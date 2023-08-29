領先射箭因材施教 體驗開弓樂趣

「領先射箭」佔地4,000呎，設有6個箭靶及12條長達18米的標準靶道，擁有完善設備及場地配套，亦有售各種射箭用品。並設兒童班及親子班，讓8至12歲的孩子體驗射箭樂趣及增進親子感情。課程分為5個程度，讓不同年齡層及水平人士都適合參與。 文：袁雅婷 攝：林俊源

課程多元化 課程設有兒童班、親子班、基礎班、體驗班、進階班、恆常班及器材班，供對射箭有興趣的小孩及大人學習。總教練徐斌銓指，小朋友最小可於5歲學習射箭，這階段主要是在教練協助下去拉弓、瞄準及放射箭。所以孩子最宜於8歲後，對自己有一定認知，知道射箭需要做些甚麼才去學習。 因此，兒童班會集中教授8至12歲兒童，一開始會從5米距離學習手貼臉拉弓的獵人式射法，接著便會練習一些基本的射箭動作──怎樣瞄準、放箭、保持拉弓。如果做好這三步，孩子的射箭技術便有一定水準。

針對性施教 兒童班特別之處是會因材施教，當小朋友繼續學習下去，教練便會視乎其水平，將射程距離拉長至18米。他們一直進階的話，便可升上基礎班，學習安裝瞄準器、可用於奧運會及一般射箭比賽的地中海式射法。徐總教練指，「其實小朋友只要打好基礎，加上調校好瞄準器，基本上都能全中黃色。」之後便到進階班，需要學習很多射箭技巧，雖不要求他們全部學會，至少希望他們認識開弓如何推手，以及手肘、肩膀放在哪位置等。每個部分教練都會仔細向他們講解。恆常班則是對症下藥，因應學生的需要，再針對性加強訓練，全面提升他們的水平，使得無論新手老手，各種課程都體驗到相應程度的活動樂趣。射箭場更細緻到設有器材班教授調整器材，好讓學員更充分地用箭具去創造佳績。

射箭益處多 徐總教練更稱，孩子學習射箭益處甚多，不僅需要身體協調和平衡感，還需要專注力和心理穩定。「其實這心態放在學業上也一樣，不停做同一件事，不代表便一定能成功，但衝動一定不能解決問題。而射箭則可鍛煉小朋友的心性，學懂心平氣和、平靜地去完成每件事。」同時學習到射箭的簡單理論、肌肉的運用、心態的調整；如果他們持之以恆，更能參加一些青少年比賽，參與競技及團體活動，擴闊視野。