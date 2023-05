韓團加持｜Pandora ME系列首推珍珠首飾及連接扣 XODIAC來港演繹Y2K時尚

Pandora近日推出Pandora ME系列,以「For Every Story, For Every ME」為主題,推出不同的連接扣及吊飾,讓Z世代把自己喜歡的吊飾,掛於項鏈、手鏈或耳環之上,自由疊戴各款飾品,直接地展現個性。為慶祝新系列推出,Pandora特別邀請K-POP男團XODIAC成員,包括隊長LEX、香港成員SING和韓國成員WAIN現身香港,演繹Z世代獨有的時尚魅力。