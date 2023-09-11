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2023-09-11 17:44:13

韓國10月文化節 逾40個音樂電影美食節目 連接港韓市民交流

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國技院跆拳道的優秀成員，將示範各種高難道招式表演。

香港韓國文化院和韓國駐香港總領事館，每年都會舉辦《韓國10月文化節》，已經去到第13屆，今年主題為「Closer to Korea」(走近韓國)，共40多個文化節目，旨在促進香港與韓國文化交流。今年開幕節目為韓國國技院跆拳道表演，重點節目包括原創音樂劇《消失》、韓劇歌曲音樂會、K-Pop舞蹈表演等。

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藝人金鐘九在原創音樂劇《消失》，飾演K。

國技院跆拳道表演

文化節將以韓國國技院跆拳道示範作為開幕表演，來港演出的國技院，成立於1972年，演出的每位運動員，都是跆拳道5段以上的教練，或是跆拳道專業學生中選出來最優秀的成員，到世界各地進行示範表演。他們將於9月13日，為香港市民帶來最高層次、最有氣勢的跆拳道表演。

 

原創音樂劇《消失》首次海外公映

由韓國音樂劇明星金鐘九、柳丞賢和朴佐巘等主演的韓國原創音樂劇《消失》，將於10月13和14日在香港大會堂劇院行，並且首個以原班人馬演出的海外公演。此音樂劇以1925年的京城(今首爾)背景，通過醫科生義信和明烈在廢宅中遇見吸血鬼K後所發生的故事，描繪生命永恆和短暫的兩面。

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管弦樂團演奏韓劇名曲

來自韓國的MOST管弦樂團和著名作曲家、弦樂編曲家兼指揮朴仁永，將為香港樂迷帶來《韓劇歌曲音樂會》。樂迷可一邊欣賞由《太陽的後裔》、《梨泰院CLASS》、《歡迎來到王之國》等人氣韓劇配樂的原唱歌手、管弦樂團、及樂隊演奏的歌曲，一邊重溫劇中的經典場景。此外，還會有本地藝人唱出香港電影的經典歌曲，向香港電影致敬。音樂會將於11月18日下午2時30分及晚上7時30分，在香港文化中心音樂廳舉行。

 

 

K-Pop Dance Battle

為了讓大家感受K-Pop的魅力，10月28日下午2時，在香港理工大學賽馬會綜藝館舉辦的《K-Pop Community Festival》，將邀請15隊本地K-Pop cover舞團，大跳K-Pop二、三代組合的經典歌曲，帶觀眾回到2010年代的K-Pop全盛時期。

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《近代韓古爾研究所》展覽，將展出現代設計師與藝術家們，以韓國國立韓古爾博物館珍藏品爲靈感的創作。

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