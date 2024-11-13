音樂︱M+夜不同：冬日漫漫 KIRI T Moon Tang雙姝聯手奏響聖誕旋律

M+視覺文化博物館將於12月6日，舉行《M+夜不同：冬日漫漫》，誠邀樂迷及文化人，參與一場冬日派對，兩位新生代創作女歌手KIRI T和Moon Tang，將送上多首個人作品，表演歌曲更加入聖誕節日元素。此外，本地舞團Step Out Studios將帶來踢躂舞聯乘爵士樂的精彩表演，最後由DJ現場表演送上跳動節拍，為「M+夜不同」系列劃上完美句號。

才華橫溢的雙語創作人、歌手及製作人KIRI T，畢業於美國伯克利音樂學院，擅長電子音樂製作與設計。作為備受矚目的樂壇後起之秀，她打破以往創作粵語流行音樂的界限，推出過的音樂作品有《歧義種子》、《關你蛋治》，以及與Moon Tang合作的聖誕專輯《not so xmas xmas》，全球更獲超過150萬次觀看。今年3月KIRI T發行單曲《至少做一件離譜的事》，更登上排行榜冠軍，用了個半月更在Spotify獲超過120萬次播放次數。