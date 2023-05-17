韓團加持｜Pandora ME系列首推珍珠首飾及連接扣 XODIAC來港演繹Y2K時尚

Pandora近日推出Pandora ME系列，以「For Every Story， For Every ME」為主題，推出不同的連接扣及吊飾，讓Z世代把自己喜歡的吊飾，掛於項鏈、手鏈或耳環之上，自由疊戴各款飾品，直接地展現個性。為慶祝新系列推出，Pandora特別邀請K-POP男團XODIAC成員，包括隊長LEX、香港成員SING和韓國成員WAIN現身香港，演繹Z世代獨有的時尚魅力。

Pandora ME系列串飾的設計靈感，源自古代別具神秘力量的符號，象徵守護、幸運和希望。系列的另一個賣點是採用新色設計，是加入了人工淡水養殖珍珠於手鏈及項鏈之上，並設兩個可打開的連接扣，可隨意裝飾鏈圈，又可調校鏈圈長度，加入其他飾牌或迷你吊飾。密鑲寶石配琺瑯戒指亦推出兩種全新配色，包括925銀戒指配白色琺瑯和鍍14k金款式配上藍色琺瑯。

3位XODIAC的成員作為Kpop 5代偶像組合，對飾品配搭各有心得，「怪物新人」之一的隊長LEX未正式出道已在去年微博頒獎典禮上獲得「時尚新人獎」，他大讚Pandora ME將低調而充滿神秘感的珍珠元融入經典鏈圈飾品，「例如我身上戴的Pandora ME人工淡水養殖珍珠幼項鏈，既可為平日簡約造型增添層次感，優雅復古的珍珠亦可為型格硬朗的造型作點綴。佩戴者亦可按不同的衣服領口調校項鏈長度，隨意自由層疊混搭多變造型。而且設計上特別增設兩個可打開的連接扣，可按個人喜好加配不同飾牌或迷你吊飾裝飾鏈圈，創造專屬自己的時尚故事。」

LEX大讚Pandora ME將珍珠元融入經典鏈圈飾品。

在配襯飾品時，Pandora ME指南針圓牌吊飾更特別吸引了LEX：「指南針對我而言是方向和勇氣的象徵，同時帶點反抗的精神，時刻提醒自己不隨波逐流，設定屬於自己的航導。」

至於隊內「門面擔當」的香港成員SING，自小勇於嘗試搭配不同飾物，對系列概念大表認同：「這次全新推出的Pandora ME「Marry ME」雙鏈圈戒指內圈鑄刻「Self Love」的大膽宣言，時刻提醒多愛自己。」SING同時大讚項鏈上的Pandora ME 蝴蝶三角牌吊飾設計特別，蝴蝶的柔美氣質與街頭風的三角牌碰撞出剛中帶柔的獨特風格，而且蝴蝶象徵自由和生命，就如隊友在追夢過程給予他無限正能量。