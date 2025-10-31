熱門搜尋:
生活
2025-10-31 11:00:00

韓國fwee熱賣氣墊粉底 香港首度上架 萬聖節暗黑布丁膏鎖匙扣/全店8折/痛袋工作坊

韓國人氣彩妝品牌fwee的「布丁膏」席捲美妝界，其氣墊粉底亦穩坐韓國Olive Young熱賣榜前列。fwee推出不同膚質與妝容需求推出3款「本命氣墊粉底」，包括主打自然裸妝的「玻璃光感氣墊粉底」、具高遮瑕力的「持久無瑕水煮蛋氣墊粉底」，以及在港首度上架、為妝容注入水潤光澤的「玻璃潤澤氣墊粉底」。

另外，「fwee Agit 」香港專門店為慶祝萬聖節，特別於1031日設「Agit Week」精彩活動及優惠，只需要追蹤fwee官方社交平台帳號，即可領取限時禮遇及參加以下活動包括：活動期內全店正價貨品可享8折優惠、凡購買「Cushion Line-Up」氣墊粉底系列，即額外配贈氣墊粉撲乙個及「痛袋工作坊」名額、頭100位顧客於店內消費更可獲萬聖節限定暗黑布丁膏鎖匙扣乙個，及參與「貼紙裝飾工作坊」。

fweeCushion Line-Up」氣墊粉底系列獲得「韓網0負評」美譽，並穩居Olive Young熱銷榜前列，3款氣墊粉底迎合不同膚質與妝容需求。

玻璃潤澤氣墊粉底 ：蘊含67%的天然精華，融合8種玻尿酸、溫泉水及木糖醇等調理肌膚成分，深層鎖水保濕；其絲滑凝露奶霜質地跟護膚品相似，水潤易推，打造清透無瑕妝效，更具防水功效，呈現韓式奶油肌。氣墊粉底更專為亞洲肌膚研發，提供5款色號。

玻璃光感氣墊粉底：另一款「玻璃光感氣墊粉底」更著重自然玻璃水光感妝容，除了著重保濕外，還加入神經酰胺及植物萃取物等，加強鎖水及皮膚屏障、平衡控油，打造半光澤妝效，不會出現「過亮」或「油光」的情況。「玻璃光感氣墊粉底」適合為中性、混合及偏油肌膚，打造自然及日常妝感。

持久無瑕水煮蛋氣墊粉底：「持久無瑕水煮蛋氣墊粉底」則以剝殼雞蛋般的細緻光滑為靈感，打造如陶瓷般的水煮蛋肌效果。採用超高速粉末工藝，將氣墊中的粉體細化至納米級，粒子更細緻貼膚，具備極高遮瑕力，能有效遮蓋斑點、泛紅及痘印，同時填補凹凸肌理，柔焦毛孔與瑕疵，呈現如去皮雞蛋般的完美膚質，整體妝感為自然半光澤。

禮遇1：「痛袋工作坊」 + 粉撲贈送

日期：1031

消費贈禮：顧客凡購買任何「Cushion Line-Up」氣墊粉底系列，即額外配贈氣墊粉撲一套兩個 （限量250*）及可體驗「痛袋工作坊」 打造自己心儀的痛袋（每人只限參加一次*）。

「痛袋工作坊」詳情：「痛袋工作坊」設3個部分：顧客可先於Zone A揀選痛袋顏色（黑/白擇一），再到Zone B配搭長條匙扣（4款選1），最後到Zone C揀選萬聖節主題匙扣，打造獨一無二的「痛袋」，帶走小確幸。

fwee痛袋工作坊

fwee痛袋工作坊

禮遇2：萬聖節暗黑布丁膏鎖匙扣 +「貼紙裝飾工作坊」

日期：1031

消費贈禮：

．頭100位消費的顧客，可獲型格暗黑布丁膏鎖匙扣乙個（每人限領1件及不附送布丁膏分裝）

．同時可參與「貼紙裝飾工作坊」發揮創意，裝飾專屬個人風格的布丁膏鎖匙扣。

禮遇3Agit Week鬼咁優惠

日期：1031

活動內容：

．「Agit Week」期間顧客可享全店正價貨品8折快閃優惠。

萬聖節暗黑布丁膏鎖匙扣

萬聖節暗黑布丁膏鎖匙扣

