音樂︱M+夜不同：冬日漫漫 KIRI T Moon Tang雙姝聯手奏響聖誕旋律

才華橫溢的雙語創作人、歌手及製作人KIRI T,畢業於美國伯克利音樂學院,擅長電子音樂製作與設計。作為備受矚目的樂壇後起之秀,她打破以往創作粵語流行音樂的界限,推出過的音樂作品有《歧義種子》、《關你蛋治》,以及與Moon Tang合作的聖誕專輯《not so xmas xmas》,全球更獲超過150萬次觀看。今年3月KIRI T發行單曲《至少做一件離譜的事》,更登上排行榜冠軍,用了個半月更在Spotify獲超過120萬次播放次數。

M+視覺文化博物館將於12月6日,舉行《M+夜不同:冬日漫漫》,誠邀樂迷及文化人,參與一場冬日派對,兩位新生代創作女歌手KIRI T和Moon Tang,將送上多首個人作品,表演歌曲更加入聖誕節日元素。此外,本地舞團Step Out Studios將帶來踢躂舞聯乘爵士樂的精彩表演,最後由DJ現場表演送上跳動節拍,為「M+夜不同」系列劃上完美句號。

2020年起,以獨立音樂人身份開始活躍的Moon Tang,曾為微電影《霓虹黯色》翻唱歌曲《傾城》,該MV在YouTube半年已獲得過100萬觀看次數。同年推出個人迷你專輯《Dear Moon》,靈感來自她的日記。2021年,她與Gareth.T合唱的《Honest》在YouTube同樣破百萬點擊率。2022年2月,Moon Tang正式出道並推出首張個人派台單曲《Lately》,於903豁達推介排第二位佳績。2024年發行兩首單曲《外星人接我回去》及《趁你旅行時搬走》,還有一系列聖誕歌曲,都會在音樂會裡獻唱。

踢躂舞 × 爵士樂 音樂與舞蹈的盛宴

「Take The First Step」是融合踢踏舞與爵士的音樂表演,集合娛樂、節奏、音樂和互動於一身。由Step Out Studios的踢踏舞藝術家CAL和Zoe,帶領香港傑出的音樂家,為觀眾帶來一場充滿歌唱、器樂、踢踏舞阿卡貝拉及觀眾互動的美好旅程。DJ演出還有Jeremy Cheung、Benny Cee及Ming Wong,他們將憑藉對各種曲風的深刻了解,帶來震撼人心的表演。