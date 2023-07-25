韓星同款｜韓韶禧 x CHARLES & KEITH Petra微笑型肩背包 秋季新色$500有找

私下都是 Petra 肩包用家

秋季包款，同樣走戲劇化建築主義風格。以方釦取代俏皮小花釦，使本季Petra微笑肩背包的現代氣息更加鮮明，共有4款與Pixie系列鞋款呼應的相同色調，是韓韶禧在海報中的搭配單品。韓韶禧稱，她不但會在公開活動場合使用Petra肩背包，平日的私人活動她都會採用，她說：「我喜歡Petra包，因為它體現了我的個性——大膽和前衛。」由此可見韓韶禧熱愛Petra的程度並非一般，也間接為品牌的秋季系列注入更多關注度，讓Petra微笑肩背包的獨特美感，在極簡主義的背景，與韓韶禧互動下，形成鮮明對比。