音樂：藍奕邦出道廿年開紀念騷 復刻主打歌《三點冰室(七點交吉)》再拍MV

今年是創作歌手藍奕邦出道廿周年，他宣布明年辦藍奕邦《要不要人見人愛》音樂會，並且推出2004年首張個人專輯《不要人見人愛》的黑膠碟版，又復刻主打《三點冰室(七點交吉)》，答謝樂迷這20年的支持。 藍奕邦出道廿周年，他笑稱自己能在這行生存是奇蹟，所以要慶祝自己依然在樂壇健在，「明年會喺西九文化區舉行一連3場《要不要人見人愛》音樂會其中一part，將自己首張成隻《不要人見人愛》順序由頭到尾玩一次，我一直好想做呢件事，平時真係冇咁嘅時間，當然都會網羅返我咁多年大家都好鍾意嘅歌。」

一人一琴紀念唱作路 藍奕邦指，一直以來鋼琴陪伴他著走過唱作之路，是次廿周年音樂會，設計概念亦以一人一琴作主軸，當中更突顯他反傳統的個性：「因為一般人影演唱會key art都會影到好華麗，反而我想就咁。」貫徹他廿年前創作的詞「只得一對手掌 一邊唱一邊彈 平凡變得漂亮」，呈現最乾脆俐落的藍奕邦。 提到最想邀請來睇騷的人，藍奕邦想也不想答道：「就係《三點冰室(七點交吉)》(復刻新歌) 其中一個填詞人—— 梁栢堅先生。我知道要做返呢首歌嗰陣，就好想同個填詞好鬼馬嘅人一齊創作，所以就搵咗佢。有日，我喺WhatsApp問佢點解要叫《三點冰室(七點交吉)》，佢話而家啲鋪頭，3點仲做緊生意，7點就可能執咗，一街吉鋪。就係一街吉鋪呢4個字，啱啱好放到落首歌度，咁(首歌)就功德圓滿啦，所以我好希望栢堅會嚟睇吓呢首歌。」

再拍 MV 償還 20 年前心願 藍奕又邦邀請新舊樂迷明年入場睇騷：「我覺得藍奕邦喺呢行生存咗20年都係奇蹟嚟，同埋我覺得大家呢廿年都辛苦啦，所以希望大家一齊嚟慶祝，慶祝大家都仲健在。」音樂會當晚，要與歌迷毫無餘地飲住跳、哭住笑。 至於這次再為《三點冰室(七點交吉)》拍MV，藍奕邦笑指是償還自己二十年前的心願。由於當時預算有限，MV亦只是唱片公司宣傳人員手持攝錄機拍攝，他笑謂：「其實我覺得係唔好睇嘅。今次就可以拍返我20年前已經構思嘅嘢，一間好靚嘅冰室，有好多個我玩緊唔同樂器，好多謝兩個朋友阿權同何山，借咗好多樂器俾我，等我可以一人分飾好多角。」 藍奕邦《要不要人見人愛》音樂會詳情： 日期： 1 月 3 至 5 日 ( 晚上 8 時 ) 地點：西九文化區自由空間大盒 票價： $980 查詢： (11 月 15 日中午 12 時起，公開發售 ) https://tickcats.co/ (111512