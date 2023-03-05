順應時節 東來順品嘗春筍滋味

春季是大自然氣溫上升、陽氣逐漸旺盛之時，此時養生宜側重於養陽才能順應季節變化，然而，春天的氣溫忽冷忽熱，加上濕氣變重，日夜溫差更讓人的免疫力難以調整。
東來順推出由主廚施超群師傅主理的多款春筍菜式，春筍味道清淡鮮嫩，營養豐富，配上各款獨特的食材十分吸引！相較於冬筍的肥厚甘美，立春後採摘的春筍顏色潔白如玉，肉質鮮嫩，味道清爽可口，一起健康迎接春季到來。烹調時無論是涼拌、煎炒還是熬湯，均鮮嫩清香，是人們春天最喜歡的佳餚之一。
順應時節│鹿筋祛濕強筋骨
首先有菜式「春筍鮑魚炆鴨」（$528），濃郁的醬汁配上香口的鴨肉，鴨肉不騷不腥，筍塊清爽嚼口，濃汁厚味，可口開胃，賣相色彩繽紛，滋味無窮，惹味十足，口感、香味一應俱全。
「黃湯春筍鹿筋」（$688）以滋補健身、強筋骨、祛風濕的鹿筋烹煮，口感彈牙，鹿筋營養價值高，加入時令春筍燉一碗香濃的湯，不但美味可口，更有補氣養血的效果。
順應時節│羊里脊別有風味
如果您對羊肉的味道情有獨鍾，除了東來順招牌涮羊肉外，主廚施超群師傅推介「干煸春筍羊里脊」（$398），肉質軟腍細膩，味道濃而不膻，別有一番風味。當然不少得「東來順蜀香辣醬爆春筍牛肉」（$348），當中的麻辣滋味，適合嗜辣的食客。而「雪菜春筍河蝦仁」（$328）的河蝦仁晶瑩剔透，質感鮮嫩彈牙，加上爽脆可口的春筍，口感特別令你一試愛上。
所有時令春筍菜式供應期由即日起至3月31日。
地址│尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店B2層
營業時間│
午餐 (星期一至六)：上午11:30 - 下午3:00
午餐 (星期日): 上午11:00－下午3:00
晚餐 (星期一至日): 下午6:00－晚上11:00
訂座│2733 2020 / https://app.optitable.com/en/reservation/at/donglaishun/