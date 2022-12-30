韓式燒肉︱韓式扒房JJJ 新手法演繹各國靚牛

韓風大盛，連帶當地美食亦深受歡迎，而且食得愈來愈講究，像韓式燒肉已經結合西式處理牛扒的熟成技巧，為了就是要給老饕提供確不同的美味。位於中環的韓式扒房JJJ，精選世界各地品質最高優質牛肉，己保留傳統韓國菜精髓，又以創新手法為大家帶來驚喜。

搜羅各地優質牛肉

JJJ選購的優質靚牛，包括包括美國USDA Prime、1++韓牛及宮崎和牛等。餐廳不但斥資自設風乾櫃，提供45日熟成牛肉予客人，更採用不同燒烤方法和過程來設計餐牌，令食客可循序漸進，享用不同等級和口味的靚牛。

此外，JJJ深信牛肉和魚子醬是完美配搭，因此精選由法國Kaviari出產的3款魚子醬，包括 Baeri Caviar、Oscietre Caviar，以及主廚認為性價比最高的Kristal Caviar供顧客揀選，客人可按喜好，加入牛肉一同品嘗。而推介的主食，包括牛骨髓拌飯，焦香韓牛封門柳石鍋飯，拌入香氣四溢的牛骨髓，加上炸蔥和炸蒜，香口惹味，令人吃不停口。