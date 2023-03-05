順應時節 東來順品嘗春筍滋味

春季是大自然氣溫上升、陽氣逐漸旺盛之時，此時養生宜側重於養陽才能順應季節變化，然而，春天的氣溫忽冷忽熱，加上濕氣變重，日夜溫差更讓人的免疫力難以調整。

東來順推出由主廚施超群師傅主理的多款春筍菜式，春筍味道清淡鮮嫩，營養豐富，配上各款獨特的食材十分吸引！相較於冬筍的肥厚甘美，立春後採摘的春筍顏色潔白如玉，肉質鮮嫩，味道清爽可口，一起健康迎接春季到來。烹調時無論是涼拌、煎炒還是熬湯，均鮮嫩清香，是人們春天最喜歡的佳餚之一。