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2025-02-24 19:00:00

韓牌Mardi Mercredi首度引入運動支線 同步推童裝系列/送限量菲林相機

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韓國人氣花花潮牌Mardi Mercredi去年進軍香港，品牌最近首度將運動支線「Mardi Mercredi Actif」引入香港，帶來一系列的運動服裝及用品，在運動場合既靈活又時尚！與此同時，品牌亦推出「Les Petits」童裝系列及全新「 DDANJI 」臘腸狗圖案，讓一眾潮媽與子女們一同襯出最流行的親子裝，更送出送限量菲林相機！

韓牌Mardi Mercredi首度引入運動支線

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採用輕盈透氣彈性物料

Mardi Mercredi運動支線「Mardi Mercredi Actif」揉合法式情懷與運動元素，將經典的雛菊圖案注入一系列的運動服裝及用品，延續品牌一貫的法式清新風格。系列包括運動薄長袖、無袖背心、修身短袖、運動內衣、瑜珈束身褲、細肩帶運動背心、運動風衣、運動髮帶及瑜珈墊。全線系列除了突顯出時尚的設計外，亦同時擁有良好的機能性，所有單品均採用輕盈透氣的彈性物料，剪裁非常貼合身型，在運動時能活動自如，保持涼爽舒適，集法式時尚感與舒適於一身。

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童裝系列Les Petits同步登場

品牌特意為兒童推出「Les Petits」童裝系列，提供100cm130cm尺寸的童裝，款式與大人系列如出一轍，輕易襯出親子裝。童裝系列特別推出連帽外套及迷你短裙套裝，分別將Mardi Mercredi 的心形標誌，刺繡於連帽外套的胸前位置及迷你短裙後方，質地則選用柔軟的太空棉，穿起來不易起皺褶，既保暖又同時不失造型感。向來備受歡迎的「 DDANJI 」臘腸狗系列亦有推出童裝版，特意採用顏色鮮豔的品牌logo，配合人見人愛的臘腸狗圖案，配合小孩可愛活潑的形象。想為小孩造型增添點綴，亦可同時戴上迷你髮夾，頓時散發出法式風情的魅力。

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Mardi Mercredi花花主題菲林相機

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Mardi Mercredi全新「 DDANJI 」印花上衣 Mardi Mercredi全新「 DDANJI 」印花上衣

Mardi Mercredi花花主題菲林相機

為感謝粉絲們的支持，品牌推出購物送禮活動，送出Mardi Mercredi主題菲林相機。由即日起，顧客凡於Mardi Mercredi香港分店或澳門分店消費滿$5,000，即有機會獲得限量菲林相機，數量有限，送完即止。相機以品牌具標誌性的雛菊及百合花圖案作點綴，予人一種清新的感覺，品牌忠粉不要錯過。

臘腸狗圖案的經典系列「 DDANJI 」亦擄獲很多人的芳心，品牌推出全新「 DDANJI 」印花上衣，以簡約的線條勾勒出臘腸狗圖案，風格趣致，為日常穿搭增添俏皮與活力。

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