淵、宋智孝、金世正、Red Velvet Wendy等熱捧，不少港人更特意飛到韓國入手經典的菱格雲朵包。品牌即日起在尖沙咀 K11 MUSEA開設香港首間期間限定店，更推出限定店開幕優惠，即睇詳情！

CARLYN於2014年由創意總監李承喜於在紐約創立，品牌定位強調「舒適與永恆（Comfort & Timeless）」，融入紐約大都會的時尚感與藝術氛圍，主打輕盈、舒適但具時尚感的袋款，當中以如雲朵般的菱格「雲朵包」聞名，輕盈蓬鬆如雲朵般的外型，輕鬆搭配出多種風格，加上價位親民，深得一眾年輕女性及韓星的喜愛，更不時出現在韓劇與韓綜中，成為近年的時尚新寵。

今次CARLYN的期間限定店，位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓，完美還原聖水洞店的設計，溫馨明亮又現代感十足的空間氛圍，配以簡約線條和極具質感的展示架，展示多款經典雲朵包以及新一季袋款。

為慶祝香港首間CARLYN期間限定店開幕，由即日起，顧客凡消費滿$800，即可免費獲得心形鑰匙圈乙個，凡消費滿$1,200，即可免費獲得小型索繩袋乙個，數量有限，送完即止。

CARLYN 雲朵包大熱系列

CARLYN 雲朵包備有多個大熱系列，包括經典的Soft Bag、容量大的Cozy Bag、迷你的Kira系列、背包款的Mellow系列，以及復古印花的Paisley系列，集舒適、時尚、實用於一身，今次品牌難得來港，各位女生不妨趁機入手高CP值的轉季手袋！

Cozy 雲朵包

品牌最暢銷的雲朵包系列，具簡約俐落的線條感設計，包款輕盈且容量大，肩帶可調節長短，備有3種孭法，可以單肩、手提或斜挎，側面還有拉鍊袋，可輕鬆存取物品，是兼顧實用與潮流的首選。