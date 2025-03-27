韓式宵夜食譜｜泡菜、炒年糕、鮑魚粥6款簡單製作無難度

韓國作為香港人常去的旅遊地，不少人鍾意食韓國菜如泡菜、炒年糕、鮑魚粥。以下就為大家推薦6款必買的韓國即食食材，每款都是無限回購的產品，不妨先吃這些食品止癮吧！ 1. 宗家府 切件泡菜 韓國基本上已經和泡菜畫上等號，不論遊客或是當地人，飲食中都離不開泡菜。雖然不是每一個人都喜歡韓國泡菜的味道，但是宗家府的切件泡菜屬在眾多即食泡菜中最接近韓國口味，而且不會太酸或太鹹，港人較容易接受。利用這款切件泡菜，可以製作泡菜湯、泡菜炒豬肉等常見的韓國食品，也可就直接當作小菜吃，每一口都充滿韓國當地的味道。

2. CJ Bibigo 即食粥 相較於香港粥店吃到的粥，韓國售賣的粥比較濃稠，口感不像粥水，而像是吃湯較少的泡飯。而CJ Bibigo的即食粥根本與在韓國餐廳裏吃到的粥無異，甚至食材中含有鮑魚、牛肉、蝦肉等較高級的食材，因此更貼近在韓國吃到的味道。不過雖然它有出品多款即食粥，但紅豆粥、南瓜粥等甜粥的味道較為奇特，並非每個香港人都能接受，所以還是建議吃它所出品的鹹粥，例如鮑魚粥、牛肉粥等。 3. YOPOKKI 甜辣炒年糕 炒年糕同樣是去韓國必吃的食品之一，雖然製作不困難，但這款即食炒年糕只需放進微波爐加熱即可，而且味道十分貼近平常吃到的炒年糕，因此更方便食用。由於它是甜辣口味，所以不算太辣，在眾多即食炒年糕中屬於較容易接受的一款。如果還是覺得這個味道偏辣的話，可以吃同系列的炸醬口味或芝士口味。 4. CJ Bibigo 泡菜湯 提到泡菜的話，就更加不得不提泡菜湯。雖然泡菜湯看似只是用泡菜製成，但要和韓國當地吃到的口味相似，還需要花心機調味。而這款即食的泡菜湯只需倒進鍋裏煮滾，或直接隔着包裝加熱即可，當中還有幾塊豆腐和泡菜，因此能增加這款湯的口感，用來配飯一流！假若想念在韓國吃的泡菜湯，那麼便買一包來加熱試試吧！

5. CJ Bibigo 海帶湯 有些韓國餐廳會以海帶湯作為附送的小菜，雖然只是用海帶和牛肉熬成，但調味和熬製時間卻比想像中長，如果只是想止一止「韓國癮」的話，可以選擇購買這款即食海帶湯。和即食泡菜湯一樣，同樣只需倒進鍋裏，或直接隔着包裝加熱，湯裏還有海帶和牛肉附贈，特別真材實料。簡單地煮湯，配以煎蛋、白飯和泡菜一起食用，已經有種在韓國吃家常菜的味道。 6. 不倒翁 金辣海鮮湯麵 不少人去韓國都會到韓國的中餐館吃飯，而中餐館裏除了炸醬麵外，另一款出名的麵便是辣海鮮湯麵。雖然這款辣海鮮湯麵是即食麵，但湯頭的味道卻不像即食麵，而是特別濃郁，像在中餐館裏吃到的味道。而且它的麵底也較粗及煙韌，因此與一般的即食麵不一樣。如果喜歡韓國中餐館的辣海鮮湯麵，那麼這碗即食麵能幫助你回到那裏！