響應世界睡眠日 睡得好身心自然好

大家最近睡得好嗎？適逢今日是世界睡眠日，希望引起大家對睡眠質素的重要性。根據世衛組織調查顯示，全球約有三分之一人口受睡眠問題困擾。睡眠質素欠佳可能會影響身心健康，例如增加抑鬱風險、記憶力減退、免疫系統下降等！

市面上睡眠產品種類繁多，大家又應如何挑選？維柏健webber naturals【快睡寶(強效舌下片)】特別採用精製舌下片裝，每片蘊含10毫克褪黑激素，能透過舌下血管快速溶解及吸收。產品連續多年蟬聯加拿大銷售No.1*的殊榮，天然無藥性、絕不會造成依賴，每日1片，擺脫睡眠問題，提升睡眠質素！