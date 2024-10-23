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生活
2024-10-23 18:00:00

韓國DINOTAENG首登香港 限定店快閃買盲盒/公仔/文具 玩韓國冬日遊戲贏禮物

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韓國DINOTAENG首登香港 限定店快閃買盲盒/公仔/文具 玩韓國冬日遊戲贏禮物

韓國DINOTAENG首登香港 限定店快閃買盲盒/公仔/文具 玩韓國冬日遊戲贏禮物

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東薈城名店倉與韓國文創設計品牌DINOTAENG 首度聯乘，將於1120日至明年12日期間，打造全港首個東薈城名店倉 MEETS DINOTAENGMarshvilles Winter」聖誕主題活動，與大家歡度暖笠笠的聖誕節！

DINOTAENG創立於2018年，品牌旨在「從塗鴉增添大家生活中的樂趣」，提到韓國文創總是能看到DINOTAENG的身影。DINOTAENG作者透過一群居住在棉花糖村內的短尾矮袋鼠小夥伴的視角端詳世界，結合動物、自然與生活用品，將日常生活中簡單卻又純粹的美好帶進插畫中。為迎接普天同慶的聖誕節，棉花糖村及其村民將以全新2024冬日主題盲盒造型，萌爆登陸東薈城名店倉「Marshvilles Winter  ，邀請大家一同挑戰三項韓國人氣冬日活動，包括創意堆雪人、冰釣挑戰，以及滑雪橇競賽，贏取驚喜禮物。 Marshvilles Winter  更設有不同的聖誕必到打咭位，7位村民將一一出現與商場各個位置，包括QUOKKAHATTYFATTYDAISYBRICGRU 以及BOBO，而棉花糖村村民最喜歡的棉花糖MARSH更會隨時現身，帶來驚喜！

東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」聖誕主題活動

東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」聖誕主題活動

限定快閃店 發售DINOTAENG全新冬日系列主題盲盒+同系列新品

DINOTAENG 快閃店」繼韓國首爾、東京、上海、台北及高雄後，DINOTAENG官方快閃店將首次進駐香港，獨家登陸東薈城名店倉！「DINOTAENG 快閃店」將會分階段推出各式各樣DINOTAENG精品、2024年冬日主題盲盒及冬日系列新品，可愛的風格配合高級的質感，由毛公仔、手提袋、文具到生活用品，款式應有盡有，粉絲必入！

DINOTAENG限定快閃店精品：

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Hot cup of COCO模型公仔 $180 Tales around the bonfire 水晶球 $200 Winter Magnet磁石套裝 $97 Winter Magnet磁石套裝 $97 Winter Magnet磁石套裝 $97 APPLE PICKING手錶充電座$205 BOBO in the Woods環保袋（共2款）$180 BOBO小夜燈 $160 QUOKKA小夜燈 $250 BOBO筆袋 $85 DINOTAENG陶瓷馬克杯 $180 FATTY萬年日曆筆筒 $235 Peanut QUOKKA 鎖匙扣 $112 QUOKKA in School卡片套（共2款）$92 QUOKKA in School卡片套（共2款）$92

Marshvilles Winter」裝置詳情：

地點：東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋

日期：20241120日至202512

時間：每日早上11時至晚上10

DINOTAENG快閃店」詳情：

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期：20241120日至202512

時間：每日中午12時至晚上9

 

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