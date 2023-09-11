韓國10月文化節 逾40個音樂電影美食節目 連接港韓市民交流

香港韓國文化院和韓國駐香港總領事館，每年都會舉辦《韓國10月文化節》，已經去到第13屆，今年主題為「Closer to Korea」(走近韓國)，共40多個文化節目，旨在促進香港與韓國文化交流。今年開幕節目為韓國國技院跆拳道表演，重點節目包括原創音樂劇《消失》、韓劇歌曲音樂會、K-Pop舞蹈表演等。
國技院跆拳道表演
文化節將以韓國國技院跆拳道示範作為開幕表演，來港演出的國技院，成立於1972年，演出的每位運動員，都是跆拳道5段以上的教練，或是跆拳道專業學生中選出來最優秀的成員，到世界各地進行示範表演。他們將於9月13日，為香港市民帶來最高層次、最有氣勢的跆拳道表演。
原創音樂劇《消失》首次海外公映
由韓國音樂劇明星金鐘九、柳丞賢和朴佐巘等主演的韓國原創音樂劇《消失》，將於10月13和14日在香港大會堂劇院舉行，並且首個以原班人馬演出的海外公演。此音樂劇以1925年的京城(今首爾)為背景，通過醫科生義信和明烈在廢宅中遇見吸血鬼K後所發生的故事，描繪生命永恆和短暫的兩面。
管弦樂團演奏韓劇名曲
來自韓國的MOST管弦樂團和著名作曲家、弦樂編曲家兼指揮朴仁永，將為香港樂迷帶來《韓劇歌曲音樂會》。樂迷可一邊欣賞由《太陽的後裔》、《梨泰院CLASS》、《歡迎來到王之國》等人氣韓劇配樂的原唱歌手、管弦樂團、及樂隊演奏的歌曲，一邊重溫劇中的經典場景。此外，還會有本地藝人唱出香港電影的經典歌曲，向香港電影致敬。音樂會將於11月18日下午2時30分及晚上7時30分，在香港文化中心音樂廳舉行。
K-Pop Dance Battle
為了讓大家感受K-Pop的魅力，10月28日下午2時，在香港理工大學賽馬會綜藝館舉辦的《K-Pop Community Festival》，將邀請15隊本地K-Pop cover舞團，大跳K-Pop二、三代組合的經典歌曲，帶觀眾回到2010年代的K-Pop全盛時期。
探索韓國廣場 匯聚最新潮流資訊
在「探索韓國」系列方面，由文化院及領事館主辦，聯同居港韓人舉辦的《韓國廣場2023》，將於11月10至12日，在元創方地面廣場舉行，將帶來一系列引人入勝的活動、美食，以及來自著名韓國企業的尖端產品。想感受最新的韓國生活文化資訊，這個活動不容錯過。
《韓國10月文化節》還有韓國文化展覽、韓食烹飪課程、韓國電影放映等活動，想了解更多活動詳情，可到http://hk.korean-culture.org/ 瀏覽。