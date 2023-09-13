韓星美妝︱少女時代太妍至愛唇妝一覽 Benefit新唇釉水漾絨霧質感兩齊全

「Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉」讓你擁有具奢華感的夢幻絨霧雙唇。

剛舉行完世界巡演的韓國女團「少女時代」隊長太妍，近日與美妝品牌Benefit合作，成為品牌的代言人。而太妍最常用品牌的美裝產品，就是絲絨質地的「Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉」，以及帶有波光效果的「Splashtint波光水漾滋潤唇釉」。

奢華感絨霧唇妝

「Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉」採用美妝新技術研發出絲滑柔軟的絨霧質地，經太妍試用後對其質感讚不勝讚。唇膏內含多種萃取成分，為唇部強效補水的透明質酸有助撫平唇部細紋；杞子及紅桑子籽油富含omega-6脂肪酸，具抗氧化功能同時柔潤雙唇；再加上有效鎖水的甘油，為隻唇提供雙重滋潤，可提供長達8小時的滋潤，同時具有弧形設計的軟毛刷頭，一次即能均勻塗抹上唇兩片，完成立體重現唇色的妝容。

Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉(共12款色調選擇) 售價：$215