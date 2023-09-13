韓星美妝︱少女時代太妍至愛唇妝一覽 Benefit新唇釉水漾絨霧質感兩齊全

剛舉行完世界巡演的韓國女團「少女時代」隊長太妍，近日與美妝品牌Benefit合作，成為品牌的代言人。而太妍最常用品牌的美裝產品，就是絲絨質地的「Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉」，以及帶有波光效果的「Splashtint波光水漾滋潤唇釉」。
奢華感絨霧唇妝
「Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉」採用美妝新技術研發出絲滑柔軟的絨霧質地，經太妍試用後對其質感讚不勝讚。唇膏內含多種萃取成分，為唇部強效補水的透明質酸有助撫平唇部細紋；杞子及紅桑子籽油富含omega-6脂肪酸，具抗氧化功能同時柔潤雙唇；再加上有效鎖水的甘油，為隻唇提供雙重滋潤，可提供長達8小時的滋潤，同時具有弧形設計的軟毛刷頭，一次即能均勻塗抹上唇兩片，完成立體重現唇色的妝容。
Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉(共12款色調選擇) 售價：$215
締造甜美啫喱水光唇妝
而另一款「Splashtint波光水漾滋潤唇釉」，更以波光剔透的色澤引起太妍興趣，它同樣含有補水及撫平唇紋的透明質酸、鎖水保濕的甘油成份，而且還含杞子籽油及紅桑子葉萃取成份，雙重滋潤及柔軟雙唇，長效8小時護唇之餘，更賦予雙唇動人果漾色澤，經太妍試唇後，這款新唇膏的熱賣顏色也隨之風靡兩岸三地的粉絲。
Splashtint波光水漾滋潤唇釉(共12款色調選擇) 售價：$215