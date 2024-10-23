東薈城名店倉與韓國文創設計品牌DINOTAENG 首度聯乘，將於11月20日至明年1月2日期間，打造全港首個東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG「Marshville’s Winter」聖誕主題活動，與大家歡度暖笠笠的聖誕節！

DINOTAENG創立於2018年，品牌旨在「從塗鴉增添大家生活中的樂趣」，提到韓國文創總是能看到DINOTAENG的身影。DINOTAENG作者透過一群居住在棉花糖村內的短尾矮袋鼠小夥伴的視角端詳世界，結合動物、自然與生活用品，將日常生活中簡單卻又純粹的美好帶進插畫中。為迎接普天同慶的聖誕節，棉花糖村及其村民將以全新2024冬日主題盲盒造型，萌爆登陸東薈城名店倉「Marshville’s Winter」 ，邀請大家一同挑戰三項韓國人氣冬日活動，包括創意堆雪人、冰釣挑戰，以及滑雪橇競賽，贏取驚喜禮物。 「Marshville’s Winter」 更設有不同的聖誕必到打咭位，7位村民將一一出現與商場各個位置，包括QUOKKA、HATTY、FATTY、DAISY、BRIC、GRU 以及BOBO，而棉花糖村村民最喜歡的棉花糖MARSH更會隨時現身，帶來驚喜！