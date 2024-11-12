熱門搜尋:
美國減息 破地獄 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-11-12 15:00:00

音樂：藍奕邦出道廿年開紀念騷 復刻主打歌《三點冰室(七點交吉)》再拍MV

分享：
藍奕邦出道20年，明年開紀念騷。

藍奕邦出道20年，明年開紀念騷。

adblk5

今年是創作歌手藍奕邦出道廿周年，他宣布明年辦藍奕邦《要不要人見人愛》音樂會，並且推出2004年首張個人專輯《不要人見人愛》的黑膠碟版，又復刻主打《三點冰室(七點交吉)》，答謝樂迷這20年的支持。

 

藍奕邦出道廿周年，他笑稱自己能在這行生存是奇蹟，所以要慶祝自己依然在樂壇健在，「明年會喺西九文化區舉行一連3場《要不要人見人愛》音樂會其中一part，將自己首張成隻《不要人見人愛》順序由頭到尾玩一次，我一直好想做呢件事，平時真係冇咁嘅時間，當然都會網羅返我咁多年大家都好鍾意嘅歌。」

 

 

藍奕邦首度復刻2004年首張個人專輯《不要人見人愛》成黑膠碟。 藍奕邦再新製作《三點冰室(七點交吉)》，並再拍成MV。 明年的演唱會，藍奕邦會將自己首張專題《不要人見人愛》，成隻順序由頭到尾玩一次。

一人一琴紀念唱作路

藍奕邦指，一直以來鋼琴陪伴他著走過唱作之路，是次廿周年音樂會，設計概念亦以一人一琴作主軸，當中更突顯他反傳統的個性：「因為一般人影演唱會key art都會影到好華麗，反而我想就咁。」貫徹他廿年前創作的詞「只得一對手掌 一邊唱一邊彈 平凡變得漂亮」，呈現最乾脆俐落的藍奕邦。

 

提到最想邀請來睇騷的人，藍奕邦想也不想答道：「就係《三點冰室(七點交吉)(復刻新歌) 其中一個填詞人—— 梁栢堅先生。我知道要做返呢首歌嗰陣，就好想同個填詞好鬼馬嘅人一齊創作，所以就搵咗佢。有日，我喺WhatsApp問佢點解要叫《三點冰室(七點交吉)》，佢話而家啲鋪頭，3點仲做緊生意，7點就可能執咗，一街吉鋪。就係一街吉鋪呢4個字，啱啱好放到落首歌度，咁(首歌)就功德圓滿啦，所以我好希望栢堅會嚟睇吓呢首歌。」

 

adblk6
藍奕邦復刻當年主打歌《三點冰室(七點交吉)》MV。 購買演唱會門票，可限定加$500 購全球限量《男孩子！》EP single紫綠迷彩，以及出席騷後見面會。

再拍MV償還20年前心願

藍奕又邦邀請新舊樂迷明年入場睇騷：「我覺得藍奕邦喺呢行生存咗20年都係奇蹟嚟，同埋我覺得大家呢廿年都辛苦啦，所以希望大家一齊嚟慶祝，慶祝大家都仲健在。」音樂會當晚，要與歌迷毫無餘地飲住跳、哭住笑。

至於這次再為《三點冰室(七點交吉)》拍MV，藍奕邦笑指是償還自己二十年前的心願。由於當時預算有限，MV亦只是唱片公司宣傳人員手持攝錄機拍攝，他笑謂：「其實我覺得係唔好睇嘅。今次就可以拍返我20年前已經構思嘅嘢，一間好靚嘅冰室，有好多個我玩緊唔同樂器，好多謝兩個朋友阿權同何山，借咗好多樂器俾我，等我可以一人分飾好多角。」

 

 

藍奕邦《要不要人見人愛》音樂會詳情：

日期：135(晚上8)

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$980

查詢：https://tickcats.co/ (1115日中午12時起，公開發售)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能