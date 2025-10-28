熱門搜尋:
生活
2025-10-28 18:00:00

韓國雲朵包CARLYN首間限定店登陸尖沙咀 多重購物優惠/入手宋智孝周子瑜同款手袋

韓國元祖級雲朵包品牌CARLYN登陸香港，韓國潮流品牌CARLYN自推出「雲朵包」以來，牽起一股雲朵包熱潮，受韓韶禧、少女時代秀英、孝淵、宋智孝、金世正、Red Velvet Wendy等熱捧，不少港人更特意飛到韓國入手經典的菱格雲朵包。品牌即日起在尖沙咀 K11 MUSEA開設香港首間期間限定店，更推出限定店開幕優惠，即睇詳情！

宋智孝 TWICE 周子瑜

CARLYN2014年由創意總監李承喜於在紐約創立，品牌定位強調「舒適與永恆（Comfort & Timeless）」，融入紐約大都會的時尚感與藝術氛圍，主打輕盈、舒適但具時尚感的袋款，當中以如雲朵般的菱格「雲朵包」聞名，輕盈蓬鬆如雲朵般的外型，輕鬆搭配出多種風格，加上價位親民，深得一眾年輕女性及韓星的喜愛，更不時出現在韓劇與韓綜中，成為近年的時尚新寵。

CARLYN以雲朵般的菱格「雲朵包」聞名 CARLYN以雲朵般的菱格「雲朵包」聞名

今次CARLYN的期間限定店，位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓，完美還原聖水洞店的設計，溫馨明亮又現代感十足的空間氛圍，配以簡約線條和極具質感的展示架，展示多款經典雲朵包以及新一季袋款。

CARLYN期間限定店位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓 CARLYN期間限定店位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓 CARLYN期間限定店位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓 CARLYN期間限定店位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓 CARLYN期間限定店位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓 CARLYN期間限定店位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓 CARLYN期間限定店位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓 CARLYN期間限定店位於尖沙咀K11 MUSEA 3樓

限定店開幕送匙扣及索繩袋

為慶祝香港首間CARLYN期間限定店開幕，由即日起，顧客凡消費滿$800，即可免費獲得心形鑰匙圈乙個，凡消費滿$1,200，即可免費獲得小型索繩袋乙個，數量有限，送完即止。

心形鑰匙圈 小型索繩袋

CARLYN雲朵包大熱系列

CARLYN 雲朵包備有多個大熱系列，包括經典的Soft Bag、容量大的Cozy Bag、迷你的Kira系列、背包款的Mellow系列，以及復古印花的Paisley系列，集舒適、時尚、實用於一身，今次品牌難得來港，各位女生不妨趁機入手高CP值的轉季手袋！

Cozy雲朵包

品牌最暢銷的雲朵包系列，具簡約俐落的線條感設計，包款輕盈且容量大，肩帶可調節長短，備有3種孭法，可以單肩、手提或斜挎，側面還有拉鍊袋，可輕鬆存取物品，是兼顧實用與潮流的首選。

Cozy雲朵包

Cozy雲朵包

Paisley Cozy雲朵包

結合復古Paisley印花與柔軟純棉材質，散發高級又清新的夏日氛圍，系列延續Cozy經典立體菱格縫線和多功能可調肩帶設計，可手提、肩背、斜背自由切換，既時尚又實用。

Paisley Cozy雲朵包

Paisley Cozy雲朵包

Kira迷你包

Kira迷你包

Kira迷你包

超輕盈的迷你雲朵包，包款以經典縫線菱格紋為設計主題，像小枕頭一樣柔軟蓬鬆，造型甜美又時尚，配以拉鍊主袋和雙側口袋，除了日常出門，也很適合休閒約會，打造輕鬆俏皮又優雅的風格。

Mellow雲朵背包

Mellow雲朵背包

Mellow雲朵背包

品牌輕便小型尼龍背包，結合經典縫線與立體壓紋設計，既有蓬鬆柔軟感，又強調實用功能，配備緩衝式肩帶，揹負減壓舒適，並設有前拉鍊隔層與主袋空間分類，方便收納日常物品。

CARLYN 香港期間限定店

CARLYN 香港期間限定店

CARLYN 香港期間限定店

日期：2025101日至2026920

時間：上午11時至晚上9

地址：尖沙咀 K11 MUSEA 3 Kiosk

電話：64178853

