音樂︱M+夜不同：冬日漫漫 KIRI T Moon Tang雙姝聯手奏響聖誕旋律

M+視覺文化博物館將於12月6日，舉行《M+夜不同：冬日漫漫》，誠邀樂迷及文化人，參與一場冬日派對，兩位新生代創作女歌手KIRI T和Moon Tang，將送上多首個人作品，表演歌曲更加入聖誕節日元素。此外，本地舞團Step Out Studios將帶來踢躂舞聯乘爵士樂的精彩表演，最後由DJ現場表演送上跳動節拍，為「M+夜不同」系列劃上完美句號。
才華橫溢的雙語創作人、歌手及製作人KIRI T，畢業於美國伯克利音樂學院，擅長電子音樂製作與設計。作為備受矚目的樂壇後起之秀，她打破以往創作粵語流行音樂的界限，推出過的音樂作品有《歧義種子》、《關你蛋治》，以及與Moon Tang合作的聖誕專輯《not so xmas xmas》，全球更獲超過150萬次觀看。今年3月KIRI T發行單曲《至少做一件離譜的事》，更登上排行榜冠軍，用了個半月更在Spotify獲超過120萬次播放次數。
2020年起，以獨立音樂人身份開始活躍的Moon Tang，曾為微電影《霓虹黯色》翻唱歌曲《傾城》，該MV在YouTube半年已獲得過100萬觀看次數。同年推出個人迷你專輯《Dear Moon》，靈感來自她的日記。2021年，她與Gareth.T合唱的《Honest》在YouTube同樣破百萬點擊率。2022年2月，Moon Tang正式出道並推出首張個人派台單曲《Lately》，於903豁達推介排第二位佳績。2024年發行兩首單曲《外星人接我回去》及《趁你旅行時搬走》，還有一系列聖誕歌曲，都會在音樂會裡獻唱。
踢躂舞 × 爵士樂 音樂與舞蹈的盛宴
「Take The First Step」是融合踢踏舞與爵士的音樂表演，集合娛樂、節奏、音樂和互動於一身。由Step Out Studios的踢踏舞藝術家CAL和Zoe，帶領香港傑出的音樂家，為觀眾帶來一場充滿歌唱、器樂、踢踏舞阿卡貝拉及觀眾互動的美好旅程。DJ演出還有Jeremy Cheung、Benny Cee及Ming Wong，他們將憑藉對各種曲風的深刻了解，帶來震撼人心的表演。
《M+夜不同：冬日漫漫》詳情：
日期：12月6日
地點：M+博物館
票價：$180(早鳥票)、$240
購票及查詢：mplus.org/3AnPaiD