韓國10月文化節 逾40個音樂電影美食節目 連接港韓市民交流

國技院跆拳道表演

文化節將以韓國國技院跆拳道示範作為開幕表演，來港演出的國技院，成立於1972年，演出的每位運動員，都是跆拳道5段以上的教練，或是跆拳道專業學生中選出來最優秀的成員，到世界各地進行示範表演。他們將於9月13日，為香港市民帶來最高層次、最有氣勢的跆拳道表演。

原創音樂劇《消失》首次海外公映

由韓國音樂劇明星金鐘九、柳丞賢和朴佐巘等主演的韓國原創音樂劇《消失》，將於10月13和14日在香港大會堂劇院舉行，並且首個以原班人馬演出的海外公演。此音樂劇以1925年的京城(今首爾)為背景，通過醫科生義信和明烈在廢宅中遇見吸血鬼K後所發生的故事，描繪生命永恆和短暫的兩面。