韓星同款｜韓韶禧 x CHARLES & KEITH Petra微笑型肩背包 秋季新色$500有找

來自新加坡的鞋履手袋品牌CHARLES & KEITH，繼3月找來女團ITZY為品牌代言，更合作推出IT’Z MINE系列。秋季推出的全新鞋履系列Pixie，以及Petra微笑型狀肩背包，就再度找來新一代韓流icon韓韶禧演繹，令Petra成為秋季系列瞬即成為潮流話題。
CHARLES & KEITH今季以現代雕塑教父Constantin Brancusi的極簡抽象藝術作為靈感，從主打的Pixie系列鞋履設計中得以一探究竟，簡約而微妙的圓弧輪廓，成為一大設計特色，包括其中3款厚底鞋型：短靴、穆勒鞋及瑪莉珍鞋。
私下都是Petra肩包用家
秋季包款，同樣走戲劇化建築主義風格。以方釦取代俏皮小花釦，使本季Petra微笑肩背包的現代氣息更加鮮明，共有4款與Pixie系列鞋款呼應的相同色調，是韓韶禧在海報中的搭配單品。韓韶禧稱，她不但會在公開活動場合使用Petra肩背包，平日的私人活動她都會採用，她說：「我喜歡Petra包，因為它體現了我的個性——大膽和前衛。」由此可見韓韶禧熱愛Petra的程度並非一般，也間接為品牌的秋季系列注入更多關注度，讓Petra微笑肩背包的獨特美感，在極簡主義的背景，與韓韶禧互動下，形成鮮明對比。
設計精美如art-piece
此外，另一款存在感極高的橢圓立體剪裁袋款，就像是擺放在當代藝術館中的精品，手提硬殼包的獨特外型，藏有出乎意料的寬敞收納空間。而Koa系列則以更圓潤、立體的柔軟外形重新登場，標誌性的方釦元素為低調風格點綴出活潑有趣的視覺效果。秋季系列設計主軸環繞極簡抽象的概念，帶你突破日常既有框架，探索尚未發掘的新穎風格。