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生活
2024-01-17 16:59:47

韓牌Mardi Mercredi首間專門店登陸尖沙咀 $500入手熱賣花花衛衣(內附新品價錢)

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韓牌Mardi Mercredi首間專門店登陸尖沙咀 $500入手熱賣花花衛衣(內附新品價錢)

韓牌Mardi Mercredi首間專門店登陸尖沙咀 $500入手熱賣花花衛衣(內附新品價錢)

韓國時裝品牌Mardi Mercredi 近年大受歡迎，街頭上不難看到其花花圖案的蹤影，品牌簡潔辨識度高的設計，令品牌深得一眾潮流寵兒的喜愛，加上IUJennieYuri等韓星加持，令人氣再度推向高峰。近年不少韓國代購的IG shop都可買到Mardi Mercredi的出品，價位約$900至千頭，好消息是，Mardi Mercredi 香港首間專門店，最近登陸尖沙咀K11 MUSEA，價位比代購更平，以衛衣款為例，都是$500起！絕對是一眾品牌愛好者的新年喜訊！

IU、Jennie、Yuri等韓星都是Mardi Mercredi的粉絲！ IU、Jennie、Yuri等韓星都是Mardi Mercredi的粉絲！ IU、Jennie、Yuri等韓星都是Mardi Mercredi的粉絲！

Mardi MercrediK11 MUSEA開設首間香港專門店，店面以簡約紅色招牌為主，店內設計亦與其他分店同出一轍，以簡潔明亮的牆身撘配線條型燈光設計，服飾則有序地於展示簡約風展架上一字排開，讓客戶一目了然，找到心頭好。新店款式非常齊全，包括秋冬新季衞衣、冷衫、冷外套及恤衫，另有手袋及頭飾等小飾，香港專門店更會推出香港獨家別注Tee，以及獨家環保袋作購買贈品，一眾香港粉絲不要錯過。

新店款式非常齊全，包括秋冬新季衞衣、冷衫、冷外套及恤衫，另有手袋及頭飾等小飾物。 新店款式非常齊全，包括秋冬新季衞衣、冷衫、冷外套及恤衫，另有手袋及頭飾等小飾物。 新店款式非常齊全，包括秋冬新季衞衣、冷衫、冷外套及恤衫，另有手袋及頭飾等小飾物。 新店款式非常齊全，包括秋冬新季衞衣、冷衫、冷外套及恤衫，另有手袋及頭飾等小飾物。 新店款式非常齊全，包括秋冬新季衞衣、冷衫、冷外套及恤衫，另有手袋及頭飾等小飾物。 新店款式非常齊全，包括秋冬新季衞衣、冷衫、冷外套及恤衫，另有手袋及頭飾等小飾物。 香港獨家別注Tee 香港獨家環保袋

Mardi Mercredi這個品牌於2018年成立，由夫妻檔 Peace Hwamok Park Valerie S Lee 主理。品牌名字是法文星期二、星期三之意思，取自 Hwamok Valerie 韓語名字的第一個字母。

即睇香港新店產品價錢：

Cap $360_ Sweat $650_ Sequin Shorts $650 Cashmere Knit $1050_ Jeans $1200 Cashmere Knit $1150_ Skirt $1200 Embroidery Sweat $990 Raccoon Cardigan $1150_ Skirt $1200 Shirt $800_ Jeans $1200 Shirt $1200 _ Skirt $1200 Shirt $1200_ Jeans $1800 Sweat $500_ Shorts $750 Sweat $690_ Ribbon $220

花花圖案深入民心

說到Mardi Mercredi，最深入民心的一定是標誌性花花圖案。Valerie深信世上所有女生都喜歡花朵，所以就請丈夫 Hwamok 繪畫現在眾所周知的花朵圖案——flowermardi，以鮮綠色為主印製於T-Shirt上，旋即熱賣。品牌為休閒日常單品注入俏皮又精緻的時尚感，除了有多種顏色選擇的標誌性花朵圖案外，品牌亦設計出其他多款時尚圖案，例如今季新出的臘腸狗圖案。今個2023秋冬系列，品牌以校園風為靈感，設計出各種以校園為主題的印花，產品包括衛衣、針織品及恤衫等。

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Mardi Mercredi最新季走校園風。 Mardi Mercredi最新季走校園風。 Mardi Mercredi最新季走校園風。
Mardi Mercredi K11 MUSEA專門店

Mardi Mercredi K11 MUSEA專門店

Mardi Mercredi 專門店

地址：尖沙咀梳士巴利道18K11 MUSEA 1118C

電話：6802 5670

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