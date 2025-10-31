韓國fwee熱賣氣墊粉底 香港首度上架 萬聖節暗黑布丁膏鎖匙扣/全店8折/痛袋工作坊

韓國人氣彩妝品牌fwee的「布丁膏」席捲美妝界，其氣墊粉底亦穩坐韓國Olive Young熱賣榜前列。fwee推出不同膚質與妝容需求推出3款「本命氣墊粉底」，包括主打自然裸妝的「玻璃光感氣墊粉底」、具高遮瑕力的「持久無瑕水煮蛋氣墊粉底」，以及在港首度上架、為妝容注入水潤光澤的「玻璃潤澤氣墊粉底」。
另外，「fwee Agit 」香港專門店為慶祝萬聖節，特別於10月31日設「Agit Week」精彩活動及優惠，只需要追蹤fwee官方社交平台帳號，即可領取限時禮遇及參加以下活動包括：活動期內全店正價貨品可享8折優惠、凡購買「Cushion Line-Up」氣墊粉底系列，即額外配贈氣墊粉撲乙個及「痛袋工作坊」名額、頭100位顧客於店內消費更可獲萬聖節限定暗黑布丁膏鎖匙扣乙個，及參與「貼紙裝飾工作坊」。
禮遇1：「痛袋工作坊」 + 粉撲贈送
日期：10月31日
消費贈禮：顧客凡購買任何「Cushion Line-Up」氣墊粉底系列，即額外配贈氣墊粉撲一套兩個 （限量250件*）及可體驗「痛袋工作坊」 打造自己心儀的痛袋（每人只限參加一次*）。
「痛袋工作坊」詳情：「痛袋工作坊」設3個部分：顧客可先於Zone A揀選痛袋顏色（黑/白擇一），再到Zone B配搭長條匙扣（4款選1），最後到Zone C揀選萬聖節主題匙扣，打造獨一無二的「痛袋」，帶走小確幸。
禮遇2：萬聖節暗黑布丁膏鎖匙扣 +「貼紙裝飾工作坊」
日期：10月31日
消費贈禮：
．頭100位消費的顧客，可獲型格暗黑布丁膏鎖匙扣乙個（每人限領1件及不附送布丁膏分裝）
．同時可參與「貼紙裝飾工作坊」發揮創意，裝飾專屬個人風格的布丁膏鎖匙扣。
禮遇3：Agit Week鬼咁優惠
日期：10月31日
活動內容：
．「Agit Week」期間顧客可享全店正價貨品8折快閃優惠。