韓國fwee熱賣氣墊粉底 香港首度上架 萬聖節暗黑布丁膏鎖匙扣/全店8折/痛袋工作坊

韓國人氣彩妝品牌fwee的「布丁膏」席捲美妝界，其氣墊粉底亦穩坐韓國Olive Young熱賣榜前列。fwee推出不同膚質與妝容需求推出3款「本命氣墊粉底」，包括主打自然裸妝的「玻璃光感氣墊粉底」、具高遮瑕力的「持久無瑕水煮蛋氣墊粉底」，以及在港首度上架、為妝容注入水潤光澤的「玻璃潤澤氣墊粉底」。

另外，「fwee Agit 」香港專門店為慶祝萬聖節，特別於10月31日設「Agit Week」精彩活動及優惠，只需要追蹤fwee官方社交平台帳號，即可領取限時禮遇及參加以下活動包括：活動期內全店正價貨品可享8折優惠、凡購買「Cushion Line-Up」氣墊粉底系列，即額外配贈氣墊粉撲乙個及「痛袋工作坊」名額、頭100位顧客於店內消費更可獲萬聖節限定暗黑布丁膏鎖匙扣乙個，及參與「貼紙裝飾工作坊」。